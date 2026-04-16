ศปถ.เร่งคุมเข้มเดินทางกลับสงกรานต์! สั่งดูแลคนขับ-รถโดยสาร พร้อมรับมือภัยอื่น

ศปถ. สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลการเดินทางกลับของประชาชนหลังเทศกาลสงกรานต์อย่างเข้มงวด จัดรถบริการให้เพียงพอ ตรวจสอบสภาพร่างกายพนักงานขับรถ และเฝ้าระวังภัยพิบัติอื่นในพื้นที่ ทั้งพายุฤดูร้อน อัคคีภัย และฝุ่น PM 2.5
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ( ศปถ. ) สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการดูแลการ เดินทางกลับ ของประชาชนในช่วงหลังเทศกาล สงกรานต์ 2569 อย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกคนเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย โดยเน้นย้ำให้จัดหารถบริการให้เพียงพอ ตรวจสอบสภาพร่างกายของพนักงานขับรถให้พร้อมปฏิบัติงาน และเข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมายจราจร รวมถึงการเฝ้าระวังสาธารณภัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น พายุฤดูร้อน อัคคีภัย และปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น.
ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ศปถ. ได้แถลงสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ประจำวันที่ 15 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ พบว่าเกิดอุบัติเหตุ 156 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 161 คน และมีผู้เสียชีวิต 23 ราย เมื่อรวมสถิติสะสมในช่วง 6 วันของการรณรงค์ ตั้งแต่วันที่ 10 – 15 เมษายน 2569 พบว่าเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 1,108 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บสะสม 1,073 คน และมีผู้เสียชีวิตรวม 216 ราย โดยสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุยังคงเป็นพฤติกรรมการขับขี่ที่ประมาท เช่น การขับรถเร็วเกินกำหนดถึงร้อยละ 43.59 และการดื่มแล้วขับถึงร้อยละ 25.64 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ถึงร้อยละ 67.84 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนเส้นทางตรงและถนนกรมทางหลวง ในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือระหว่าง 18.01 – 21.00 น. และกลุ่มผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 20 - 29 ปี จังหวัดที่พบสถิติอุบัติเหตุสูงสุดในวันที่ 15 เมษายน คือ เชียงราย โดยเกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 11 คน และเสียชีวิต 3 ราย ขณะที่สถิติสะสม 6 วัน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือแพร่ (47 ครั้ง) ผู้บาดเจ็บสูงสุดคือแพร่ (49 คน) และผู้เสียชีวิตสูงสุดคือกรุงเทพมหานคร (19 ราย) นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานแถลงข่าว ได้กล่าวเน้นย้ำถึงมาตรการการดูแลการเดินทางกลับของประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่มเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ ๆ ในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในวันถัดไป ศปถ. ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเดินทางกลับอย่างมีประสิทธิภาพ และชื่นชมการทำงานของด่านชุมชนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการคัดกรองผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้ออกมาขับขี่รถตั้งแต่ต้นทาง อย่างไรก็ตาม ยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับสภาพร่างกายของผู้ขับขี่ที่เกิดความเหนื่อยล้าสะสมจากการเดินทาง และสภาพของยานพาหนะที่ไม่พร้อมใช้งาน ศปถ. จึงได้สั่งการให้มีการถอดบทเรียนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปปรับปรุงมาตรการให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังบนเส้นทางสายหลัก การสอบถามรถทะเบียนต่างจังหวัดระยะไกลเพื่อสังเกตอาการอ่อนเพลีย หรือง่วงซึม การตั้งจุดตรวจและจุดบริการในบริเวณที่เหมาะสม รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลักอย่างเคร่งครัด สำหรับการเดินทางโดยรถสาธารณะ สำนักงานขนส่งจังหวัดมีหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยของสภาพรถและความพร้อมของพนักงานขับรถ ตลอดจนการจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอ เพื่อป้องกันปัญหาผู้โดยสารตกค้าง ในส่วนของประชาชนที่ยังคงหยุดต่อเนื่องและอยู่ในพื้นที่ หน่วยงานท้องถิ่น ผู้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังคงต้องใช้มาตรการด่านชุมชนและด่านครอบครัวในการตักเตือนและสอดส่องผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง นายเจเศรษฐ์ฯ กล่าวเสริมว่า รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ศปถ. ได้ติดตามและวางแผนบริหารความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง และในช่วงการเดินทางกลับนี้จะเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย การเตรียมพร้อมหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย และระบบการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ท่านได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ทั้งตำรวจ ทหาร สาธารณสุข พลเรือน อาสาสมัคร กู้ชีพ กู้ภัย ประชาชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่เสียสละเวลาดูแลความปลอดภัยของประชาชน และย้ำว่าความปลอดภัยบนท้องถนนต้องมีอยู่ทุกวัน แม้เทศกาลจะสิ้นสุดลงแล้ว นอกจากนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยยังมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยพิบัติอื่น ๆ จึงได้สั่งการให้ ปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้ ทั้งพายุฤดูร้อน อัคคีภัย และฝุ่น PM 2.5 โดยเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุไว้พร้อมสำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากทั้งอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยในช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ ด้านนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะเลขานุการ ศปถ. ได้แจ้งว่า ในวันพรุ่งนี้ (17 เม.ย. 69) จะมีการแถลงผลการปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 256
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ฝุ่น PM 2.5 บ่ายวันนี้ ใน กทม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เตือนคนกรุงอย่าชะล่าใจผลการตรวจวัด PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วงบ่ายวันนี้ พบว่าค่าฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด
Read more »
กรมอนามัย แนะ 6 วิธี ช่วยลดฝุ่นจิ๋ว PM 2.5กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ 6 วิธี ช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมย้ำสวมหน้ากากป้องกันและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ หรือเฟซบุ๊กเพจ คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM 2.5 ของกระทรวงสาธารณสุขอยู่เสมอ
Read more »
กองทัพเรือติดตั้งเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 ร่วมแก้ปัญหาที่กำลังรุนแรงกองทัพเรือ ร่วมช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่กลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่ง โดยติดตั้งเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งสร้างเอง ช่วยลดมลพิษในอากาศ
Read more »
มจธ. นำเสนอ 2 ผลงานวิจัย แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำเสนอ 2 ผลงานวิจัยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ หวังนำข้อมูลไปกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการควบคุม เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างมีประสิทธิภาพ SPRiNG SpringNews ฝุ่นละออง
Read more »
PM 2.5 อันตรายกว่าที่คิด! กระทบสุขภาพก่อให้เกิดโรคอะไรบ้างเช็กด่วนฝุ่นละออง PM 2.5 กระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคเจ็บป่วยอะไรบ้าง เช็กรายละเอียดด่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในประเทศไทย ขณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้น
Read more »
ประชาชนเขตหนองแขม กำลังทนฝุ่น PM 2.5 เรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาอย่างจริงจังสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครยังคงเป็นปัญหาเร่งด่วน โดยเฉพาะเขตหนองแขม ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงที่สุด ประชาชนในพื้นที่ต้องเผชิญกับผลกระทบต่อสุขภาพ และเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหานี้ อย่างจริงจัง เพื่อให้ฝุ่น PM 2.5 ลดลงหรือหมดไปอย่างถาวร
Read more »