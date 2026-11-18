ศาล รธน. ยกคำร้อง ปมแทรกแซงการเลือกตั้ง สว.67 ชี้ไม่มีพยานหลักฐาน
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ยกคำร้องกรณีกล่าวหา เนวิน อนุทิน โสภณ และองค์กรอิสระ รวม 10 ราย เข้าข่ายล้มล้างการปกครองฐานแทรกแซงการเลือก สว.67 โดยชี้ขาดว่าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอรองรับข้อกล่าวหาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49
ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ยกคำร้องกรณีกล่าวหาว่า นาย เนวิน ชิดชอบ นาย อนุทิน ชาญวีรกุล และนาย โสภณ ชารัมย์ รวมถึงบุคคลและองค์กรอิสระอื่น ๆ รวม 10 ราย เข้าข่ายใช้สิทธิเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49
การวินิจฉัยนี้เกิดขึ้นจากการพิจารณากรณีที่นายพลภาขุน เศรษฐญาบดี ตัวแทนผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติ และอดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) กลุ่ม 17 จังหวัดนครปฐม (ผู้ร้อง) ยื่นเรื่องต่อศาลขอให้วินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องทั้งสิบมีความผิดฐานแทรกแซงกระบวนการเลือก สว. และทำลายความเป็นอิสระของสมาชิกวุฒิสภาAlso readกรมอุตุนิยมวิทยา เตือนภาคใต้ฝนตกหนัก 10-11พ.ย.67
รายละเอียดคดียกคำร้องแทรกแซงเลือก สว.
ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาหารือในคดีที่น่าสนใจ เรื่องพิจารณาที่ 28/2569 โดยระบุว่าข้อกล่าวหาที่ว่านายเนวิน ชิดชอบ นายอนุทิน ชาญวีรกุล และนายโสภณ ชารัมย์ ร่วมกันใช้อำนาจบริหารโยกย้ายข้าราชการฝ่ายปกครองระดับสูงเพื่อแทรกแซงการเลือก สว. นั้น ไม่ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันความผิดได้
นอกจากนี้ ศาลยังพิจารณาข้อกล่าวหาที่ว่าประธานรัฐสภา จงใจงดเว้นการใช้อำนาจหน้าที่โดยฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม และใช้อำนาจในการประชุมตัดบทการอภิปรายในสภา ซึ่งศาลเห็นว่าไม่อาจพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าวตามที่ถูกกล่าวหาได้
ในส่วนของการกล่าวหาว่าประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุด งดเว้นการใช้อำนาจหน้าที่โดยการบิดเบือนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยนอกคำฟ้อง ศาลรัฐธรรมนูญได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่า ไม่มีหลักฐานรองรับข้อกล่าวหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องยกคำร้องในส่วนนี้ทิ้งไปด้วย
รวมถึงข้อกล่าวหาว่าพลอากาศเอก สถิตพงษ์ สุขวิมล ใช้อำนาจหน้าที่ในการกลั่นกรองและปิดกั้นการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของประชาชนที่ขอพระราชทานความเป็นธรรม ศาลก็มิได้พบพยานหลักฐานที่เพียงพอที่จะชี้ให้เห็นการกระทำผิดตามที่ถูกกล่าวอ้าง
ประวัติการคัดค้านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ก่อนมีการพิจารณา merits ในคดีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการพิจารณาคำร้องของผู้ร้องซึ่งลงวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ที่ยื่นคัดค้านนายสราวุธ ทรงศิวิไล และพลตำรวจโท จักรพงศ์ วิวัฒน์วานิช ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้ถอนตัวจากการพิจารณาคดี
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งยกคำร้องคัดค้านดังกล่าว เนื่องจากผลการประชุมปรึกษาหารือพบว่า กรณีดังกล่าวไม่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 33
การวินิจฉัยนี้ชี้ให้เห็นว่า ศาลเห็นว่าตุลาการทั้งสองท่านไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายจะต้องหลบหนีการพิจารณาคดีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ทำให้กระบวนการพิจารณาคดีสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามปกติ
ผลกระทบและบทสรุปของกระบวนการ
การยกคำร้องนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของกระบวนการทางกฎหมายในคดีดังกล่าว โดยศาลรัฐธรรมนูญได้ชี้ขาดแล้วว่า ข้อหาที่ว่าผู้ถูกร้องทั้งสิบรายกระทำผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 นั้น ไม่เป็นความจริงหรือไม่อาจพิสูจน์ได้ตามพยานหลักฐานที่มีอยู่
นี่ถือเป็นกรณีสำคัญที่มีการตรวจสอบบทบาทของบุคคลที่มีอิทธิพลทางการเมืองและองค์กรอิสระ ในการเชื่อมโยงกับการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานทางกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญยึดถือในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและการปกครอง
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics