ศาลฎีกาเดินหน้าคดี กกต. ท่ามกลางข้อถกเถียงเรื่องเขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลฎีกายกคำขอเลื่อนคดีของ กกต. และนัดไต่สวนวันที่ 21-22 ธันวาคม ขณะที่ความเห็นในคดีนี้แบ่งเป็นหลายฝ่าย และผลต่อความน่าเชื่อถือของ กกต. ยังเป็นประเด็นถกเถียง
ศาลฎีกา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ยกคำขอเลื่อนคดีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพราะยังไม่มีการยื่นเรื่องจริง โดย ศาลฎีกา คงนัดไต่สวนผู้ร้องในวันที่ 21 ธันวาคม และนัดไต่สวน กกต. ในวันที่ 22 ธันวาคม ปัจจุบันยังไม่มีคำพิพากษาของ ศาลฎีกา ในประเด็นนี้ มีเพียงคำสั่งรับคดีและการนัดไต่สวนเท่านั้น
ประเด็นที่ทำให้คดีนี้ถูกจับตามองคือ กกต. บางส่วนต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องเขตอำนาจของศาลฎีกา เท่าที่ตรวจสอบได้ ยังไม่พบรายงานยืนยันว่าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของ กกต. แล้วAlso readกรมอุตุฯ ประกาศเตือน พายุดีเปรสชันกระทบไทย 21-22 มี.ค.
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เหตุผลของ กกต. เสียงข้างมากต่อคดีในศาลฎีกา
กกต. เสียงข้างมากระบุว่า ผู้สมัครผ่านการตรวจสอบและมีการประกาศรายชื่อเรียบร้อยแล้ว พร้อมย้ำว่าคำวินิจฉัยที่ยกคำร้องถือเป็นที่สุด
ฝ่ายนี้มองว่า การรับคดีของศาลฎีกากระทบอำนาจในการจัดการเลือกตั้งอย่างร้ายแรง จึงเห็นว่าควรใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด
กกต. อ้างคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 52/2546 ซึ่งอยู่ในช่วงรัฐธรรมนูญ 2540 และคำวินิจฉัยที่ 14/2566 เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนข่าวยังไม่ได้อ่านฉบับเต็มของคำวินิจฉัยทั้งสองฉบับ จึงยืนยันไม่ได้ว่าตรงกับคดีนี้เพียงใด
กรณีใกล้เคียงที่เกิดขึ้นก่อนหน้าคือการเลือกตั้ง ส.ส. เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ซึ่ง กกต. ยื่นศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้สมัครที่ถูกจำกัดสิทธิ และศาลฎีกาสั่งถอนบัญชีรายชื่อ 31 คน ในกรณีนั้นทั้งสองฝ่ายไปในทิศทางเดียวกัน
คดีนี้จึงดูเป็นครั้งแรกที่ กกต. โต้แย้งเขตอำนาจของศาลฎีกาโดยตรง อย่างไรก็ตาม การระบุว่าไม่เคยมีกรณีลักษณะนี้มาก่อน มีขอบเขตจำกัดตามที่ค้นข้อมูลได้เท่านั้น
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ความเห็นแย้งของ กกต. เสียงข้างน้อยและนักกฎหมาย
กกต. เสียงข้างน้อย 2 คน คือ นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ และนายชาย นครชัย เห็นว่าคำร้องไม่เข้าเงื่อนไขมาตรา 210 (2) และเป็นการจำกัดอำนาจของศาลฎีกา
นักกฎหมายบางราย เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลเหนือศาล จึงไม่ควรใช้การยื่นคำร้องเพื่อก้าวก่ายกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกา
ศ.พิเศษ จรัญ เสนอให้ กกต. ยื่นคัดค้านในศาลฎีกาก่อน แล้วขอให้ศาลฎีกาส่งประเด็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ แทนการยื่นเรื่องตรงไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายค้านและ กกต. เสียงข้างน้อยมองว่า การที่ผู้ถูกตรวจสอบขอให้ศาลอีกแห่งจำกัดอำนาจของผู้ตรวจสอบ เป็นการปกป้องตนเองจากการถูกตรวจสอบ ขณะที่ กกต. เสียงข้างมากมองว่าเป็นการใช้ช่องทางรัฐธรรมนูญเพื่อรักษาความเป็นที่สุดของคำวินิจฉัย
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ผลต่อความน่าเชื่อถือและคดีอาญาที่ฟ้อง กกต.
