ศาลฎีกาปรับ 'ยี่ต็อก' รับอาชญากรรมยุคใหม่ โฆษกศาลแจงเป้าหมายสร้างความยุติธรรม
นายสุริยัณห์ โฆษกศาลยุติธรรม ชี้แจงการปรับปรุงบัญชีมาตรฐานยี่ต็อก เพื่อรองรับอาชญากรรมยุคใหม่และเทคโนโลยี ย้ำไม่ตัดดุลพินิจศาล มุ่งสร้างความเชื่อมั่นความยุติธรรมให้ประชาชน
นาย สุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ออกมาชี้แจงกรณีการปรับปรุง บัญชีมาตรฐานการลงโทษ หรือที่เรียกกันติดปากว่า ยี่ต็อก ซึ่งเกิดจากนโยบายของ ประธานศาลฎีกา ที่ต้องการให้ระบบการพิจารณาโทษทันสมัย สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยในปัจจุบันที่รูปแบบความผิดมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น
ที่มาของการทบทวนมาตรฐานการลงโทษ
เหตุผลหลักที่ทำให้เกิดการทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์การลงโทษในครั้งนี้ มาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของรูปแบบอาชญากรรมในสังคมยุคปัจจุบัน ที่ไม่อาจใช้มาตรฐานเดิมในการพิจารณาโทษได้อีกต่อไป โดยคดีอาญาที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาปัจจุบันมีความหลากหลายและสร้างผลกระทบวงกว้างต่อประชาชนอย่างมาก ทั้งในส่วนของคดียาเสพติด คดีทุจริตคอร์รัปชัน การใช้อาวุธปืนผิดกฎหมาย และคดีสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรงAlso readศาลแพ่ง รับคำร้องอัยการ สั่งยึด-อายัดทรัพย์ 320 ล้าน คดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น
นอกจากนี้ รูปแบบความผิดทางเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ทวีความรุนแรงขึ้น ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประธานศาลฎีกาต้องกำหนดนโยบายให้ทบทวนเกณฑ์การลงโทษใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความร้ายแรงของความผิดที่เกิดขึ้นจริงในสังคม และสร้างความยุติธรรมที่ประชาชนไว้วางใจในระบบยุติธรรมทางศาล
บทบาทและโครงสร้างคณะทำงาน
เพื่อให้การปรับปรุงบัญชีมาตรฐานการลงโทษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม หรือ ก.บ.ศ. ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงบัญชีมาตรฐานการลงโทษ จำนวน 5 คณะ โดยแต่ละคณะมีหน้าที่สำคัญในการศึกษา ทบทวน และเสนอแนวทางปรับปรุงการกำหนดโทษในกลุ่มความผิดสำคัญต่างๆ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนและสังคมไทย
การทำงานในรูปแบบอนุกรรมการทั้ง 5 คณะนี้ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและบริบททางสังคมอย่างละเอียด เพื่อคัดกรองและจัดระเบียบแนวทางการลงโทษให้มีความชัดเจน ยืดหยุ่น และเหมาะสมกับลักษณะความผิดที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดีของระบบศาลยุติธรรมไทยให้มีความเป็นสากลมากขึ้น
เจตนาชัดเจนไม่ตัดดุลพินิจผู้พิพากษา
โฆษกศาลยุติธรรม ยืนยันชัดเจนว่าการปรับปรุงยี่ต็อกครั้งนี้ ไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมายใหม่ที่มาแทนที่กฎหมายเดิม หรือการลดทอนอำนาจในการพิจารณาโทษของผู้พิพากษาแต่อย่างใด โดยบัญชีมาตรฐานการลงโทษยังคงทำหน้าที่เป็นแนวทางหรือหลักอ้างอิงสำหรับผู้พิพากษา ในการใช้เป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาคดีอาญา เพื่อให้คดีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้รับการตัดสินในแนวทางที่สอดคล้องและยุติธรรมเท่าเทียมกัน
การมีแนวทางที่ชัดเจนนี้จะช่วยป้องกันการตีความที่คลาดเคลื่อนหรือการลงโทษที่แตกต่างกันมากในคดีที่คล้ายกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันทางกฎหมาย ดังนั้น เป้าหมายสูงสุดของการปรับปรุงครั้งนี้ คือการสร้างมาตรฐานกลางที่ช่วยให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างราบรื่น โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ามีความยุติธรรมอย่างแท้จริง
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