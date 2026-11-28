ศาลรธน.ไม่รับคำร้องกกต. ชี้เขตอำนาจอยู่ศาลฎีกา ดันคดีฮั้วสว.สู่กระบวนการยุติธรรม
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องกกต.วินิจฉัยอำนาจศาลฎีกา ทำให้คดีทุจริตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ดำเนินการต่อในชั้นศาลยุติธรรม ตามมาตรา 194
ศาลรัฐธรรมนูญ ออกมติดอกี้เอกฉันท์ไม่รับคำร้องของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ที่ขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติของ สมาชิกวุฒิสภา รวมถึงเขตอำนาจศาลของ ศาลฎีกา โดยให้เหตุผลว่าคดีนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมแล้ว การวินิจฉัยเช่นนี้จึงเป็นการยืนยันความชัดเจนทางกฎหมายว่าประเด็นดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ซึ่งส่งผลให้ประเด็นสำคัญของการตรวจสอบกรณีทุจริตการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา กลับคืนสู่บทบาทของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และกระบวนการทาง ศาลฎีกา ต่อไป
เหตุผลทางกฎหมายที่ศาลรธน.ไม่รับพิจารณา
ศาลรัฐธรรมนูญอธิบายอย่างชัดเจนว่าการไม่รับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาจากการที่ศาลฎีกาไม่จัดอยู่ในข่ายองค์กรที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ในการวินิจฉัยปัญหาหน้าที่และอำนาจ นอกจากนี้ ข้อโต้แย้งดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาโดยตรง หากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้พิจารณาอาจส่งผลกระทบต่อเขตอำนาจและกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 194 ซึ่งหลักการนี้สะท้อนถึงความสำคัญของการเคารพอำนาจศาลและกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายไทย ทำให้การดำเนินการในคดีนี้ต้องอาศัยกระบวนการทางศาลฎีกาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างเต็มที่Also read'หมอสรณ' สร้องศาลปกครองสูงสุด ส่งศาล รธน. วินิจฉัยปมคุณสมบัติประธาน กสทช.
ความรับผิดชอบของ กกต. ในการส่งสำนวนคดี
ผลของคำวินิจฉัยครั้งนี้ทำให้ภาระหน้าที่สำคัญตกอยู่กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการจัดทำและส่งสำนวนคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สังคมให้ความสนใจและติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญที่จะนำพาคดีไปสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยที่ผ่านมาการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างมากได้เผชิญกับคำถามจากสังคมหลายประเด็นสำคัญ มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569 ที่สั่งดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องจำนวน 77 ราย จากผู้ถูกกล่าวหาที่ปรากฏในสำนวนเดิมจำนวน 229 ราย รวมถึงการไม่รับพิจารณาหลักฐานเส้นทางการเงินจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างน้อยได้แสดงความเห็นคัดค้านประเด็นเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในเชิงการปฏิบัติงานและอาจต้องการการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คดีอาญาที่ประชาชนยื่นฟ้องกรรมการ
ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างมากและเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังคงต้องเผชิญกับคดีอาญาที่ประชาชนยื่นฟ้องในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งถึงสิบปี และความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา มาตรา 32 โดยมีการถอนฟ้องกรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างน้อยสองคนเพื่อเตรียมตัวเป็นพยานในคดีดังกล่าว ล่าสุดวันที่ 26 พฤศจิกายน ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ได้รับโอนสำนวนคดีไว้พิจารณาแล้ว การดำเนินคดีเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ากรรมการองค์กรอิสระก็ต้องรับผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐทั่วไป ตามประวัติศาสตร์การเมืองไทยเคยมีอดีตกรรมการการเลือกตั้งสามรายถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุกจากความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งในปี 2549 ซึ่งกรณีปัจจุบันจึงเป็นบทพิสูจน์ความน่าเชื่อถือขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งที่ต้องการให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
บทบาทศาลฎีกาและอนาคตของกระบวนการยุติธรรม
ผลคำวินิจฉัยวันที่ 25 พฤศจิกายน ทำให้กระบวนการตรวจสอบคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดำเนินการต่อในชั้นศาลยุติธรรม โดยเฉพาะศาลฎีกาที่จะมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน โดยประชาชนในสังคมต้องร่วมติดตามความคืบหน้าของคดีแต่ละคดีและการทำหน้าที่ของทุกฝ่ายภายใต้กรอบกฎหมาย เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบการจัดการเลือกตั้งและการตรวจสอบอำนาจรัฐในอนาคตอันใกล้
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