หากศาลฎีกามีอำนาจรับคดี กกต. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาล และความน่าเชื่อถือขององค์กรอาจลดลง ส่วนคดีฮั้ว ส.ว. ยังดำเนินต่อไป
บทวิเคราะห์ที่ได้รับการเผยแพร่ระบุสามแนวทาง ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องและศาลฎีกาเดินหน้า ศาลรัฐธรรมนูญรับและวินิจฉัยว่าศาลฎีกาไม่มีอำนาจ หรือศาลรัฐธรรมนูญรับและวินิจฉัยว่าศาลฎีกามีอำนาจ แต่ละแนวทางส่งผลต่อ กกต. แตกต่างกัน
ด้านคดีอาญา พรรคประชาชนยื่นฟ้อง กกต. ตามมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 มาตรา 157 เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือโดยทุจริต
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน อ้างมาตรา 39 แห่ง พ.ร.ป. กกต. ที่ให้ถือว่ากรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ข้อควรระวังคือ คดีที่ได้รับการวินิจฉัยมีข้อหาเป็นความผิดตาม พ.ร.ป. ส.ว. และ พ.ร.ป. กกต. จึงต้องตรวจฉบับเต็มว่าครอบคลุมมาตรา 157 หรือไม่ และความผิดต้องพิสูจน์เจตนาทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ไม่ใช่เพียงดุลยพินิจที่ผิดพลาด
มติของ กกต. เมื่อวันที่ 14 กันยายน ให้ฟ้อง 77 ราย จากผู้ถูกร้อง 427 ราย รวมถึง ส.ว. ชุดปัจจุบัน 26 ราย ซึ่งฝ่ายวิจารณ์มองว่าเป็นการเลือกฟ้อง ขณะที่คณะกรรมการไต่สวนเคยเสนอให้ฟ้อง 229 ราย
นิด้าโพล สำรวจวันที่ 15-16 กันยายน 2569 จำนวน 1,310 ตัวอย่าง พบว่า 35.57% เห็นว่า กกต. ชุดปัจจุบันจะเผชิญศึกหนักทางการเมืองและกฎหมาย และ 54.5% ไม่กังวลต่อความวุ่นวาย
ไอเอฟดีโพล สำรวจวันที่ 16-18 กันยายน 2569 จำนวน 1,237 ตัวอย่าง ค่าความคลาดเคลื่อน ±3% มีรายงานพาดหัวว่าราว 73% ยังคาใจและมอง กกต. ว่าอุ้มการเมือง ทั้งสองโพลสำรวจก่อนมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน และยังไม่พบโพลที่วัดประเด็นนี้โดยตรง
ขั้นตอนถัดไปที่ต้องติดตามในคดี กกต.
ขั้นตอนที่กำหนดไว้แล้วคือการไต่สวนของศาลฎีกาในวันที่ 21 ธันวาคมสำหรับผู้ร้อง และวันที่ 22 ธันวาคมสำหรับ กกต. ส่วนคำถามสำคัญยังไม่มีคำตอบ ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องหรือไม่ และจะสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่
ความเสี่ยงทางอาญาและความน่าเชื่อถือจึงเชื่อมโยงกัน ต่อให้ศาลยกฟ้องในภายหลัง ความสงสัยของประชาชนอาจยังอยู่ เพราะความน่าเชื่อถือขึ้นกับวิธีใช้อำนาจของ กกต. มากกว่าผลของคดีเพียงอย่างเดียว
หากศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องและวินิจฉัยว่าศาลฎีกาไม่มีอำนาจ อาจเกิดความขัดแย้งระหว่างองค์กรอิสระที่มีที่มาเกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ ข้อกังวลนี้มีน้ำหนัก แต่ที่มาของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ได้มาจากฝ่ายนิติบัญญัติเพียงสายเดียว โดยตุลาการบางส่วนมาจากศาลฎีกาและศาลปกครอง
ทางตันจะเกิดขึ้นจริงเมื่อสองศาลมีคำสั่งขัดกัน หรือองค์กรใดปฏิเสธการปฏิบัติตาม ปัจจุบันจึงควรมองเป็นเงื่อนไขว่า ถ้าสองศาลตัดสินขัดกัน ซึ่งยังเป็นความเป็นไปได้ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว
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