ศธ. ผ่อนปรนชุดนักเรียน ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง สู้ภัยค่าครองชีพ

📆4/11/2026 1:04 PM
📰Kom_chad_luek
กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองในการลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอม โดยผ่อนปรนกฎระเบียบชุดนักเรียนและลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เปิดเผยมาตรการเร่งด่วนจาก กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองในการรับมือกับ ค่าครองชีพ ที่สูงขึ้น โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของ การศึกษา ที่ต้องมาก่อน มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ได้ออกคำสั่งแรกเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและขจัดอุปสรรคทางการเงินที่อาจขัดขวางการเข้าถึง การศึกษา ของเด็กไทยทุกคน\มาตรการหลักแบ่งออกเป็น 3 แนวทางสำคัญ

โดยแนวทางแรกคือการขอความร่วมมือจากสถานศึกษาทั่วประเทศในการพิจารณาลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น พร้อมทั้งอนุโลมให้ผ่อนผันการชำระเงินได้ นอกจากนี้ ยังมีการปรับลดข้อบังคับด้านเครื่องแต่งกายให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดนักเรียนใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อนุโลมให้ใส่ชุดนักเรียนเดิมได้แม้จะมีการเลื่อนชั้นหรือย้ายโรงเรียน และให้โรงเรียนพิจารณาเพิ่มสัดส่วนการใส่ชุดพละหรือชุดไปรเวทสุภาพ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ไม่บังคับซื้อชุดเต็มยศ อนุโลมให้ใส่เพียงผ้าผูกคอและหมวก ร่วมกับชุดนักเรียนหรือชุดพละได้ กระเป๋าและรองเท้า ไม่จำกัดรูปแบบ ไม่จำเป็นต้องมีตราโรงเรียน แต่ให้ใช้ของเดิมหรือแบบใดก็ได้ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน และในส่วนของการปักเสื้อนักเรียน ขอความร่วมมือให้เปลี่ยนจากการปักชื่อ-นามสกุลเต็ม เป็นการปักเพียงอักษรย่อของโรงเรียนเท่านั้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายและยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้า รวมถึงสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)\มาตรการสุดท้ายคือการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสามารถออกแบบกิจกรรมและออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ได้อย่างอิสระ โดยมีเป้าหมายหลักคือการคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ การดำเนินการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงศึกษาธิการในการสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทยอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ให้มีอุปสรรคทางการเงินมาเป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่ค่าครองชีพสูงขึ้น การผ่อนปรนในเรื่องเครื่องแต่งกายนี้ ถือเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรอีกด้วย มาตรการเหล่านี้คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้อย่างมากในช่วงเปิดภาคเรียน และทำให้เด็กๆ สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้

