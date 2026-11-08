วุฒิสภาเตือนรัฐบาลด่วน! ตัดเบี้ยเลี้ยงตำรวจชายแดนใต้กระทบความมั่นคง
นายไชยยงค์ มณียรณสกุล วุฒิสมาชิก ชี้รัฐบาลตัดเบี้ยเลี้ยงตำรวจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอสงขลา กระทบขวัญกำลังใจและอาจสร้างความไม่มั่นคง พร้อมเรียกร้องให้คืนเงินด่วน
นาย ไชยยงค์ มณียรณสกุล วุฒิสมาชิกและโฆษกกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยเรื่องเร่งด่วน regarding การร้องเรียนจากข้าราชการตำรวจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีที่ รัฐบาล มีนโยบายตัดงบประมาณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลกระทบต่อ เบี้ยเลี้ยง ของตำรวจภูธรและตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง
รายละเอียดการตัดงบประมาณและผลกระทบทางการเงิน
ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่ทำการตัดงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส รวมถึง 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาAlso readกรมราชทัณฑ์ เผยคืนแรกในเรือนจำ “บุ๋ม-ก๊อต” ปรับตัวได้ดี ไม่เครียดสูง เผย “บุ๋ม” ห่วงแม่-ลูก ส่วน “ก๊อต” แจ้งมีโรคประจำตัว
รายละเอียดทางการเงินที่พบคือการตัดเงินเบี้ยเลี้ยงในอัตราที่ใกล้เคียงกับจำนวน 2,000 บาทต่อราย ซึ่งแม้จำนวนเงินอาจดูไม่มากนักสำหรับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย แต่สำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นี้ถือเป็นส่วนสำคัญต่อรายได้อย่างมาก
ขวัญกำลังใจและความมั่นคงในพื้นที่ยามวิกฤต
การตัดเบี้ยเลี้ยงดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อขวัญและกำลังใจของตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อชีวิตในทุกวินาทีของการปฏิบัติหน้าที่ การสูญเสียรายได้ส่วนนี้ทำให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเช่นถูกทอดทิ้งและไม่ได้รับความเข้าใจจากส่วนกลาง
หลายรายเริ่มมีแนวคิดที่จะย้ายออกจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้เนื่องจากสภาพกดดันต่างๆ ที่สะสมมา หากไม่มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม
บทบาทและความรับผิดชอบของตำรวจชายแดนใต้
นายไชยยงค์ มณียรณสกุล เน้นย้ำว่าตำรวจเป็นอาชีพที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้ประชาชน โดยภารกิจในพื้นที่เสี่ยงนั้นมีความซับซ้อนและมากยิ่งกว่าที่บุคคลภายนอกจะเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติด ลักขโมย ฉ้อโกง การควบคุมคนเสียสติ หรืออาชญากรรมรุนแรงอย่างการปล้นฆ่า
นอกจากภาระงานที่หนักหนาสาหัสแล้ว ตำรวจชั้นประทวนในพื้นที่还必须อยู่ภายใต้กฎระเบียบที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างน้อย 7 ปี โดยไม่สามารถย้ายออกได้เนื่องจากขาดแคลนกำลังพล ความกดดันนี้ทวีคูณเมื่อถูกตัดสิทธิประโยชน์ทางการเงิน
สถานะปัจจุบันและการเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไข
แม้ว่าพล.ต.ท. ปิยวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค 9 จะพยายามสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ว่ามีการเจรจากับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีแล้ว แต่จนถึงวันที่ตำรวจรับเงินเดือนใหม่โดยถูกตัดเบี้ยเลี้ยงไปแล้ว ยังไม่มีข่าวดีจากการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
นายไชยยงค์ มณียรณสกุล เรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีดำเนินการด้วยความรวดเร็ว เพื่อคืนเบี้ยเลี้ยงให้ทันเวลา หากมีการเพิกเฉย จะตอกย้ำให้เห็นว่าผู้นำประเทศไม่เข้าใจสถานการณ์จริงและขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics