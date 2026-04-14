ศรัทธาที่เลือนหาย: เมื่อความเชื่อใจในตัว สล็อต เริ่มสั่นคลอน

เมื่อความคาดหวังพังทลาย: การเริ่มต้นฤดูกาลที่ไม่น่าประทับใจของลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของ สล็อต ทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับอนาคตของเขาและทีม
ไม่มีใครเริ่มต้นฤดูกาลนี้ด้วยความคิดว่าอยากเห็น สล็อต โดนปลด การคว้าแชมป์ลีกตั้งแต่ปีแรกทำให้เขาได้รับเครดิตและความเชื่อใจอย่างมหาศาล คุณจะไม่ไล่กุนซือที่พาทีมกลับมาคว้าแชมป์ พรีเมียร์ลีก ได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกแน่นอน แฟนบอล เลือกจะปกป้องเขา มองหาสาเหตุของฟอร์มตก และบอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเข้าที่อีกครั้ง ดังนั้น เมื่อฤดูกาลนี้เริ่มดูไม่เข้าท่า ปฏิกิริยาแรกไม่ใช่ความโกรธ แต่เป็นการหาคำอธิบาย เพราะบางอย่างก็เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ ไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บ จังหวะโชคร้าย การตัดสินใจผิดพลาดของนักเตะ รวมถึงปัญหานอกสนามที่หลายคนก็รับรู้กันอยู่แล้ว
ทีมเริ่มมีนิสัยที่แย่: เสียประตูช่วงท้ายเกม ทำแต้มหลุดมือ และควบคุมเกมไม่ได้ในช่วงเวลาที่ควรจะเร่งเครื่อง ทุกครั้งที่ป้ายทดเวลาถูกยกขึ้น ความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความหวัง แต่เป็นความตึงเครียด ในยุคของ คล็อปป์ การตามหลังหรืออยู่ภายใต้ความกดดัน มักให้ความรู้สึกเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่าง แต่ภายใต้สล็อตในฤดูกาลนี้ มันกลับดูเหมือนเป็นก้าวสุดท้ายก่อนจะโดนหมัดน็อกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
สาวก'เดอะ ค็อป' มักชอบบอกตัวเองว่าแรงเชียร์ที่แอนฟิลด์แบบไม่มีเงื่อนไข เสียงร้องเพลง และการสนับสนุนทีมมีอยู่เสมอ แต่ฤดูกาลนี้กลับเผยความจริงที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างแอนฟิลด์กับทีม อาจมีเงื่อนไขมากขึ้น เกมเหย้ากับ เบิร์นลี่ย์ และ ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สะท้อนภาพนั้นได้ชัดเจน สองเกมที่จบ 1-1 แต่กลับให้ความรู้สึกแย่ยิ่งกว่าความพ่ายแพ้ ลิเวอร์พูล เสียการควบคุมเกมในช่วงที่ต้องการประตู ทีมดูตื่นตระหนกแทนที่จะนิ่ง เมื่อแผนไม่เป็นไปตามที่วางไว้ ตอนที่ ริชาร์ลิซอน ยิงตีเสมอให้สเปอร์ส แฟนบอลบางส่วนเริ่มทยอยออกจากสนาม และเมื่อจบเกมก็มีเสียงโห่ซึ่งนั่นไม่ใช่ปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นถ้าแฟนบอลคิดว่ามันเป็นแค่ “นัดเดียวจบ” แต่มันเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาเห็นปัญหาเดิม ๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาหลายเดือน
