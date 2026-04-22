วุฒิสภาสหรัฐฯ ปฏิเสธจำกัดอำนาจทำสงครามทรัมป์เป็นครั้งที่ 5

วุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติปฏิเสธมาตรการจำกัดอำนาจการทำสงครามของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นครั้งที่ 5 ในปีนี้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงตึงเครียด
วุฒิสภา สหรัฐอเมริกา ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการรักษาอำนาจการตัดสินใจด้าน นโยบายต่างประเทศ และกองทัพไว้กับฝ่ายบริหาร โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา สมาชิก วุฒิสภา ได้ลงมติปฏิเสธมาตรการที่เสนอโดยพรรคเดโมแครต ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจำกัดอำนาจการทำ สงคราม ของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นครั้งที่ 5 ในปีนี้ การลงมติครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งทางความคิดระหว่างสองพรรคการเมืองใหญ่ในสหรัฐฯ เกี่ยวกับขอบเขตอำนาจของประธานาธิบดีในการสั่งการปฏิบัติการทางทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาค ตะวันออกกลาง ที่สถานการณ์ยังคงตึงเครียดและมีความไม่แน่นอนสูง แม้จะมีการประกาศหยุดยิงอย่างเป็นทางการก็ตาม ผลการลงมติที่ 46 เสียงต่อ 51 เสียง แสดงให้เห็นว่าพรรครีพับลิกันส่วนใหญ่ยังคงสนับสนุนให้ประธานาธิบดีมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ในการตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงแห่งชาติ ในขณะที่พรรคเดโมแครตต้องการให้รัฐสภามีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สำคัญเช่นนี้มากขึ้น เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจและป้องกันการใช้อำนาจโดยพลการ การลงมติครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อใน ตะวันออกกลาง ซึ่งอาจนำไปสู่การเผชิญหน้าทางทหารที่รุนแรงขึ้นได้ มาตรการที่ถูกปฏิเสธนั้นระบุว่า รัฐบาลสหรัฐฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ก่อนที่จะดำเนินการทางทหารใดๆ ใน อิหร่าน ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนี้ พรรคเดโมแครตมองว่าการจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อป้องกันการลุกลามของความขัดแย้งและลดความเสี่ยงของการเกิด สงคราม เต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม พรรครีพับลิกันแย้งว่าการจำกัดอำนาจดังกล่าวจะทำให้ประธานาธิบดีไม่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ และพันธมิตรในภูมิภาคนี้ การลงมติครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความแตกแยกภายในพรรคการเมืองทั้งสอง โดย สว.
จอห์น เฟตเตอร์แมน จากพรรคเดโมแครต ได้ลงมติร่วมกับฝั่งรีพับลิกันในการปฏิเสธมาตรการนี้ ในขณะที่ สว.
แรนด์ พอล จากพรรครีพับลิกัน กลับลงคะแนนเห็นชอบร่วมกับฝั่งเดโมแครต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางความคิดเห็นในประเด็นนโยบายต่างประเทศและกองทัพ ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาได้ประกาศว่าจะผลักดันให้มีการลงมติเรื่องการจำกัดอำนาจการทำสงครามเช่นนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อกดดันให้พรรครีพับลิกันและประธานาธิบดีทรัมป์พิจารณาถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของรัฐสภาในการตัดสินใจด้านนโยบายต่างประเทศที่สำคัญ ในขณะที่สมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการลงมติมอบอำนาจการใช้กำลังทางทหาร หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อไปจนถึงวันที่ 60 อย่างไรก็ตาม ผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาได้ระบุว่ายังไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าวในขณะนี้ สถานการณ์นี้ยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผลการลงมติในอนาคตอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง และอาจมีผลต่อความมั่นคงของโลกโดยรวม การตัดสินใจของวุฒิสภาสหรัฐฯ ในครั้งนี้จึงเป็นประเด็นที่สำคัญและมีความซับซ้อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการกำหนดนโยบายต่างประเทศและกองทัพในยุคปัจจุบั
