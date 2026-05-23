ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง

ราชการ-รัฐ News

ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
ศาลปกครองคดีปกครองใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย
📆5/23/2026 11:34 PM
📰Thansettakij
84 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 54% · Publisher: 63%

ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง อันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นคดีปกครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ถึง (6) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยคู่กรณีในคดีปกครองอย่างน้อยฝ่ายหนึ่ง จะต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ศ. 2542 โดยคู่กรณีในคดีปกครองอย่างน้อยฝ่ายหนึ่ง จะต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนคดีพิพาทที่เกิดขึ้นจากนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายแพ่ง ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนด้วยกันเองนั้น ศาลปกครองไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทดังกล่าวแต่อย่างใด เมื่อปรากฏว่าคนขับรถ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มิได้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามบทนิยการในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ข้อพิพาทที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ จึงเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน ประกอบกับการกระทำของคนขับรถ ที่ไม่ส่งขนมไปให้ลูกค้าของผู้ฟ้องคดีและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายนั้น มิได้เป็นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครอง แต่เป็นการปฏิบัติผิดหน้าที่ตามสัญญาจ้างบริการระหว่างผู้ฟ้องคดีกับคนขับรถซึ่งเป็นสัญญาทางแพ่ง มูลเหตุที่ผู้ฟ้องคดีนำมาฟ้องต่อศาลจึงเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากนิติสัมพันธ์ของสัญญาตามกฎหมายแพ่ง มิใช่ข้อพิพาทอันเกี่ยวกับการโต้แย้งสิทธิตามสัญญาทางปกครองแต่อย่างใด การฟ้องคดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยกับศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 185/2569) ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นคดีปกครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยคู่กรณีในคดีปกครองอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรั

Thansettakij /  🏆 23. in TH

ศาลปกครอง คดีปกครอง ใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

