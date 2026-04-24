ศาลฎีการับคำร้องคดีจริยธรรมร้ายแรง 44 สส.ก้าวไกล สั่ง 10 สส.ปฏิบัติหน้าที่ต่อได้

ศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องคดีจริยธรรมร้ายแรงที่ ป.ป.ช. ยื่นฟ้อง สส.พรรคก้าวไกล 44 คน กรณีเสนอร่างแก้ไขกฎหมายหมิ่นประมาทที่อาจกระทบสถาบันพระมหากษัตริย์ สั่ง 10 สส.ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่ห้ามกระทำการซ้ำ
ศาลฎีกา มีคำสั่งรับคำร้องคดี จริยธรรม ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( สส.
) พรรคก้าวไกลจำนวน 44 คน โดยมีข้อกล่าวหาว่า สส. เหล่านี้ได้ร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่... ) พ. ศ.
... ซึ่งมีเนื้อหาที่อาจลดทอนสถานะความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 6 และมีเจตนามุ่งร้ายที่จะทำลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองในวงกว้าง คดีนี้มีหมายเลขดำที่ คมจ 1/2569 โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.
ป. ช. ) เป็นผู้ร้องและ สส. ทั้ง 44 คนเป็นผู้คัดค้าน ศาลฎีกาได้พิจารณาคำร้องและมีคำสั่งให้รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย โดยให้ส่งสำเนาคำร้องพร้อมเอกสารประกอบไปยัง สส.
ทั้ง 44 คน เพื่อให้มีโอกาสคัดค้านภายใน 14 วัน อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาได้มีคำสั่งเป็นพิเศษสำหรับ สส. จำนวน 10 คน (ผู้คัดค้านที่ 3, 7, 17, 19, 23, 24, 26, 34, 35 และ 38) ว่าไม่จำเป็นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้ เนื่องจากข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏว่า สส.
เหล่านี้ได้กระทำการซ้ำหรือกระทำต่อไปซึ่งการกระทำตามที่ถูกกล่าวหา และยังคงมีอำนาจหน้าที่อื่นที่ต้องปฏิบัติในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาได้กำชับว่า สส.
ทั้ง 10 คนจะต้องไม่กระทำการซ้ำหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ถูกกล่าวหา มิฉะนั้น ศาลอาจมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น การพิจารณาคดีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง และการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ การที่ศาลฎีกาตัดสินรับคำร้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการตรวจสอบการกระทำของนักการเมืองที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และการรักษาความมั่นคงของชาติ การนัดพิจารณาครั้งแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และการนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 4 สิงหาคม 2569 จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการพิจารณาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า สส.
ทั้ง 44 คนมีความผิดจริงหรือไม่ ผลของการพิจารณาคดีนี้อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเมืองของ สส. เหล่านี้ และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองไทยได้ การติดตามความคืบหน้าของคดีนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับประชาชนชาวไทยทุกค
