วุฒิสภาลุยแพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติผนึกดีอีและท่องเที่ยวลดพึ่งพาOTA
อนุกรรมการการท่องเที่ยววุฒิสภาผลักดันแพลตฟอร์มดิจิทัลแห่งชาติเชื่อมข้อมูลกระทรวงท่องเที่ยวและดีอี เพื่อแข่งขันกับOTAต่างชาติรักษาตลาดในประเทศ
คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา วุฒิสภา นำโดย นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ ประธานอนุกรรมาธิการ ได้จัดการประชุมครั้งที่ 34/2569 เพื่อเร่งผลักดันการพัฒนาระบบ แพลตฟอร์มท่องเที่ยว ดิจิทัลระดับชาติของประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันกับแพลตฟอร์มจองเดินทางออนไลน์หรือ OTA จากต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม
ยุทธศาสตร์ชาติสร้างแพลตฟอร์มไทยลดผูกขาดOTA
การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อตอบโต้ภาวะการไหลออกของรายได้จากการท่องเที่ยวสู่บริษัทต่างชาติ โดยการสร้างระบบกลางที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ คณะอนุกรรมาธิการฯ ยืนยันจุดยืนว่าจะผลักดันให้ประเทศไทยมีแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวเป็นของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะยาว ซึ่ง此举จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการตลาด และเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นไทยที่ไม่ต้องแบกรับภาระค่าคอมมิชชันหรือค่าธรรมเนียมที่สูงลิ่วจากแพลตฟอร์มต่างชาติอีกต่อไปAlso readเปิดคำพิพากษา จำคุก ‘ทนายตั้ม’ 5 ปี คดีใช้หลักฐานเท็จช่วยลดโทษคดียาเสพติด ให้ประกัน
บูรณาการข้อมูลกระทรวงท่องเที่ยวและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เข้าหารือเชิงลึกเพื่อหาแนวทางบูรณาการฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้นำเสนอความคืบหน้าของระบบ Thailand Tourism Directory หรือ TTD ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และกิจกรรมหลากหลายประเภท โดยเปิดให้ภาคส่วนต่างๆ เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Open Data และ Open API เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง
ทั้งนี้ระบบ TTD ยังนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยในการค้นหาข้อมูลหลายภาษา แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวที่ personalizada และเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มอื่นอย่าง TagThai และ Klook ในขณะเดียวกันก็มุ่งยกระดับมาตรฐานความยั่งยืนตามแนวทาง GSTC สำหรับแผนงบประมาณปี 2569 สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้เสนอให้สนับสนุนแพลตฟอร์มหลักของไทยอย่างต่อเนื่องและพิจารณานำระบบยืนยันตัวตน ThaiD มาใช้เพื่อความปลอดภัย
นวัตกรรมData-Drivenจากกระทรวงดีอีแก้ปัญหาท่องเที่ยว
ในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รายงานความคืบหน้าโครงการ Travel Link ซึ่งเป็นโครงการที่รวบรวมข้อมูลท่องเที่ยวครอบคลุมพื้นที่ 26 แห่ง ใน 24 จังหวัดทั่วประเทศ โดยนำข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบติดตามเที่ยวบิน Flight Radar และข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์มือถือจากเครือข่าย True และ AIS มาวิเคราะห์ผ่าน Data Warehouse
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกแสดงผลผ่าน Dashboard เพื่อให้ผู้บริหารสามารถวางแผนและบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์และกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ยังมีการดำเนินโครงการ National Data Backbone เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญของประเทศจำนวน 118 ชุดข้อมูลเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลของประเทศให้ทันสมัยและรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในระยะยาว
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
นอกจากเรื่องเทคโนโลยีแล้ว ที่ประชุมยังได้พิจารณาข้อเสนอแนะจากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำหนังสือส่งต่อข้อเสนอจากคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ กลุ่มภาคใต้ตอนล่าง กรณีชาวบ้านจังหวัดตรังเสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกร้อยชั้นพันวัง ตั้งอยู่ที่ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อ
พร้อมกันนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ ยังได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกี่ยวกับมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยจะมีการนำข้อมูลทั้งหมดนี้มาใช้ประกอบการติดตามและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อไป
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy