ศธ.คลี่คลายปมขัดแย้งโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกับชมรมแตงโม ยูไนเต็ดสำเร็จ
กระทรวงศึกษาธิการโดยนายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ ความสำเร็จในการประนีประนอมความขัดแย้งระหว่างโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกับชมรมแตงโม ยูไนเต็ด สู่การลงนาม MOU ฉบับใหม่ภายใต้ระเบียบเคร่งครัด
กระทรวงศึกษาธิการ ประสบความสำเร็จในการประสานความขัดแย้งระหว่าง โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จังหวัดฉะเชิงเทรา และชมรมฟุตบอลพุทธิรังสีพิบูล หรือที่รู้จักกันในชื่อ "แตงโม ยูไนเต็ด" โดยทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อสรุปและพร้อมเดินหน้าทำงานร่วมกันอีกครั้งอย่างสงบเรียบร้อย
บทนำความขัดแย้งและการเข้ามาแทรกแซง
สถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการบริหารจัดการทีมฟุตบอล การใช้สถานที่ของโรงเรียน以及การดำเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เดิม ซึ่งนำไปสู่การประกาศยกเลิก MOU ฉบับเดิมในที่สุด สถานการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและประโยชน์ของนักเรียนโดยตรง ทำให้กระทรวงศึกษาธิการต้องเข้ามามีบทบาทในการประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจและเปิดพื้นที่สำหรับการเจรจาAlso readNITMX จับมือ UnionPay ใช้พร้อมเพย์ “สแกนจ่าย” ได้ทั้งใน ไทย-จีน ช่วยนักท่องเที่ยวไม่ต้องพกเงินสด
นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้นำฝ่ายในการเดินหน้านำทั้งสองฝ่ายกลับมาโต๊ะเจรจา โดยเน้นย้ำว่าการแก้ปัญหาครั้งนี้ต้องอาศัยการเปิดใจรับฟังและยอมถอยคนละก้าวจากทุกฝ่าย กระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อให้อำนาจหน้าที่และการจัดการเรียนการสอนกลับมาเป็นปกติอีกครั้งภายใต้กรอบระเบียบของกระทรวง
สาระสำคัญบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับใหม่ได้รับการกำหนดขึ้นมาเพื่อสร้างความชัดเจนในการดำเนินงาน โดยให้อำนาจการกำกับดูแลชมรมฟุตบอลตกเป็นของผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างเต็มที่ เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่ออำนาจหน้าที่ในการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนตามเป้าหมายหลัก
ระเบียบใหม่นี้ยังกำหนดหลักเกณฑ์ที่เคร่งครัดเกี่ยวกับการใช้สนามฟุตบอลและสถานที่ของโรงเรียน รวมถึงการก่อสร้างหรือปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยชมรมจะต้องได้รับอนุญาตจากโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการทุกครั้ง เพื่อป้องกันการดำเนินงานที่เกินขอบเขตหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน
มาตรการความปลอดภัยและการจัดการค่าใช้จ่าย
ด้านมาตรการความปลอดภัยของนักเรียนและการตรวจสอบประวัติผู้ฝึกสอนและบุคลากรของชมรม ถือเป็นอีกประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาใน MOU ฉบับใหม่ โดยมีข้อตกลงชัดเจนว่าชมรมจะไม่นำสนามฟุตบอลของโรงเรียนไปแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการฝึกซ้อมนักเรียนเป็นหลัก
นอกจากนี้ ชมรมแตงโม ยูไนเต็ด จะมีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกต่างหากและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ รวมถึงค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใสและไม่สร้างภาระทางการเงินให้กับโรงเรียนจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
กลไกการไกล่เกลี่ยและเป้าหมายเพื่อเด็ก
กรณีเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทในอนาคตและไม่สามารถหาข้อยุติได้ภายในองค์กรทั้งสองฝ่าย จะมีการกำหนดให้ประสานทางวัดพิพิธประสาทสุนทร เทศบาลตำบลลาดขวาง และผู้แทนชุมชนโดยรอบโรงเรียนให้เข้ามามีบทบาทเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อลดความตึงเครียดและหาทางออกร่วมกันโดยเร็ว
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ย้ำว่าจุดประสงค์สูงสุดของการลงนาม MOU ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเซ็นเอกสารให้เสร็จสิ้น แต่คือการทำให้ข้อตกลงเกิดผลในทางปฏิบัติจริง ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อน และที่สำคัญที่สุดคือไม่ให้นักเรียนต้องได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งของผู้ใหญ่ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
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