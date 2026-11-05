ศพร.กษ.ถล่มโกดังอาหารสัตว์เถื่อนสมุทรสาคร ยึดของกลางมูลค่า 13 ล้านบาท
ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณ ตระเวนตรวจค้นโกดังในสมุทรสาคร จับกุมผลิตและนำเข้าอาหารสัตว์เถื่อนกว่า 70 รายการ มูลค่ารวมกว่า 13 ล้านบาท พร้อมส่งตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด
ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณ หรือ ศพร.กษ. ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินมาตรการกวาดล้างอย่างเด็ดขาดต่อแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัด สมุทรสาคร โดยผลการปฏิบัติการล่าสุดสามารถตรวจยึดสินค้า อาหารสัตว์เถื่อน จำนวนมหาศาลที่มีมูลค่ารวมกันสูงถึง 13 ล้านบาท และพร้อมกันนี้ได้ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธร โคกขาม ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
ปฏิบัติการ突袭ตรวจค้นโกดังเถื่อน
สืบเนื่องจากนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงทั่วประเทศ นายสรวุฒิ เนืองจำนงค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณ (ผบ.ศพร.กษ.) ได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการปราบปรามอย่างเข้มงวด หลังจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนถึงพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายอาหารสัตว์ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครAlso readเมาไม่ขับของจริง! กลุ่มเพื่อนซี้เที่ยวกลางดึก ไปต่อ 2 ที่เหลือน็อกหมดสภาพ
ทางศูนย์ได้สั่งการให้ นายศรัณยยัณฑ์ วีรกุลสุนทร รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณ นำชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการลงพื้นที่แฝงตัวเพื่อล่อซื้อสินค้า เพื่อรวบรวมหลักฐานจนพบเบาะแสชัดเจนว่ามีการลักลอบผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้ขออนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเข้าตรวจค้นโกดังสินค้าในตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
รายละเอียดสินค้าผิดกฎหมายที่ตรวจพบ
ผลการตรวจค้นพบสินค้าที่ถูกจัดเก็บไว้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอาหารสุนัขและแมวที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มีแบรนด์ดังหลายรายการ รวมถึงอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พบว่าสินค้าทั้งหมดนี้ไม่พบใบอนุญาตผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์ และสินค้าดังกล่าวไม่ได้ผ่านการแจ้งขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามที่กฎหมายกำหนด
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 15 ในความผิดฐานผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์โดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งมีการกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และในส่วนของข้อหาผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน มีโทษจำคุก 1 ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มูลค่าความเสียหายและแนวทางการป้องกัน
ทางด้านนายสรวุฒิเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้ทำการอายัดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะรวมทั้งหมด 70 รายการ โดยมีมูลค่ารวมกันสูงกว่า 13 ล้านบาท พร้อมยึดสินค้าบางส่วน รายการละ 2 ตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดี โดยได้นำพยานหลักฐานเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอย่างเฉียบขาด
ทาง ศพร.กษ. และกรมปศุสัตว์ ได้ออกคำเตือนไปยังผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายอาหารสัตว์ทุกแห่ง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัด เนื่องจากความเสี่ยงจากการนำเข้าหรือผลิตอาหารสัตว์โดยมิได้รับอนุญาต หรือไม่ผ่านการตรวจขึ้นทะเบียน อาจนำไปสู่การปนเปื้อนสารเคมีหรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของสัตว์เลี้ยง ผู้บริโภคสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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