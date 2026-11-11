ศาลตัดสินจำคุก 1,244 ปีให้ประสิทธิ์ เจียวก๊ก ตั้งโทษเรียกคืนเงิน 311 ราย
ศาลอาญาคดีฉ้อโกงประชาชนศึกตัดสินจำคุกให้ประสิทธิ์ เจียวก๊ก 1,244 ปีชดใช้เหยื่อ 311 ราย ปรับบริษัท 100 ล้าน พร้อมเชื่อมโทษกับคดีอื่น
ศาลอาญา ในวันพฤหัสบดีเลขที่ 69 พึ่งตัดสิน คดีฉ้อโกง ประชาชนที่มีความซับซ้อน ผู้พิจารณาในห้องพิจารณา 714 ศาลแห่งจังหวัดรัชดาภิเษกได้ออกคำพิพากษาให้ ประสิทธิ์ เจียวก๊ก ผู้มีบทบาทเป็นประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินและพยานหลักฐานที่นำเสนอจากพนักงานอัยการคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร แจ้งว่าเขาได้ทำการทุจริตโดยการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่ผิดกฎหมาย การดำเนินการคดีกลายเป็นความผิดหลายกรรมรวมกัน ทั้งการฉ้อโกงประชาชนและการเกาอคติส่งผลให้ความผิดเป็นใหญ่ ทำให้ศาลสั่งจำคุกให้ ประสิทธิ์ เจียวก๊ก เป็นเวลา 1,244 ปี นอกจากนี้ศาลยังมีการสั่งให้เขาออกเงินชดเชยแก่เหยื่อทั้งหมด 311 ราย รวมทั้งมีกระบวนการเรียกดอกเบี้ย 7.
5 เปอร์เซ็นต์ต่อปีเพื่อให้ความเสียหายได้รับการชดใช้เต็มจำนวน ในส่วนของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งสามบริษัทมักหากระสองราย ได้แก่ บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด บริษัท เหนือโลก จำกัด และบริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) ได้รับการปรับจำนวน 100 ล้านบาทตามคำสั่งของศาล เนื่องจากทั้งหมดมีการเชื่อมโยงกับการทุจริตนี้ การดำเนินคดีต่อจากคดีย้อนหลังของศาลอาญาเป็นวิธีการดำเนินการที่ทำให้เหตุการณ์นี้มีผลกระทบต่อวงการธุรกิจและประชาชนอย่างลึกซึ้ง ทำให้มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบการควบคุมกิจกรรมทางการเงินและความเชื่อมั่นของสาธารณชนในระบบเศรษฐกิจด้วย เสนอให้ตัวผู้ทำผิดลูกศรีทางกฎหมายและการเรียนรู้ในเทมเพลตเศรษฐกิจอย่างจริงจัง การป้องกันและการแก้ไขพฤติกรรมที่ล่วงล้ำความผิดในประสบการณ์ให้คำนึงถึงความหมายของการดำเนินการบนฐานของกฎหมายและศีกษาทางจิตใจของผู้กระทำผิดในบทความประคับประคองให้เดินหน้าเป็นระยะเวลาตลอดกาลประการและต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำนี้ ศาลอาญาได้แสดงความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยมีผู้บริหารคดีเป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงยังได้สั่งให้บริษัทปรับทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในอนาคต โดยเหตุการณ์นี้เป็นทั้งบทเรียนและการเรียนรู้ทางเศรษฐกิจที่ต้องดำเนินความรับผิดชอบอย่างสูงสุด
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