ศาลพิพากษาจำคุก'ชวนหลิงจาง'3ปีกรณีตึกสตงถล่ม
ศาลอาญาพิพากษาจำคุก 3 ปี ปรับ 1 ล้านบาท'ชวนหลิงจาง'ฐานนอมินีสร้างตึกสตง.แห่งใหม่ถล่มเมื่อวันที่ 28 มี.ค.2568 พร้อมโทษหุ้นส่วนไทยร่วมขบวนการ
ศาลอาญา พิพากษาจำคุก 3 ปี ปรับ 1 ล้านบาท นายชวน หลิงจาง ผู้ต้องหาชาวจีนรายสำคัญในคดีอาญาหมายเลขดำ อ.1558/2568 โดยศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่รู้เห็นเป็นใจและการถือหุ้นแทนคนต่างด้าวซึ่งฝ่าฝืน พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ในกรณีการก่อสร้าง อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แห่งใหม่สูง 33 ชั้น ซึ่งเกิดเหตุพังถล่มลงเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2568 ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก
รายละเอียดคำพิพากษาและข้อเท็จจริงทางกฎหมาย
คำพิพากษาของศาลชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นจำเลยที่ 1 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อประกอบกิจการก่อสร้างมาตั้งแต่แรกและดำเนินการก่อสร้างมาโดยตลอด แม้จำเลยที่ 1 จะอ้างภายหลังว่าไม่ได้รับงานก่อสร้าง แต่การสืบพยานพบว่าบริษัทดังกล่าวมีส่วนร่วมในการร่วมประมูลและการก่อสร้างโครงการของรัฐอย่างต่อเนื่องหลายปีAlso read'แอร์มีนา' ถึงไทยวันนี้ บินลงเชียงใหม่ ด้าน ผบช.ปส. ส่ง จนท. นัดหมายให้ข้อมูล
พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตรวจสอบพบว่า นายชวน หลิงจาง (จำเลยที่ 2) เข้ามาเป็นกรรมการบริหารผู้มีอำนาจเพียงผู้เดียวของบริษัทจำเลยที่ 1 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยทำหน้าที่ลงนามรับรองความถูกต้องในการทำสัญญาก่อสร้างและการทำสัญญากิจการร่วมค้ากับ บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ศาลยังพบพยานหลักฐานว่า การถือหุ้นของจำเลยที่ 3 ได้แก่ นายโสภณ มีชัย จำเลยที่ 4 คือ นายประจวบ ศิริเขตร และจำเลยที่ 5 คือ นายมนัส ศรีอนันต์ เป็นการถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าวเพื่ออำพรางความเป็นเจ้าของ โดยจำเลยที่ 1 นั้นมีบริษัทแม่คือ ไชนา เรลเวย์ นัมเบอร์ เทน จัดตั้งอยู่ต่างประเทศและเป็นเจ้าของกิจการจริง
ท่าทีของจำเลยและพฤติการณ์ในการกระทำความผิด
ในระหว่างการพิจารณา ศาลมีคำสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจจำเลยทุกคนก่อนส่งเรื่องมาให้ศาลพิจารณาประกอบคำพิพากษา นายชวน หลิงจาง และบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้การปฏิเสธในข้อหาทั้งหมดตลอดระยะเวลาการต่อสู้คดี
อย่างไรก็ตาม จำเลยที่เป็นสัญชาติไทยทั้ง 3 คน คือ นายโสภณ นายประจวบ และนายมนัส ได้ให้การรับสารภาพในชั้นศาลเนื่องจากพยานหลักฐานของโจทก์สามารถมัดตัวได้ชัดเจน ทั้งสามมุ่งหวังจะได้รับการบรรเทาโทษจากการให้การรับสารภาพ แต่ศาลพิจารณาว่าพฤติการณ์การกระทำความผิดต่อเนื่องหลายปีและไม่สุจริตต่อเพื่อนร่วมธุรกิจไม่สามารถยอมรับได้
แม้จำเลยที่ 2 จะมีการชำระเยียวยาและชดใช้ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุอาคารถล่ม แต่ก็ถือว่าเทียบไม่ได้กับการสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาล และไม่สามารถเป็นเหตุผลในการลดหย่อนโทษได้ เนื่องจากศาลมองว่ามีความน่าตำหนิและเป็นอันตรายต่อประเทศชาติ
ผลกระทบและแนวปฏิบัติในคดีก่อสร้างรัฐ
คดีนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมในวงการก่อสร้างรัฐ โดยคดีหลักการก่อสร้างอาคาร สตง. ที่อัยการฝ่ายคดีอาญา 8 เป็นโจทก์ฟ้อง นายเปรมชัย กรรณสูต อดีตประธานบริหาร บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ และพวกรวม 23 คน อยู่ระหว่างการสืบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
การกระทำของจำเลยที่ 3 ถึง 5 ซึ่งใช้ความเป็นพลเมืองไทยเอื้อประโยชน์ให้คนต่างด้าว ถือเป็นส่วนสำคัญในการกระทำความผิดโดยมุ่งประโยชน์ส่วนตนมากกว่าความถูกต้องตามกฎหมาย หากปล่อยให้เป็นเรื่องปกติย่อมสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติและธุรกิจก่อสร้างอื่นในไทย
ศาลจึงลงโทษสถานหนักเพื่อแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมไทย โดยจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 5 กระทำความผิดฐานถือหุ้นแทนและเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งรู้เห็นเป็นใจ ต้องโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 1 ล้านบาทเช่นเดียวกับจำเลยที่ 2
จำเลยที่ 1 ถูกปรับจำนวน 1 ล้านบาท ส่วนจำเลยที่ 4 ซึ่งรับสารภาพในคดีฐานฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 มาตรา 36 และ 41 นั้น ศาลยังคงอยู่ระหว่างพิจารณาพิพากษาในส่วนถัดไปตามกระบวนการยุติธรรมที่กำหนดไว้
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