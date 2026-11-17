วู้ดดี้ เปิดใจช็อกบุ๋ม ปนัดดา เสียใจสุดใจที่ไว้ใจเกินกว่ากลายเป็นบทเรียนราคาแพง
วู้ดดี้ วุฒิธร เปิดใจปมบุ๋ม ปนัดดา พร้อมยืนยันเป็นบทเรียนราคาแพงที่ต้องทบทวนกระบวนการตรวจสอบการบริจาค หลังสูญเสียความไว้วางใจในระบบเดิม
วู้ดดี้ วุฒิธร ออกมาเปิดใจอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นกับ บุ๋ม ปนัดดา เดชาดิศรา อดีตประธาน มูลนิธิองค์กรทำดี โดยยอมรับว่ารู้สึกช็อกและสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้พบว่าบุคคลอันเป็นที่ไว้วางใจกลับกลายเป็น บทเรียนราคาแพง ที่แลกมาด้วยความเสียหายทางความรู้สึกและการเงิน
อดีตพิธีกรชื่อดังได้เปิดเผยว่าตนเองได้มีโอกาสรับชมคลิปเก่าที่ถูกขุดขึ้นมาพูดถึงในสังคม ซึ่งบันทึกไว้ในรายการ WOODY FM เมื่อหลายปีก่อน พร้อมกับระบุว่าช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตนเองได้ย้อนกลับไปทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนAlso read“มาย-อาโป” พร้อม 6 หนุ่มนักแสดง MANUKAI Series รวมตัว Read Through บทแล้ว
กระบวนการทบทวนความไว้วางใจและบทเรียนที่เจ็บปวด
วู้ดดี้ วุฒิธร ได้อธิบายถึงกระบวนการทางความคิดของตนเองหลังจากที่ได้พบกับประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่าตนเองไม่ได้รู้สึกเพียงความช็อกแบบเฉียบพลัน แต่เป็นการกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองในฐานะสื่อมวลชนว่าควรเตรียมรับมืออย่างไรกับสิ่งที่ไม่คาดฝันในอนาคต
เขาชี้ให้เห็นว่าความประมาทเกิดจากการที่เรายึดถือความไว้ใจส่วนตัวเป็นหลัก จนมองข้ามรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นชื่อบัญชีหรือขั้นตอนการตรวจสอบ ซึ่งสิ่งนี้กลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้น
อดีตพิธีกรชื่อดังระบุว่าทุกครั้งที่มีการระดมทุนหรือทำโครงการกุศล เขาและทีมมักจะนึกถึงบุ๋ม ปนัดดา เป็นคนแรกและมอบหมายงานให้ดูแลก่อนเสมอ เนื่องจากเชื่อมั่นในความจริงใจและศักยภาพของบุคคลดังกล่าว
การที่ตนเองส่งข้อความให้กำลังใจก่อนหน้านั้น ก็เป็นเพราะความสัมพันธ์ที่สนิทสนมและการปรึกษาหารือกันตลอดเวลานี้เอง ทำให้เมื่อรู้ว่าเกิดปัญหาขึ้น จึงรู้สึกเจ็บปวดและช็อกมากกว่าผู้คนที่อยู่ในวงกว้าง
มุมมองต่อความเสียหายทางการเงินและการแจ้งความ
วู้ดดี้ วุฒิธร ได้กล่าวถึงประเด็นมูลค่าการบริจาคว่าไม่สามารถระบุตัวเลขที่ชัดเจนได้เนื่องจากจำไม่ได้ว่าจำนวนเงินหรือสิ่งของที่มีเคยบริจาคไว้สูงถึงกี่แสนหรือกี่ล้านบาท แต่สิ่งสำคัญคือไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนใดๆ กลับมา
เขาเปิดเผยว่าหากต้องกลับไปนั่งดูรายการตัวเลขการบริจาคทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตนเองจะรู้สึกเฮิร์ตและเสียใจอย่างมาก แต่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องยอมรับเพื่อเป็นค่าเรียนรู้และบทเรียนราคาแพง
Regarding the legal process, วู้ดดี้ วุฒิธร ระบุว่าเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่แจ้งความหรือต้องการติดตามความรับผิดชอบทางกฎหมาย แต่สำหรับตัวเขาเองมองว่าเวลาที่มีอยู่ควรนำไปใช้กับการทบทวนตนเองมากกว่า
เขาแสดงความเป็นผู้เสียหายที่ยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หากจำเป็น แต่ได้กำหนดเส้นแบ่งว่าตัวเงินหรือสิ่งของที่มอบให้ไปแล้วถือเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ชีวิตและพร้อมที่จะปล่อยวางในมุมมองส่วนตัว
วิกฤตความไว้วางใจและข้อเสนอระบบตรวจสอบกลาง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อวงการกุศลอย่างกว้างขวาง โดยวู้ดดี้ วุฒิธร แสดงความกังวลว่ามูลนิธิที่มีความสุจริตและตั้งใจจริงจำนวนมาก อาจได้รับผลกระทบทางลบและขาดความช่วยเหลือเนื่องจากภาพรวมของวงการกำลังเสื่อมถอย
เขาเสนอแนะว่าจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างระบบกลางขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและ verify ข้อมูลของมูลนิธิต่างๆ อย่างตลอดเวลา เพื่อสร้างความสบายใจให้กับผู้บริจาคที่ต้องการความช่วยเหลือต่อ
ปัจจุบันวงการกำลังอยู่ในสภาวะที่ไม่มีใครไว้วางใจใครอย่างสมบูรณ์ และทุกคนต่างมีความระมัดระวังใจสูง (noid) วู้ดดี้ วุฒิธร เชื่อมั่นว่าจะมีผู้เข้ามาวางระบบใหม่ที่ทำให้กระบวนการบริจาคโปร่งใสและปลอดภัยยิ่งขึ้น
ข้อคิดสุดท้ายที่อดีตพิธีกรชื่อดังฝากไว้คือ ในยุคที่เทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาเกี่ยวข้อง การกรองข้อมูลและการตรวจสอบก่อนส่งต่องานต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องปรับตัวและเรียนรู้ เพื่อไม่ให้บทเรียนเจ็บปวดนี้เกิดขึ้นซ้ำอีก
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