หลังเกม โดมินิค โซโบซไล ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ตรง ๆ เขาบอกว่าเข้าใจความหงุดหงิดของแฟนบอล แต่ก็ขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งเดินออกจากสนาม พูดถึงการเป็น “ครอบครัวเดียวกัน” และย้ำว่า “ทีมต้องการพวกคุณ” ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันกระทบความรู้สึกของนักเตะ ความจริงก็คือ สาวก'เดอะ ค็อป' ในแอนฟิลด์พร้อมจะหนุนหลังทีมอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่ย่ำแย่ แต่จะไม่อดทนมากนัก เมื่อรู้สึกว่าทีมทำให้แฟนบอลผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ถ้าผลเสมอในบ้านก่อนหน้านี้บอกว่าความสัมพันธ์เริ่มร้าว เกมที่ เอติฮัด สเตเดี้ยม ก็ทำให้รู้สึกเหมือนมันกำลังจะแตกหัก การบุกไปแพ้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่การโดนถล่ม 4-0 ในรอบก่อนรองชนะเลิศของรายการที่ยังมีลุ้นแชมป์ มันเจ็บปวดมากๆ สี่ประตูภายในช่วงเวลาราว 20 นาที ทั้งก่อนและหลังพักครึ่ง เกมรับพังไม่เป็นท่า นักเตะดูเหมือนหมดสภาพตั้งแต่ก่อนจบเกม และถึงขั้นยอมรับเองในการให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขายอมแพ้ไปแล้ว นั่นคือภาพรวมของแมตช์นี้ ปกติแล้ว แฟนบอลทีมเยือนคือกลุ่มสุดท้ายที่จะหันหลังให้ทีม เพราะพวกเขาคือคนที่ทุ่มทั้งเงิน เวลา และพลังในการตามเชียร์ แต่ที่ เอติฮัด กลับมีภาพแฟนบอลทยอยเดินออกก่อนหมดเวลา เหมือนกับที่เกิดขึ้นที่ แอนฟิลด์ ในช่วงหลัง
นอกจากนี้เรื่องที่เป็นประเด็นก็คือการที่แฟนบอลลิเวอร์พูลร้องชื่อ ชาบี อลอนโซ่ แทนที่จะเป็นชื่อ สล็อต ระหว่างเดินออกจากสนาม นั่นไม่ใช่แค่ความคิดถึงอดีตหรือการล้อเล่น แต่มันคือการที่แฟนบอลกำลังกุนซือคนใหม่อย่างเปิดเผย ทั้งๆ ที่เฮดโค้ชคนเดิมยังอยู่ข้างสนาม เมื่อนำทุกอย่างมารวมกัน มันกลายเป็นเรื่องราวของความเชื่อใจที่ค่อยๆ เลือนหายไป
เหตุที่เป็นแบบนี้เพราะความเชื่อมั่นทั้งหมดพังลงภายในเวลาไม่กี่เดือน จากฤดูกาลแรกที่คว้าแชมป์และทำให้เราคิดว่า สล็อต อาจเดินตามรอย คล็อปป์ ได้ เหมือนที่ บ็อบ เพสลี่ย์ สานต่องานของ บิลล์ แชงค์ลี่ย์ กระนั้นการเสียประตูช่วงท้ายเกมซ้ำ ๆ ส่งผลให้เกิดเสียงโห่ใน แอนฟิลด์ โดยนักเตะต้องออกมาขอร้องแฟนบอลไม่ให้เดินออกจากสนาม, เสียงเรียกชื่อ อลอนโซ่ จากสาวก'เดอะ ค็อป' และเกม ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ที่กรุงปารีส ซึ่งกุนซือดันพูดคำว่า “โหมดเอาตัวรอด” ทั้งหมดนี้ทำให้เส้นทางจาก “ผู้ศรัทธา” ไปสู่ “ผู้ตั้งคำถาม” เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ขณะเดียวกัน เฟนเวย์ สปอร์ตส์ กรุ๊ป (เอฟเอสจี) ก็ส่งสัญญาณว่ายังต้องการให้โอกาส สล็อต ต่อในฤดูกาลหน้า ตราบใดที่ฤดูกาลนี้ยังไม่ “พังเละเทะ” จากมุมของผู้บริหาร มันฟังดูมีเหตุผล แต่จากมุมของแฟนบอล สิ่งสำคัญที่สุดเหมือนจะพังไปแล้ว นั่นคือ “ศรัทธา” แฟนบอลหงส์แดงเคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนแล้ว ช่วงท้ายของ เชราร์ด อุลลิเย่ร์, ในวันสุดท้ายของ ราฟาเอล เบนิเตซ หรือบรรยากาศที่เป็นพิษในยุค รอย ฮ็อดจ์สัน เมื่อแฟนบอลส่วนใหญ่เลิกเชื่อจริงๆ ว่าผู้จัดการทีมคือคนที่ใช่ในการพาทีมก้าวไปข้างหน้า กระนั้นยังมีอีกหลายคนที่อยากเห็น สล็อต พลิกสถานการณ์ ทำให้ทุกคนที่สงสัยต้องหน้าแตก และพาทีมกลับมาสร้างโมเมนตัมใหม่ มันไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะกันทางความคิด เพราะสุดท้ายแล้ว สาวก'เดอะ ค็อป' แค่อยากเห็นทีมรักกลับมาเป็น'ลิเวอร์พูลแบบที่ทุกคนรู้จัก' อีกครั้ง
ลิเวอร์พูล สล็อต พรีเมียร์ลีก แฟนบอล ความเชื่อมั่น ฟุตบอล การจัดการทีม อนาคต