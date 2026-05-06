วุฒิชาติ ปัดข่าวคว่ำร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด มั่นใจตั้ง กมธ.ร่วม 2 สภา พิจารณาเร็ว

📆5/6/2026 8:35 AM
📰Thairath_News
นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด วุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติยืนยันส่งร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. .... หรือ พ.ร.บ.อากาศสะอาด กลับเข้าสู่สภาฯ ว่า จะนัดประชุมวิป 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และวุฒิสภา เพื่อยืนยันร่าง ตนเห็นด้วยกับมติ ครม. รัฐบาลให้ความสำคัญกฎหมายฉบับนี้ ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประชาชนที่จะหายใจด้วยอากาศสะอาด โดยจะพิจารณาให้เร็วที่สุด ส่วนกระแสข่าววุฒิสภาจะคว่ำร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดนั้น นายวุฒิชาติ ระบุว่า เป็นไปไม่ได้ สว. ทุกคนเห็นตรงกัน เป็นร่างกฎหมายที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน แต่มีบางประเด็นวุฒิสภาไม่เห็นด้วย เป็นไปได้ที่จะตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาร่วมกัน เชื่อว่าใช้เวลาไม่นาน ทั้งนี้ ยืนยันว่า สว. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ขณะเดียวกันมองว่าต้องให้เวลาผู้ประกอบการปรับปรุง มีระยะเวลาสอดคล้องเหมาะสมกับกิจการ ไม่ใช่ว่าตัดโครมเดียว จะทำลายภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ต้องพิจารณาทั้ง 2 ฝ่าย คือประชาชนผู้สมควรได้รับอากาศสะอาด และผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัว ไม่ปล่อยให้ปัญหาเกิดไปเรื่อยๆ

อากาศสะอาด เป็นกฎหมายที่สำคัญมาก เพราะมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ รัฐบาลและวุฒิสภาได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อให้ร่างกฎหมายดังกล่าวมีความสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้จริง โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่อาจจะต้องปรับตัวตามกฎหมายใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาถึงการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อศึกษาประเด็นที่มีความเห็นต่างกัน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับกระบวนการพิจารณาร่าง พ.

อากาศสะอาด นายวุฒิชาติ มองว่าเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความรอบคอบ เพราะมีหลายประเด็นที่ต้องพิจารณา โดยเฉพาะในส่วนของการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพอากาศ และการควบคุมมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ทั้งนี้ รัฐบาลและวุฒิสภาได้ให้ความสำคัญกับการรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อให้ร่างกฎหมายดังกล่าวมีความสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้จริง โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่อาจจะต้องปรับตัวตามกฎหมายใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาถึงการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อศึกษาประเด็นที่มีความเห็นต่างกัน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกั

