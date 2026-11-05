ศาลฎีกายกคำร้อง กกต. เลื่อนไต่สวนคดี สว. ยันเดินหน้า 21 ธ.ค. นี้
ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ไม่รับฟังเหตุผล กกต. ขอเลื่อนไต่สวนพยานในคดีหมายเลขดำ ลต สว 8/2569 ยืนยันเปิดไต่สวนตามกำหนดเดิม 21-22 ธันวาคม 2569
ศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้ง มีคำสั่งยกคำร้องขอเลื่อนไต่สวนพยานของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ใน คดีหมายเลขดำ ที่ ลต สว 8/2569 โดยยืนยันที่จะดำเนินการไต่สวนพยานตามกำหนดนัดเดิมที่ศาลกำหนดไว้ คือวันที่ 21 ธันวาคม 2569 อย่างไม่มีเงื่อนไข
การวินิจฉัยครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่ศาลได้พิจารณาตรวจสอบหลักฐานและข้ออ้างทางกฎหมายของ กกต. อย่างละเอียด โดยศาลมองว่าเหตุผลที่อ้างว่ารอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้น ยังไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการในชั้นนี้ จึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะใช้คำสั่งเลื่อนคดีออกไปจากตารางนัดพิจารณาที่มีอยู่Also readเพื่อนนักแสดง ร่วมรดน้ำศพ เมตตา น้องสาวเคารพการตัดสินใจ เผย บ่นเรื่องป่วยมาตลอด
เหตุผลศาลฎีกาไม่รับฟังการขอเลื่อนคดี
ในคดีนี้ นายดิเรก พรสีมา อดีตประธานกรรมการคุรุสภา และอดีตประธานสมัชชาเครือข่ายครูฯ ในฐานะผู้ร้องยื่นฟ้อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ผู้คัดค้าน ได้เรียกร้องให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของ กกต. ที่ไม่รับคำร้องไว้พิจารณา เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.
ต่อมา นายดิเรก พรสีมา ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำร้อง โดยศาลฎีกาได้พิจารณาเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมผู้คัดค้านและคำขอใหม่นี้ ไม่เกี่ยวข้องกับคำร้องเดิมที่ขอให้ศาลวินิจฉัยกรณี กกต. มีมติไม่รับคำร้องไว้พิจารณา นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวยังไม่เข้าข่ายเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย ตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 ประกอบด้วยประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 179
ด้าน กกต. ได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนการไต่สวนพยาน โดยอ้างว่า มีมติให้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ กกต. ว่า คำสั่งรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้สมัคร สว. เป็นที่สุดตามกฎหมาย และไม่อาจมีการตรวจสอบหรือทบทวนคำวินิจฉัยได้อีก ซึ่งเป็นข้อกฎหมายสำคัญที่ต้องการให้ศาลฎีการอผลวินิจฉัยก่อน เพื่อความครบถ้วนทั้งในแง่กฎหมายและข้อเท็จจริง
อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาได้พิจารณาเหตุผลของ กกต. แล้วเห็นว่า ผู้ร้องมีเพียงมติที่จะยื่นปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ยังมิได้ปรากฏว่ามีการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจริงในชั้นนี้ ดังนั้น ศาลจึงเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรต้องเลื่อนคดีตามคำร้องขอของ กกต. และคดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งไม่รับคำร้องของผู้ร้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
กำหนดการไต่สวนพยานบุคคลตามนัดเดิม
หลังจากพิจารณาข้อโต้แย้งและเหตุผลของทั้งสองฝ่าย ศาลฎีกาได้มีคำสั่งอนุญาตให้ไต่สวนพยานบุคคลได้ตามคำขอของแต่ละฝ่าย โดยแบ่งการไต่สวนออกเป็น 2 นัดหลัก เพื่อเก็บพยานหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนนำไปวินิจฉัยคดี
สำหรับนัดไต่สวนพยานของผู้ร้อง คือนายดิเรก พรสีมา มีการกำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลจำนวน 3 ปาก โดยศาลอนุญาตให้ใช้ไต่สวนในนัดเดียว ศาลจึงกำหนดนัดไต่สวนพยานผู้ร้องขึ้นในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2569 นี้ โดยเริ่มต้นเวลา 09.30 น. และจะสิ้นสุดในเวลา 16.30 น. ตามเวลาทำการของศาล
ส่วนนัดไต่สวนพยานของผู้คัดค้าน หรือ กกต. นั้น ผู้คัดค้านแถลงประสงค์จะไต่สวนพยานบุคคลรวม 2 ปาก ได้แก่ พยานลำดับที่ 1 และพยานลำดับที่ 3 โดยศาลก็ได้พิจารณาอนุญาตให้ไต่สวนได้เช่นกัน โดยกำหนดนัดไต่สวนพยานผู้คัดค้านไว้ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2569 นี้
ความสำคัญของคำวินิจฉัยและผลกระทบต่อกระบวนการเลือกตั้ง
การยืนหยัดเปิดไต่สวนพยานตามกำหนดเดิมของศาลฎีกาในครั้งนี้ ส่งสัญญาณชัดเจนว่า กระบวนการยุติธรรมทางปกครองในการตรวจสอบข้อโต้แย้งเรื่องคุณสมบัติผู้สมัคร สว. ยังคงดำเนินไปอย่างเป็นอิสระ และไม่ถูกชะลอด้วยข้ออ้างเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระทางการเมือง
หากศาลฎีกาพิจารณาแล้วพบว่า คำสั่งของ กกต. ที่ไม่รับคำร้องไว้พิจารณานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ กกต. ดำเนินการรับคำร้องไว้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร สว. ตามที่ผู้ร้องเรียกร้อง ซึ่งอาจส่งผลต่อสถานะของผู้สมัครกลุ่มที่ถูกคัดค้านว่ามีการขาดคุณสมบัติหรือไม่
ความชัดเจนของตารางนัดไต่สวนพยานในวันที่ 21 และ 22 ธันวาคม 2569 นี้ จะทำให้ศาลมีข้อมูลพยานหลักฐานที่จำเป็นในการประกอบการวินิจฉัยคดีหมายเลขดำที่ ลต สว 8/2569 อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการตัดสินชะตากรรมของกระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาในรอบนี้
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