ศาลฎีกาฯ นัดสืบพยานเพิกถอน 2 สว.อำนาจเจริญ หลังพบสมัครผิดกลุ่มอาชีพ
ศาลฎีกาฯ นัดตรวจพยานหลักฐานคดีเพิกถอนสมาชิกวุฒิสภาสองคนจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 24 พฤศจิกายน นี้ คาดรู้ผลตัดสินภายในธันวาคม 2569
ศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้งมีนัดสำคัญในการตรวจพยานหลักฐานครั้งที่ 2 สำหรับคดีหมายเลขดำ ลต สว 10/2569 ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดอำนาจเจริญสองราย ได้แก่ นางแดง กองมา และ นายสมพาน พละศักดิ์ โดยนัดดังกล่าวถูกกำหนดไว้ชัดเจนในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เพื่อพิจารณาข้อโต้แย้งด้านอาชีพและกลุ่มวิชาชีพที่ผู้ถูกร้องได้ระบุไว้ในใบสมัคร
รายละเอียดการยื่นร้องเพิกถอน
ผู้ร้องในคดีนี้คือ นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตุล สว.สำรอง ได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อให้มีคำสั่งตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และการลงสมัครสมาชิกวุฒิสภา ที่ระบุว่าผู้สมัครทั้งสองคนมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกลุ่มอาชีพที่สมัคร โดยระบุว่านางแดงและนายสมพานประกอบอาชีพค้าขายหมูสดและขายก๋วยเตี๋ยว ซึ่งควรจะจัดอยู่ในกลุ่มอาชีพอิสระหรือกลุ่มที่ 19 แต่กลับได้รับการรับรองให้อยู่ในหมู่ผู้ประกอบกิจการอื่นหรือกลุ่มที่ 10 แทนAlso read'แผ่นดินไหว' วันนี้ 24 เม.ย. 69 เมียนมาใกล้ไทย สถานการณ์โลกระวังรหัสแดง
ปฏิกิริยาของผู้ร้องและกระบวนการยุติธรรม
นายอัครวัฒน์ expressed ความตั้งใจในการต่อสู้เพื่อให้ประชาชนสิ้นความสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของสมาชิกวุฒิสภา โดยระบุว่าคดีนี้เป็นมหากาพย์ที่สร้างความเสียหายให้ประเทศหากไม่รีบดำเนินการผ่านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งในนัดในวันนี้มีการเลื่อนมาแล้วหนึ่งครั้ง เนื่องจากฝ่ายคัดค้านส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาเพื่อขอเลื่อน โดยอ้างว่ากำลังมีคำวินิจฉัยและคุณสมบัติของผู้ร้องมีอำนาจหรือไม่
จุดยืนของ กกต. และประเด็นอำนาจศาล
กรณีดังกล่าวเชื่อมโยงกับมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีมติ 5 ต่อ 2 เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างคำตัดสินของศาลฎีกา ซึ่งนายสมชัย ชัยศรี ทนายความระบุว่าเป็นการใช้สิทธิ์ของ กกต. ในการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าคำวินิจฉัยของ กกต. สิ้นสุดแล้ว โดยศาลรัฐธรรมนูญอาจพิจารณาจากมาตรา 120 วรรค 2 เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยการทำหน้าที่ของศาลอื่นหรือไม่
การเตรียมพร้อมพยานและระยะเวลาตัดสิน
ทางด้านนายสมชัยและนายยิ่งชีพ อัษฎานุศิษฐ์ เตรียมขึ้นเบิกความในส่วนของพยานบุคคล โดยศาลได้ให้อนุญาตเนื่องจากเป็นประเด็นเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลมีข้อสงสัยแต่ทนายความได้ชี้แจงเหตุผล ส่วนการสืบพยานผู้ร้องกำหนดไว้วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 และฝ่ายค้านวันที่ 8 ธันวาคม 2569 คาดว่าผลพิตักษาจะออกมาภายในเดือนธันวาคม 2569
ขอบเขตคำพิพากษาที่ศาลจะพิจารณา
ศาลมีกรอบการพิจารณา 3 ส่วนหลัก คือ ศาลมีอำนาจในการพิจารณาคดีนี้หรือไม่ ผู้สมัครมีปัญหาสมัครผิดกลุ่มหรือไม่ ซึ่งต้องดูข้อเท็จจริง หลักฐานการสมัคร และระเบียบการรับสมัคร และสุดท้ายศาลจะมีคำพิพากษาอย่างไรต่อการเพิกถอนคำวินิจฉัยของ กกต. และคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองคน ซึ่งคาดว่าจะมีการเพิกถอนคำสั่งของ กกต. และเพิกถอนบุคคลที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาหากมี证据证明ว่ามีการสมัครผิดกลุ่มจริง
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