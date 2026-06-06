ศาลตัดสินจำคุกอดีตป.ป.ช. คดีนาฬิกาบิ๊กป้อม และประเด็นร้อนอื่นๆ

สรุปข่าวเด่นประจำวัน รวมถึงคดีนาฬิกาบิ๊กป้อม การลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส และสารคดีสำรวจต้นกำเนิดคนไทย
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาจำคุกอดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือป.
ป. ช. สองคนในคดีปกปิดข้อมูลการไต่สวนกรณีนาฬิกาของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น โดยศาลให้จำคุกคนละ 3 ปีโดยไม่รอลงอาญา คดีนี้เป็นที่จับตามองเนื่องจากเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาว่าอดีตป. ป.
ช.
จงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนาฬิกาหรูที่พลเอกประวิตรแจ้งว่ายืมมา คำพิพากษานี้ถือเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระ และอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ยังมีการตั้งคำถามถึงที่มาขององค์กรอิสระและบทบาทในการถ่วงดุลอำนาจ ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอภิปรายในวงกว้าง ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือประชาชน กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นวันสุดท้าย โดยตั้งเป้าหมาย 30 ล้านสิทธิ์ แต่กลับพบว่ายอดลงทะเบียนอาจไม่เต็มตามเป้าหมาย โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูง โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในร้านค้าที่ร่วมรายการได้ ความล่าช้าในการลงทะเบียนสะท้อนถึงปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยีของประชาชนบางกลุ่ม รวมถึงความไม่ชัดเจนในเงื่อนไขของโครงการ ฝ่ายค้านในสภายังคงติดขัดในการทำงานเนื่องจากเกมการเมืองที่เคลื่อนตัวยาก ซึ่งส่งผลต่อการผลักดันนโยบายต่างๆ ด้านวงการบันเทิงและวัฒนธรรม มีรายการสารคดี 'เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน' ซึ่งออกอากาศทางไทยพีบีเอส นำเสนอการค้นหาต้นกำเนิดของคนไทยผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษา และดีเอ็นเอ สารคดีนี้ชวนตั้งคำถามว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' โดยพาคนดูเดินทางไปทั่วประเทศไทยเพื่อรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อค้นพบใหม่ๆ ที่อาจเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชาติ นอกจากนี้ยังมีรายการ 'ดูให้รู้' ที่นำเสนอกลยุทธ์การท่องเที่ยวของญี่ปุ่นที่เปลี่ยนนักท่องเที่ยวให้เป็นผู้ช่วยโปรโมตเมือง ผ่านความเรียบง่ายแต่ได้ผล ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย นอกจากประเด็นข่าวหนักแล้ว ยังมีเรื่องราวของครอบครัว 'แสง-ทิพย์' ที่ต้องเผชิญความท้าทายจากการดูแลลูกสาวออทิสติกและภาระทางการเงิน ขณะที่ลูกชายคนเล็กขัดแย้งกับพ่อเรื่องความฝันในการเป็นนักดนตรี เรื่องราวนี้สะท้อนปัญหาครอบครัวในสังคมไทยที่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งและความฝันที่ถูกขัดขวาง ในขณะเดียวกันวงการดนตรีก็มีผลงานใหม่ๆ จากศิลปินหลายคน เช่น JACKIE ที่ปล่อยเพลง 'Sunshine' และ 'อย่าลืมใจร้าย' ซึ่งถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่ชอบพูดว่า 'ไม่เป็นไร' ทั้งที่จริงแล้วรู้สึกเป็นทุกข์ เพลงเหล่านี้ชวนให้ผู้ฟังหันกลับมาสำรวจความรู้สึกของตัวเอง นอกจากนี้ยังมีรายการ 'RUNNING DAY' ที่พาไปวิ่งเชื่อมฝั่งธนบุรีและพระนคร ผ่านวัดสำคัญ ชุมชนเก่า และแลนด์มาร์กริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรร
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