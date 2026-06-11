ศาลฎีกาฯ พิจารณาข้อหา 'หวงกันที่ดินรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนตัว' ของไชยชนก

ศาลฎีกาฯ และศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าที่ดินของไชยชนกสูงถึง 5,000 ไร่นั้นเป็นที่รถไฟของรัฐ การที่ไชยชนกยังคงพักอาศัย ถือครอง หรือใช้ประโยชน์ในผืนดินประวัติศาสตร์ผืนนี้ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ย่อมหนีไม่พ้นข้อหา 'หวงกันที่ดินรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนตัว' เข้านิยามเดียวกับศุภชัยทุกกระเบียดนิ้วในฐานะแม่ทัพใหญ่สีน้ำเงินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย วิบากกรรมครั้งนี้สาหัสกว่าหลายเท่านัก เพราะในฐานะผู้ควบคุมนโยบาย มีชื่อในทะเบียนบ้านบนที่ดินพิพาท และยังมีหมวกอีกใบคือ 'ผู้บังคับบัญชากรมที่ดิน' ที่กำลังถูกสังคมเพ่งเล็งเรื่องการยื้อเวลาเพิกถอนโฉนดเขากระโดง เลี่ยงไม่ได้ที่จะตกอยู่ในแนวรบจากนครพนม สะเทือนไปถึงเขากระโดงที่บุรีรัมย์ อยู่ที่ว่าจะเร็วหรือช้า และใครจะเป็นคนลั่นไกน็อคเอาท์ตระกูลชิดชอบและอนุทิน ที่จะไม่ใช่ 'เล่นลิเก' สร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองไปวันๆ #ศรพระราม #ศุภชัยโพธิ์สุ #เขากระโดง #อนุทินชาญวีรกูล #ไชยชนกชิดชอบ #ภูมิใจไทย #การเมืองไทย2026#เครือข่ายสีน้ำเงิน #การเมืองไทย #บุรีรัมย์คอนเนกชัน#การเมืองไทย #การเมืองไทย #ข่าวไวรัล #วิเคราะห์การเมือง #บทความการเมือง #่ข่าววันนี้ #สยามรัฐ #สยามรัฐออนไลน์
เนื่องจากที่ดินของเขาสูงถึง 5,000 ไร่นั้น ศาลฎีกาและศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าเป็น 'ที่รถไฟ' ซึ่งก็คือที่ดินของรัฐ การที่ไชยชนกยังคงพักอาศัย ถือครอง หรือใช้ประโยชน์ในผืนดินประวัติศาสตร์ผืนนี้ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ย่อมหนีไม่พ้นข้อหา 'หวงกันที่ดินรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนตัว' เข้านิยามเดียวกับศุภชัยทุกกระเบียดนิ้วในฐานะแม่ทัพใหญ่สีน้ำเงินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย วิบากกรรมครั้งนี้สาหัสกว่าหลายเท่านัก เพราะในฐานะผู้ควบคุมนโยบาย มีชื่อในทะเบียนบ้านบนที่ดินพิพาท และยังมีหมวกอีกใบคือ 'ผู้บังคับบัญชากรมที่ดิน' ที่กำลังถูกสังคมเพ่งเล็งเรื่องการยื้อเวลาเพิกถอนโฉนดเขากระโดง เลี่ยงไม่ได้ที่จะตกอยู่ในแนวรบจากนครพนม สะเทือนไปถึงเขากระโดงที่บุรีรัมย์ อยู่ที่ว่าจะเร็วหรือช้า และใครจะเป็นคนลั่นไกน็อคเอาท์ตระกูลชิดชอบและอนุทิน ที่จะไม่ใช่ 'เล่นลิเก' สร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองไปวันๆ #ศรพระราม #ศุภชัยโพธิ์สุ #เขากระโดง #อนุทินชาญวีรกูล #ไชยชนกชิดชอบ #ภูมิใจไทย #การเมืองไทย2026#เครือข่ายสีน้ำเงิน #การเมืองไทย #บุรีรัมย์คอนเนกชัน#การเมืองไทย #การเมืองไทย #ข่าวไวรัล #วิเคราะห์การเมือง #บทความการเมือง #่ข่าววันนี้ #สยามรัฐ #สยามรัฐออนไลน.
เนื่องจากที่ดินของเขาสูงถึง 5,000 ไร่นั้น ศาลฎีกาและศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าเป็น 'ที่รถไฟ' ซึ่งก็คือที่ดินของรัฐ การที่ไชยชนกยังคงพักอาศัย ถือครอง หรือใช้ประโยชน์ในผืนดินประวัติศาสตร์ผืนนี้ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ย่อมหนีไม่พ้นข้อหา 'หวงกันที่ดินรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนตัว' เข้านิยามเดียวกับศุภชัยทุกกระเบียดนิ้วในฐานะแม่ทัพใหญ่สีน้ำเงินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย วิบากกรรมครั้งนี้สาหัสกว่าหลายเท่านัก เพราะในฐานะผู้ควบคุมนโยบาย มีชื่อในทะเบียนบ้านบนที่ดินพิพาท และยังมีหมวกอีกใบคือ 'ผู้บังคับบัญชากรมที่ดิน' ที่กำลังถูกสังคมเพ่งเล็งเรื่องการยื้อเวลาเพิกถอนโฉนดเขากระโดง เลี่ยงไม่ได้ที่จะตกอยู่ในแนวรบจากนครพนม สะเทือนไปถึงเขากระโดงที่บุรีรัมย์ อยู่ที่ว่าจะเร็วหรือช้า และใครจะเป็นคนลั่นไกน็อคเอาท์ตระกูลชิดชอบและอนุทิน ที่จะไม่ใช่ 'เล่นลิเก' สร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองไปวันๆ #ศรพระราม #ศุภชัยโพธิ์สุ #เขากระโดง #อนุทินชาญวีรกูล #ไชยชนกชิดชอบ #ภูมิใจไทย #การเมืองไทย2026#เครือข่ายสีน้ำเงิน #การเมืองไทย #บุรีรัมย์คอนเนกชัน#การเมืองไทย #การเมืองไทย #ข่าวไวรัล #วิเคราะห์การเมือง #บทความการเมือง #่ข่าววันนี้ #สยามรัฐ #สยามรัฐออนไลน
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