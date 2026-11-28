วู้ดดี้ วุฒิธร เข้าพบ DSI ยันไม่มีความผิด กรณีบริจาคผ่านบัญชีม้า 100,000 บาท
วู้ดดี้ วุฒิธร ยืนยันเจตนาดีบริจาค 100,000 บาท ผ่านบัญชีม้า ยันจะไม่หลบหนี พร้อมเข้าพบพนักงานสอบสวน DSI วันที่ 30 พฤศจิกายน เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
พิธีกรและนักแสดงชื่อดัง วุฒิธร มิลินทจินดา หรือ วู้ดดี้ ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงกรณีถูกเรียกตัวจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ว่าตนเองมีเจตนาบริสุทธิ์ในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยไม่มีความผิดใดๆ ตามที่ถูกกล่าวหา
รายละเอียดคดีบัญชีม้า 100,000 บาท
เหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เมื่อ วุฒิธร มิลินทจินดา ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ กรณีที่ หนุ่ม กรรชัยGenerations ได้เปิดเผยว่าตนกำลังตกอยู่ในภาวะเครียดจากการโอนเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือครอบครัวชาวเมียนมา ซึ่งมีลูกถูกน้ำกรดสาด แต่ภายหลังพบว่าบัญชีปลายทางเป็นบัญชีม้าAlso readหนุ่ม กรรชัย เล่านาที DSI ทักหลังโอน 1 แสนเข้าบัญชี “พิมพิมล”
เจตนาดีแต่ตรวจสอบไม่รอบคอบ
วู้ดดี้ อธิบายว่าเมื่อย้อนกลับไปยังเหตุการณ์ในอดีต ตนมีเพียงความสงสารและเจตนาที่ต้องการช่วยเหลือผู้กำลังเดือดร้อน โดยเฉพาะจากสถานการณ์น้ำท่วม แต่เมื่อเกิดปัญหาตามมา จึงต้องกลับมาตั้งสติและเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นัดชี้แจงข้อเท็จจริง 30 พฤศจิกายน
สำหรับกรณีกระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินช่วยเหลือบริจาคซึ่งเอี่ยวกับบัญชีม้า นั้น วุฒิธร เผยว่าเดิมตั้งใจจะเข้าพบเจ้าหน้าที่พร้อมกับ หนุ่ม กรรชัย ในวันนี้ แต่เนื่องจากติดภารกิจและต้องการเวลาเตรียมข้อมูล จึงเลื่อนนัดเป็นวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน เวลาประมาณ 15.00 น.
เตรียมเอกสารพร้อมรับฟังแนวทาง
ขณะนี้ทีมงานและทนายความกำลังเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด โดย วุฒิธร ระบุว่าตนยังไม่มีข้อสรุปหรือความคิดเห็นต่อประเด็นที่ถูกตั้งคำถาม จนกว่าจะได้รับข้อมูลและรายละเอียดที่ครบถ้วน พร้อมระบุว่าจะได้รับการชี้แจงแนวทางจากทีมงานในตอนเช้าของวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน
ฝากข้อคิดเรื่องเจตนาและความจริง
พิธีกรชื่อดังฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาทั้งทางข้อความส่วนตัวและช่องทางต่างๆ พร้อมทั้งฝากข้อคิดว่า เจตนาเป็นเรื่องสำคัญ แม้จะมีความหวังดีและตั้งใจทำสิ่งที่ดี แต่ผลลัพธ์อาจไม่เป็นไปอย่างที่คิด จึงต้องยอมรับความเป็นจริงและเดินหน้าต่อไปด้วยใจที่นิ่งและมั่นคง
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