วุฒิสภายืนยันเร่งพิจารณาร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด เน้นประโยชน์ส่วนรวมและความเป็นธรรม

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ประธาน กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด วุฒิสภา ยืนยันเร่งพิจารณาโดยยึดประโยชน์ของประชาชนและความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ เน้นปรับปรุงมาตรการลดมลพิษอย่างเป็นขั้นตอนและมีระยะเวลาเหมาะสม
06 พฤษภาคม 2569 - ที่รัฐสภา นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร สว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ. ) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.
ร. บ. ) อากาศสะอาด วุฒิสภา กล่าวหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม. ) มีมติยืนยันส่งร่าง พ.
ร. บ. อากาศสะอาด กลับเข้าสู่สภาฯ ว่า หลังจากนี้จะต้องนัดประชุมวิป ทั้ง 3 ฝ่าย คือฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และวุฒิสภา หารือเพื่อที่จะยืนยันร่าง ทั้งนี้เห็นด้วยกับมติ ครม.
แสดงว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับกฎหมายฉบับนี้ เพราะว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนที่จะได้หายใจด้วยอากาศสะอาด นายวุฒิชาติ กล่าวต่อว่า ยืนยันว่าจะพิจารณาให้เร็วที่สุด ซึ่งกระบวนการก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) วันนี้ (6 พฤษภาคม) ก็จะมีการหารือกันว่าจะยืนยันให้ กมธ.
ชุดเดิมพิจารณาต่อหรือไม่ ทั้งนี้ขอปฏิเสธกระแสข่าวลือว่าวุฒิสภาจะคว่ำร่าง พ. ร. บ.
อากาศสะอาด เพราะมีการหยิบยกประเด็นในการพิจารณาว่าในเนื้อหาของร่างจะต้องคำนึงถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือผู้ที่ได้รับประโยชน์และผู้ที่เสียประโยชน์ ซึ่งวุฒิสภาทุกคนเห็นตรงกันว่าเป็นร่างกฎหมายที่เกิดประโยชน์กับประชาชน เพราะฉะนั้นในส่วนของ สว. ที่มีข่าวว่าจะคว่ำร่างนั้นเป็นไปไม่ได้ นายวุฒิชาติ กล่าวว่า ร่างของ สส.
ก็มีบางประเด็นที่วุฒิสภาไม่เห็นด้วย ก็เป็นไปได้ที่จะต้องตั้งกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่วมกัน เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานเพราะที่ผ่านมาก็พิจารณาไปหลายมาตราแล้ว ซึ่งวุฒิสมาชิกยืนยันที่จะพิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม หลังมีการตั้งข้อสังเกตว่าการพิจารณาของวุฒิจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการพิจารณาในชั้น กมธ.
ก็มีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้ามาด้วย หากได้สอบถามภาคประชาชนก็จะเห็นว่าวุฒิสภาให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกับฝั่งประชาชนมากกว่า เรามองอย่างนี้ว่าการให้เวลาผู้ประกอบการในการปรับปรุง มันต้องมีระยะเวลาที่สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจการ ไม่ใช่ว่าตัดโคมเดียวไปเลย มันจะเป็นการทำลายภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หากคุณไม่ปรับตัวเราก็ยอมไม่ได้เลยเหมือนกัน ซึ่งในเรื่องระยะเวลาที่เหมาะสมและปรับตัวแล้วกำหนดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ หรืออะไรต่างๆ ที่ทำให้ก่อเกิดมลพิษ คุณต้องลดลงตามลำดับ หากทำไม่ได้ก็ต้องมีบทลงโทษ มีค่าปรับหรือไม่ หรือที่สุดต้องยกเลิกกิจการ นายวุฒิชาติกล่าว เมื่อถามว่าร่างพ.
ร. บ.
อากาศสะอาดที่ผ่านมา มีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่ผ่านเพราะมีการเอื้อในทุน นายวุฒิชาติ กล่าวว่า ไม่จริง อย่าใช้คำว่าเอื้อนายทุน ยืนยันว่าพิจารณาด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริง เรื่องนี้จะต้องพิจารณาทั้งสองฝ่าย คือประชาชนผู้ที่สมควรได้รับอากาศสะอาดหายใจเข้าไป และผู้ประกอบการก็ต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรม ซึ่งต้องมีการปรับตัว คงจะไม่ปล่อยให้ปัญหาเกิดไปเรื่อยๆ ต้องมีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลา กำหนดระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบว่าข้าเป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนดกฎเกณฑ์ไว้หรือไม่ สว.
