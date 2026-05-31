ศาลฎีกาออกแนวทางป้องกันการฟ้องคดีอาญาไม่สุจริตเพื่อคุ้มครองสิทธิสาธารณะ

ศาลฎีกาแนะนำว่าจะตรวจสอบคดีอาญาที่อาจเป็นการฟ้องโดยไม่สุจริต เช่น การฟ้องเพื่อกดดันผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือผู้เปิดโปงการทุจริต โดยอ้างอิงมาตรา 161/1 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ศาลฎีกา ได้เผยแพร่แนวทางการรับมือกับการฟ้องคดีอาญาที่อาจละเมิดหลักความสุจริต โดยอ้างอิงมาตราบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/1 ซึ่งระบุว่าศาลต้องมีอำนาจตรวจสอบและกรองการใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาให้ดำเนินการภายในกรอบของความสุจริตและความเป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ฟ้องใช้กระบวนการศาลเป็นเครื่องมือในการเอาเปรียบหรือทำร้ายจำเลยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร การกำหนดพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายการฟ้องไม่สุจริตนั้น ไม่ได้เพียงแค่เน้นไปที่การตั้งข้อหาที่ไม่เป็นจริงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้กระบวนการศาลเป็นอาวุธเพื่อกดดัน หรือบั่นทอนสิทธิของผู้ที่ทำหน้าที่เพื่อ ประโยชน์สาธารณะ เช่น ผู้ที่ปกป้อง สิทธิมนุษยชน นักเคลื่อนที่เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่เปิดโปงการทุจริตในหน่วยงานของรัฐอีกด้วย จุดสำคัญของแนวทางนี้คือการให้ศาลใช้ดุลยพินิจตามมาตรา 5 แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมข้อ 1 เพื่อคัดกรองคดีที่อาจมีลักษณะเป็นการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้จำเลยต้องเผชิญกับการคุกคาม การอับอาย หรือความยากลำบากที่เกินความจำเป็น ตัวอย่างที่ศาลระบุไว้ ได้แก่ การฟ้องคดีโดยมีนัยยะชัดเจนว่าต้องการก่อกวนหรือทำให้จำเลยตกอยู่ในสภาพอับอายอย่างไม่เป็นธรรม หรือการฟ้องคดีเพื่อบังคับให้จำเลยต้องกระทำหรือไม่กระทำบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟ้องโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย นอกจากนี้ ศาลยังได้ระบุว่าการฟ้องคดีที่มีการอ้างว่ามูลคดีกระจายอยู่หลายท้องที่และยื่นฟ้องในศาลที่ห่างไกลจากที่อยู่หรือสถานที่ทำงานของจำเลยโดยไม่มีเหตุผลที่ทำให้การสืบพยานหรือการพิจารณาคดีสะดวกยิ่งขึ้น จะถือเป็นพฤติการณ์ที่สงสัยได้ว่าขัดต่อ มาตรา 161/1 โดยสรุป แนวทางของ ศาลฎีกา นี้เป็นการส่งสัญญาณให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะรักษาความเป็นธรรมของกระบวนการยุติธรรมไทย ไม่ให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือการค้าแรงงานทางกฎหมาย การกำหนดพฤติการณ์และการระบุกรณีตัวอย่างที่อาจเป็นการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตนั้น ถือเป็นการให้แนวทางชัดเจนแก่ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของคดี รวมถึงเป็นการเตือนผู้ที่อาจนำกระบวนการศาลไปใช้เพื่อกดดันหรือคุกคามผู้ที่ทำงานเพื่อสาธารณะหรือเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครั.
