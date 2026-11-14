ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด คว้ารางวัลเดือนตุลาคม 2026 บันโดวิช เจฟิโญ่ กิตติพงษ์
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมบีวายดี ประกาศรางวัล Best of the Month เดือนตุลาคม 2026 ศึกรถแดงจีเนอรัล ลีก 1 2026/27 ปรากฏชื่อ บันโดวิช เจฟิโญ่ และกิตติพงษ์ วงมา คว้ารางวัลยอดเยี่ยมทั้งผู้ฝึกสอน นักเตะ และลูกยิง
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานประกาศรางวัลยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคม 2026 ของการแข่งขัน บีวายดี ซีไลออน ลีก หนึ่ง 2026/27 ร่วมกับ บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด โดยมีรางวัลระดับบุคคลสำคัญจาก ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด ได้รับเกียรติทั้งโค้ช นักเตะ และลูกยิงสำคัญ
รายละเอียดพิธีการมอบรางวัลและมาตรฐาน
พิธีการประกาศรางวัล Best of the Month ประจำเดือนตุลาคม ได้มีการรวบรวมผลงานของบุคลากรในวงการลูกหนังไทยเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเดือนที่ผ่านมา โดยรางวัลดังกล่าวประกอบไปด้วยตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือน และรางวัลลูกยิงยอดเยี่ยม ซึ่งแต่ละรางวัลสะท้อนถึงมาตรฐานการแข่งขันที่สูงขึ้นและความเป็นมืออาชีพของลีกสูงสุดไทยAlso readSX2026 ชวนสัมผัสศิลปะผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ต่อยอดเทคนิค “ชิโบริ” สู่ผลิตภัณฑ์ OTOP BCG สร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน
การจัดงานนี้เน้นย้ำถึงความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และผู้สนับสนุนหลักในการยกระดับคุณภาพการแข่งขัน รวมถึงการให้ความสำคัญกับรางวัล Individual Awards เพื่อสร้างแรงจูงใจและบันทึกสถิติความสำเร็จของนักกีฬาในแต่ละช่วงเวลาของฤดูกาล
ผลงานยอดเยี่ยมของบังดินาร์ บันโดวิช
รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคม เป็นของ บังดินาร์ บันโดวิช หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวมอนเตเนโกร ของ ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด หรือ สิงห์เจ้าท่า โดยพาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน
ภายใต้การคุมทัพของกูซูวัย 57 ปี ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด สามารถคว้าชัยชนะครบทั้ง 3 นัด ที่ลงสนามในรอบเดือนตุลาคม สะสมคะแนนเต็ม 9 คะแนนได้สำเร็จ ซึ่งผลงานดังกล่าวส่งผลให้ทีมขยับขึ้นมาครองตำแหน่งจ่าฝูงของตารางคะแนนในศึก บีวายดี ซีไลออน ลีก หนึ่ง 2026/27
ผลงานการคว้าแชมป์ตำแหน่งจ่าฝูงสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความสม่ำเสมอของทีม ภายใต้แผนการเล่นที่มีความรัดกุมและการบริหารจัดการเกมที่ดีเยี่ยม ทำให้ ศรีสะเกษ เอฟซี กลับมาขานรับความสำเร็จบนเวทีลีกสูงสุดของไทยได้อย่างเต็มตัวและทรงพลัง
เจฟิโญ่ ดาวซัลโวระดับเดือนแห่งศึกลีก
สำหรับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคม 2026 ตกเป็นของ เจฟิโญ่ กองหน้าชาวบราซิล ของ ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด ที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นและเฉียบขาดต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนด้วยสถิติการทำประตูที่แม่นยำ
เจฟิโญ่ ทำผลงานด้วยการทำประตูไปทั้งสิ้น 4 ลูก จากการลงสนามครบทั้ง 4 นัด โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นการโหม่งทำประตูถึง 3 ครั้ง และยิงด้วยเท้าอีก 1 ประตู ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในเทคนิคการจบสกอร์และการเข้าทำที่อันตราย
บทบาทสำคัญของเขาช่วยพา ลำดวนเพลิง เก็บเพิ่ม 7 คะแนนจากโปรแกรมการแข่งขันที่รุนแรงและเข้มข้นตลอดเดือน ผลจากการทำประตูที่ต่อเนื่องทำให้ ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด ขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับกลางตารางของลีกได้อย่างแข็งแกร่ง และความเฉียบคมภายในกรอบเขตโทษทำให้เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในเดือนตุลาคม
กิตติพงษ์ วงมา กับลูกยิงพลิกล็อกเดือนตุลาคม
รางวัลลูกยิงยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคม 2026 เป็นของ กิตติพงษ์ วงมา กัปตันทีมของ ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด ที่คว้ารางวัล GOAL OF THE MONTH จากประตูชี้ชะตาในเกมที่ ลำดวนเพลิง เปิดบ้านพบกับ บีเจซี ยูไนเต็ด หรือ เดอะ แรบบิท
ประตูแห่งความทรงจำเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+4 ซึ่งขณะนั้นเจ้าถิ่นอย่าง ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด ตกเป็นฝ่ายตามหลังอยู่ 0-1 ทำให้สถานการณ์ดูตึงเครียดและมีความกดดันสูงจากแฟนบอลในสนาม
กิตติพงษ์ วงมา ฉวยโอกาสวิ่งทะลุแนวรับของ บีเจซี ยูไนเต็ด ก่อนจะแตะบอลที่ถูกสาดยาวมาจากแดนหลังข้ามหัวของ สรันนท์ อนุอินทร์ แล้วส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายอย่างเหนือชั้น ช่วยพลิกสถานการณ์ให้ ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด กลับมาแบ่งแต้มสำคัญได้สำเร็จ ท่ามกลางเสียงเฮลั่นสนามศรీนครลำดวน
ประตูนี้สะท้อนถึงไหวพริบในการอ่านเกมและการตัดสินใจที่รวดเร็วของกัปตันทีม ภายใต้ความกดดันสูงทำให้ กิตติพงษ์ วงมา กลายเป็นผู้ได้รับรางวัลลูกยิงยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคม ของศึก บีวายดี ซีไลออน ลีก หนึ่ง 2026/27 ไปครองอย่างสมเหตุสมผล
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