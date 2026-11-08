ศรัทธาสลาย ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หมายจับ มูลนิธิทำดี
ศาลออกหมายจับ ปนัดดา วงศ์ผู้ดี คดีฟอกเงินและใช้เงินบริจาคผิดวัตถุประสงค์ สร้างความสะเทือนใจผู้บริจาคที่เคยศรัทธาในมูลนิธิทำดี
ศาลมีคำสั่งออก หมายจับ นาง ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีตนางงามและประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน ซึ่งถือเป็นการสั่นคลอนความเชื่อมั่นของสังคมที่มีต่อองค์กรสาธารณกุศลแห่งนี้ หลังมีการเปิดโปงการใช้ เงินบริจาค เข้าบัญชีส่วนตัวและนำไปใช้จ่ายไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
รายละเอียดคดีและการออกหมายจับ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากกระบวนการทางกฎหมายได้ดำเนินการไปอย่างเข้มข้น โดยมีมูลเหตุมาจากข้อเท็จจริงที่ว่า นางปนัดดา วงศ์ผู้ดี ได้รวบรวมเงินบริจาคจากประชาชนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล แต่กลับนำเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของเธอ ซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ของการรับบริจาคและผิดข้อตกลงกับ donors โดยตรงAlso readเดินเกมความสนุก!! “พัค จินยอง” เริ่มต้นทัวร์ที่เกาหลี “เจบี-แบมแบม-ยองแจ” ให้กำลังใจถึงขอบเวที!
การกระทำนี้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมตัวกันตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด และสรุปผลว่ามีความผิดปกติในการบริหารจัดการเงินเข้าออกของมูลนิธิ ซึ่งนำไปสู่การออกหมายจับในที่สุด เพื่อให้เกิดกระบวนการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยคดีนี้ถือเป็นคดีที่มีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของประชาชนอย่างมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ประชาชนบริจาคเพื่อสาธารณกุศล
ปฏิกิริยาผู้บริจาคและศรัทธาที่พังทลาย
นางรณิภาอร อินทรพานิช ชาวจังหวัดขอนแก่น อดีตผู้บริจาคเงินและสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิองค์กรทำดีมายาวนาน ได้เปิดเผยความรู้สึกหลังจากทราบข่าวว่าตนเองรู้สึกอกหักและเสียใจอย่างมากเมื่อเห็นข่าวดังกล่าวเป็นครั้งแรก ซึ่งในตอนแรกเธอได้ภาวนาขอให้ข้อมูลนั้นเป็นเพียงข่าวลือหรือ_fake_news_ และเชื่อว่ามีกลุ่มคนที่มีความขัดแย้งพยายามสร้างสถานการณ์เพื่อทำลายชื่อเสียงของนางปนัดดา
นางรณิภาอร ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงแรกเธอพยายามหลีกเลี่ยงการเสพข่าวนี้ เพราะไม่ต้องการให้เกิดความผิดหวัง แต่หลังจากมีข่าวลือออกมาอย่างต่อเนื่อง และมีนายกรรชัยออกมาเปิดเผยเส้นเงินที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิทำดี เธอจึงยอมรับความจริงและรู้สึกเสียใจอย่างลึกซึ้ง โดยเธอระบุว่าตนเคยซื้อเสื้อของมูลนิธิองค์กรทำดีมาใส่เพราะรู้สึกภูมิใจที่ได้สนับสนุนคุณปนัดดา ซึ่งเธอชื่นชมผู้หญิงเก่งที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศไทยเป็นกลุ่มแรกเสมอ
อย่างไรก็ตาม หลังเหตุการณ์นี้ นางรณิภาอร เปิดเผยว่าจะไม่กล้าสวมเสื้อของมูลนิธิองค์กรทำดีนี้อีกต่อไป และได้นำเสื้อตัวนั้นมาปูพื้นให้แมวนอนแทน เนื่องจากความรู้สึกศรัทธาที่มีต่อตัวบุคคลและองค์กรได้พังทลายลงอย่างสิ้นเชิง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบทางอารมณ์และจิตใจของผู้สนับสนุนที่สูญเสียความเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพและความซื่อสัตย์ของผู้บริหารมูลนิธิ
ผลกระทบต่อการบริจาคและบทสรุปทางศีลธรรม
นางรณิภาอร ยอมรับว่าตนเองเป็นคนชอบทำบุญกับองค์กรต่างๆ มาก่อนหน้า เคยทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุและหลวงพ่ออลงกฎ แต่เหตุการณ์นี้ถือเป็นครั้งที่ทำให้รู้สึกเสียดายและอกหักที่สุด เนื่องจากมีความศรัทธาในตัวคุณปนัดดาอย่างสูง ซึ่งส่งผลกระทบทำให้เธอจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นพิเศษมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจทำบุญหรือบริจาคเงินให้กับองค์กรใดในอนาคต
แม้ว่าจะมีความผิดหวังอย่างใหญ่หลวงต่อพฤติกรรมของนางปนัดดาและทีมบริหารมูลนิธิองค์กรทำดี แต่ นางรณิภาอร ยังคงยึดถือหลักธรรมทางศาสนาและเชื่อว่าทำบุญนั้นบุญจะตกแก่ผู้ให้เอง ส่วนผู้ที่รับไปทุจริตหรือทำไม่ดี บาปจะตกแก่ผู้กระทำผิดนั้นเอง ซึ่งแสดงถึงทัศนคติที่แยกแยะระหว่างความศรัทธาในบุคคลกับคุณงามความดีของการให้ได้อย่างชัดเจน
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