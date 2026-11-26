ศาลรธน. ไม่รับคำร้องกกต. วินิจฉัยอำนาจศาลฎีกา ส.ว. 69
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้อง กกต. กรณีอำนาจวินิจฉัยเลือกตั้ง ส.ว. โดยอ้างอิงหลักการแบ่งแยกอำนาจและบทบรรทัดฐานเดิม ยืนยันศาลฎีกามีสิทธิตรวจสอบ
ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในเรื่องพิจารณาที่ 30/2569 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 โดยโหวตในอัตราส่วน 9 ต่อ 0 เสียง คำสั่งดังกล่าวเน้นย้ำถึงหลักการแบ่งแยกอำนาจตามรัฐธรรมนูญและขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ผู้สมัคร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ทั้งสามรายที่ยื่นเรื่องต่อ ศาลฎีกา 可以继续ดำเนินกระบวนการทางกฎหมายได้
ที่มาความขัดแย้งอำนาจนิติบริหาร
เหตุการณ์นี้เริ่มต้นจากการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 โดย กกต. ได้ประกาศรับรองผลการเลือกและบัญชีสำรอง 99 คนเรียบร้อยแล้ว ต่อมาผู้สมัคร ส.ว. ทั้งสามคนได้ขอให้ กกต. ทบทวนกรณีการสมัครผิดกลุ่ม แต่ กกต. วินิจฉัยว่าคำร้องดังกล่าวมีเหตุผลไม่เพียงพอและยืนยันความถูกต้องของผลเดิมAlso readอมตะกำไร 9 เดือนทะยาน 101% รายได้รวม 1.18 หมื่นล้าน Backlog 1.84 หมื่นล้าน
เมื่อการร้องเรียนต่อกกต. ไม่เป็นผล ผู้สมัครทั้งสามจึงยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอเพิกถอนคำวินิจฉัยของ กกต. ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาทั้งสามคดี การกระทำนี้ส่งผลให้ กกต. มองว่าคำสั่งรับคำร้องของศาลฎีกาเป็นการแทรกแซงอำนาจหน้าที่ของตน จึงตัดสินใจยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) เพื่อขอให้ชี้ขาดเขตอำนาจ
เหตุผลศาลรัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัย
นายวัส ติงสมิตร นักวิชาการอิสระและอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ได้ออกมาโพสต์วิเคราะห์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า คำสั่งไม่รับคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญวางอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและหลักการแบ่งแยกอำนาจอย่างชัดเจน โดยชี้ว่าคำร้องของ กกต. ไม่ตรงกับเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ
เหตุผลสำคัญประการแรกคือปัญหาเรื่องหน้าที่และอำนาจต้องเกิดขึ้นกับองค์กรหลักตามรัฐธรรมนูญโดยตรง และต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจริง ๆ แต่ในกรณีนี้คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเข้ามามีบทบาทในการวินิจฉัยปัญหาข้อพิพาทระหว่าง กกต. และศาลฎีกา อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมที่กำลังดำเนินอยู่
ประการที่สอง การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอาจเข้าข่ายเป็นการตรวจพิจารณาคดีหรือเขตอำนาจของศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลยุติธรรมที่ทำหน้าที่ใช้อำนาจตุลาการตามมาตรา 194 ของรัฐธรรมนูญ การเข้าแทรกแซงในลักษณะนี้ถือว่าขัดกับหลักการตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการที่มีมาโดยตลอด
บทเรียนเปรียบเทียบกับคำวินิจฉัยเดิม
ประเด็นคำถามทางสังคมที่เกิดขึ้นคือในอดีตศาลรัฐธรรมนูญเคยมีอำนาจตรวจสอบการทำงานของ กกต. มาแล้ว ทำไมคดีนี้จึงแตกต่าง คำวินิจฉัยที่ 9/2549 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 เคยวินิจฉัยว่า กกต. ไม่จัดเป็นองค์กรตุลาการ แม้จะมีอำนาจสืบสวนสอบสวนแต่ยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลได้หากพบว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับ
อย่างไรก็ตาม คำวินิจฉัยที่ 9/2549 เน้นย้ำว่าคำสั่งของ กกต. ไม่อาจหลุดพ้นจากการตรวจสอบได้ แต่ในกรณีคำร้องที่ 30/2569 กกต. ยื่นเรื่องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญจำกัดอำนาจศาลฎีกา ซึ่งเป็นการย้อนกลับไปที่ข้อโต้แย้งเรื่องเขตอำนาจแทนที่จะเป็นการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกตั้งโดยตรง
กรณีคำวินิจฉัยที่ 14/2566 ก็เคยชี้ให้เห็นว่าคำสั่งของ กกต. ไม่ถือเป็นที่สุดและประชาชนมีสิทธิยื่นเรื่องให้ศาลตรวจสอบได้ แต่การยื่นคำร้องในคดีนี้กลับมีลักษณะเป็นการโต้แย้งการรับคดีของศาลฎีกา ซึ่งก้าวล่วงเข้าสู่พื้นที่อำนาจของฝ่ายตุลาการโดยตรง ขัดกับบรรทัดฐานเดิมที่เน้นการตรวจสอบมากกว่าการจำกัดสิทธิ
ผลกระทบและทิศทางทางกฎหมายต่อไป
การที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องครั้งนี้ ทำให้กระบวนการพิจารณาของศาลฎีกาในสามคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ส.ว. ที่สมัครผิดกลุ่มยังคงดำเนินต่อไปตามปกติ ศาลฎีกาจะมีอำนาจเต็มในการรับฟังพยานหลักฐานและวินิจฉัยชี้ขาดว่า กกต. กระทำถูกต้องตามระเบียบหรือไม่
เรื่องนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญในการตีความมาตรา 210 และ พรป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 44 ประกอบมาตรา 7 (2) ว่าด้วยการยื่นคำร้องเพื่อขอความเห็นชอบว่าด้วยความขัดแย้งระหว่างองค์กร
สังคมและการเมืองไทยต้องเฝ้ามองการตีความบทบัญญัติเหล่านี้ต่อไปว่า จะนำไปสู่การสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการแยกแยะระหว่างอำนาจตรวจสอบความชอบธรรมกับการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม หรือจะเป็นการยืนยันสถานะเดิมของศาลฎีกาในฐานะผู้คุ้มครองสิทธิประชาชนจากการตัดสินใจขององค์กรอิสระ
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