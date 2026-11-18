ศาล รธน.ตีตกคำร้อง พลภาขุน ฟ้อง 10 ขั้วอำนาจ ล้มล้างการปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้อง พลภาขุน เศรษฐญาบดี ฟ้อง นายเนวิน นายอนุทิน และอีก 8 ราย ปมล้มล้างการปกครอง เหตุหลักฐานไม่ชัด
ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งไม่รับคำร้องของ นาย พลภาขุน เศรษฐญาบดี ไว้พิจารณาในคดีที่อ้างว่า นาย เนวิน ชิดชอบ และ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล ร่วมกันล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายนนี้ โดยคณะกรรมการตุลาการพิจารณาแล้วว่าหลักฐานไม่เพียงพอต่อการดำเนินคดี
รายละเอียดคดีและคู่กรณีสำคัญ
คดีนี้เป็นคำร้องที่ นายพลภาขุน เศรษฐญาบดี ยื่นต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 49 แห่งรัฐธรรมนูญ ขอให้วินิจฉัยว่า การกระทำของ ผู้ถูกร้องทั้ง 10 ราย รวม 10 ตำแหน่ง เป็นการใช้สิทธิเพื่อล้มล้างการปกครองหรือไม่ โดยรายชื่อ ผู้ถูกร้อง ประกอบด้วย นายเนวิน ชิดชอบ เป็นผู้ถูกร้องที่ 1 นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นผู้ถูกร้องที่ 2 นายโสภณ ซารัมย์ เป็นผู้ถูกร้องที่ 3 สำหรับหน่วยงานรัฐ ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เป็น ผู้ถูกร้องที่ 4 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เป็น ผู้ถูกร้องที่ 5Also readแบมบี้ สิรินโสพิศ เฉลยจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์กับบุ๋ม ปนัดดา และปัดข้อกล่าวหาทุกอย่างทำด้วยใจ
รายชื่อหน่วยงานอิสระและตุลาการอื่นๆ ได้แก่ ประธานรัฐสภา เป็น ผู้ถูกร้องที่ 6 ประธานศาลฎีกา เป็น ผู้ถูกร้องที่ 7 ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็น ผู้ถูกร้องที่ 8 พลอากาศเอก สถิตพงษ์ สุขวิมล เป็น ผู้ถูกร้องที่ 9 และประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็น ผู้ถู้องที่ 10 โดย ผู้ร้อง อ้างว่า ผู้ถูกร้องที่ 1 ถึงที่ 3 ใช้อำนาจบริหารโยกย้ายข้าราชการระดับสูง แทรกแซงการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และทำลายความเป็นอิสระของ สว. ส่วน กกต. ถูกกล่าวหาว่าละเว้นการตรวจสอบพยานหลักฐานการทุจริต
เหตุผลหลักในการปฏิเสธการรับเรื่อง
ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้อง คำร้องเพิ่มเติม และเอกสารประกอบแล้ว พบว่า ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกร้องทั้ง 10 ราย กระทำการอันเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง การพิจารณาจึงสรุปว่า กรณีนี้ไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมาย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณา
ประเด็นคำร้องคัดค้านตุลาการก่อนการตัดสิน
ก่อนมีการประชุมพิจารณาคดีหลัก ศาลรัฐธรรมนูญได้หยิบยกคำร้องของผู้ร้อง ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ที่ยื่นคัดค้าน นายสราวุธ ทรงศิวิไล และ พลตำรวจโท จักรพงศ์ วิวัฒน์วานิช ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้ถอนตัวออกจากกรณีนี้ จากการประชุมปรึกษาหารือ คณะตุลาการเห็นว่า กรณีดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้คัดค้านตุลาการตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 33 จึงมีคำสั่งยกคำร้องคัดค้านดังกล่าวออกไป
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