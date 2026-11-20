ศาลตัดสินดีเจดาด้าชนะคดี โอซาแวงแถลงขอโทษพร้อมปิดคอมเมนต์
ศาลมีคำพิพากษาให้ ดีเจดาด้า ชนะคดีจากข้อพิพาททางการเงินและข้อกล่าวหาว่ากล่าวเสียดสี โอซา แวง ออกมาแถลงข่าวขอโทษอย่างเป็นทางการผ่านอินสตาแกรมเพื่อปิดคดี
ศาลแห่งประเทศไทยได้มี คำพิพากษา ถึงที่สุดและตัดสินให้ ดีเจดาด้า เป็นฝ่ายชนะคดีใน ข้อพิพาท ที่เกิดขึ้นจากการโต้แย้งระหว่างบุคคลใกล้ชิดในอดีต ซึ่งนำไปสู่การฟ้องร้องและกระบวนการทางกฎหมายที่ยืดเยื้อยาวนานจนกว่าจะถึงบทสรุปในชั้นศาล
ปมขัดแย้งเริ่มต้นจากการโพสต์ระบายความในใจ
จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดย้อนกลับไปถึงวันที่ 25 เมษายน 2569 ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศของความขัดแย้งและปมดราม่าเรื่องการถูกโกงและหักหลังในกลุ่มเพื่อนสนิท โดยมีโอซา แวง เป็นหนึ่งในบุคคลที่ออกมาโพสต์ข้อความระบายความในใจผ่านสื่อออนไลน์อย่างเปิดเผยเพื่อชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวAlso readหลักการโหราศาสตร์ไทยเกี่ยวกับอิทธิพลของดาวพระเคราะห์ต่อลัคนา
ในขณะนั้น ดีเจดาด้า ซึ่งดำรงสถานะเป็นเพื่อนสนิทและเป็นเจ้าหนี้ของโอซา แวง ได้ปรากฏตัวร่วมเฟรมไลฟ์สดพร้อมเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องมิตรภาพ โดยได้แสดงมุมมองว่าความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคน และควรเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมีช่องทางในการประกอบอาชีพเพื่อหาเงินมาชดใช้หนี้สินคืนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ความเคลื่อนไหวของดีเจดาด้าที่พยายามสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและเปิดพื้นที่เจรจาเพื่อไกล่เกลี่ย กลับกลายเป็นชนวนกระตุ้นให้อostra แวง แสดงท่าทีตอบโต้กลับด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและเผ็ดร้อนมากขึ้น ผ่านการโพสต์ไอจีสตอรี่เพื่อโจมตีบุคคลที่เข้ามามีบทบาทเป็นกลางและพยายามช่วยให้ดีเจดาด้าหลุดพ้นจากวิกฤตด้านชื่อเสียง
การโต้กลับด้วยถ้อยคำรุนแรงและข้อกล่าวหาสื่อปลอม
โอซา แวง ได้ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงในการด่าทอบุคคลที่พยายามช่วยชุบตัวดีเจดาด้าด้วยถ้อยคำเผ็ดร้อน โดยกล่าวหาร้อยว่า "หน้าไม่อายมาก เธอไม่ควรเป็นนักข่าวสายบันเทิงเลย เอาแต่ป้อนข่าวปลอมให้คนดู คนเขาอยากรู้ความจริง ไม่ใช่เรื่องโกหก" เพื่อโจมตีความน่าเชื่อถือของสื่อและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ โอซา แวง ยังได้ระบุเพิ่มเติมด้วยว่าอีกฝ่ายเคยถูกหลอกมาก่อนหน้านี้แล้วแท้ๆ แต่ยังวิ่งกลับไปหาแสงแบบผิดทาง เปรียบเสมือนเห็นกงจักรเป็นดอกบัว ซึ่งทำให้สังคมออนไลน์เชื่อมโยงเหตุการณ์นี้ไปถึง ดีเจดาด้า ในทันทีว่ามีความเกี่ยวข้องกับการบริหารสถานการณ์หรือการชี้แนะดังกล่าว
สถานการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่สร้างความแตกแยกในวงการและในกลุ่มผู้ติดตามอย่างมาก โดยฝ่ายหนึ่งมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องประนีประนอม แต่อีกฝ่ายกลับมองว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
บทสรุปคดีศาลและการแสดงความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการ
หลังจากที่กระบวนการในชั้นศาลได้ตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ จนได้ข้อยุติและตัดสินให้ ดีเจดาด้า เป็นฝ่ายชนะคดีอย่างเด็ดขาด ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ยุติข้อขัดแย้งด้านกฎหมายระหว่างทั้งสองฝ่ายลงในที่สุด
ทางด้าน โอซา แวง ได้แสดงพฤติกรรมโดยออกมากล่าวเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เพื่อโพสต์ข้อความชี้แจงอย่างเป็นทางการว่าตนไม่มีเจตนาที่จะทำให้ใครได้รับความเสียหายจากการโพสต์ข้อความก่อนหน้านี้ ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่ศาลกำหนดไว้ในการปิดคดี
โอซา แวง ได้กล่าวขอโทษบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากข้อความดังกล่าวอย่างเป็นทางการตามข้อตกลงของศาล เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อคำพูดและพฤติกรรมของตนที่เคยกระทำไปในอดีต ซึ่งถือเป็นการปิดฉากกรณีพิพาทด้านชื่อเสียงและการฟ้องร้องอย่างสมบูรณ์
หลังจากการแถลงขอโทษและปิดคดี โอซา แวง ได้ทำการปิดคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวเอาไว้ทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการถกเถียงหรือโต้ตอบเพิ่มเติมจากสาธารณชน ซึ่งถือเป็นมาตรการหนึ่งในการระงับความขัดแย้งและปิดเรื่องราวให้ลุล่วงไปด้วยดีตามกระบวนการทางกฎหมาย
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment