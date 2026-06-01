วุฒิสภาสหรัฐฯ เปิดสมัยประชุมเพื่อ CLARITY Act ต่อ

วุฒิสภาสหรัฐฯ เปิดสมัยประชุมเพื่อเดินหน้า CLARITY Act ต่อ โดยมีเป้าหมายให้ประธานาธิบดีลงนามในเดือนสิงหาคม 2569
วันที่ 3 มิ. ย. วุฒิสภาสหรัฐฯ เปิดสมัยประชุมเพื่อเดินหน้า CLARITY Act ต่อ โดยมีเป้าหมายให้ประธานาธิบดีลงนามในเดือนสิงหาคม 2569 วันที่ 1 มิ.
ย. 2569 วันที่ 2 มิ. ย. เป็นวันสุดท้ายที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดรับความเห็นต่อข้อเสนอเกณฑ์กำกับดูแล Stablecoin ภายใต้กฎหมาย GENIUS Act โดยเฉพาะในส่วนของมาตรฐานที่จะกำหนดว่ากฎเกณฑ์ระดับรัฐใดมีความ “ใกล้เคียงพอ” กับกรอบกฎหมายของรัฐบาลกลาง จากนั้นในวันที่ 3 มิ. ย.
วุฒิสภาสหรัฐฯ จะเปิดสมัยประชุมเพื่อเดินหน้า CLARITY Act ซึ่งมีเป้าหมายให้ประธานาธิบดีลงนามภายในเดือนสิงหาคม 2569 GENIUS Act หรือ Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act เป็นกฎหมายที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ลงนามใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 ก.
ค. 2568 วางกรอบกำกับดูแล Stablecoin สำหรับการชำระเงินในสหรัฐฯ อย่างครอบคลุม โดยกำหนดว่าใครออก Stablecoin ได้ ข้อกำหนดด้านทุนสำรอง และหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงจัดให้ Stablecoin ที่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ใช่ “หลักทรัพย์” หรือ “sินค้าโภคภัณฑ์” ทำให้ออกจากอำนาจกำกับของ ก. ล. ต.
สหรัฐฯ และ CFTC ในส่วนของกำหนดการปิดรับความเห็นสำหรับการออกกฎหมายลูก มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ปิดรับความเห็นในวันที่ 2 มิ. ย.
สำหรับข้อเสนอเกณฑ์เรื่องความ “ใกล้เคียง” ของกฎเกณฑ์ระดับรัฐ ส่วน FDIC มีกำหนดปิดรับความเห็นสำหรับกฎเกณฑ์การกำกับผู้ออก Stablecoin ในวันที่ 9 มิ. ย.
และ FinCEN ร่วมกับหน่วยงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศสหรัฐฯ (OFAC) ก็มีกำหนดปิดรับความเห็นสำหรับข้อกำหนดด้านการป้องกันการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตรในวันที่ 9 มิ. ย.
เช่นกัน CLARITY Act หรือ Digital Asset Market Clarity Act of 2025 ผ่านสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ด้วยคะแนน 294 ต่อ 134 เมื่อวันที่ 17 ก. ค. 2568 และผ่านคณะกรรมาธิการวุฒิสภาด้านการธนาคารด้วยคะแนน 15 ต่อ 9 เมื่อวันที่ 14 พ.
ค. 2569 โดยมีสมาชิกจากทั้งสองพรรคสนับสนุน กฎหมายฉบับนี้จะกำหนดชัดเจนว่าสินทรัพย์ดิจิทัลใดอยู่ภายใต้อำนาจของ ก. ล. ต.
สหรัฐฯ และใดอยู่ภายใต้ CFTC โดยใช้ระดับการกระจายอำนาจของโปรเจกต์เป็นเกณฑ์ตัดสิน นอกจากนี้ยังปิดช่องโหว่ในกฎหมาย GENIUS Act เรื่องการจ่ายดอกเบี้ยจาก Stablecoin ด้วย แม้ทำเนียบขาวเคยตั้งเป้าให้ประธานาธิบดีลงนาม CLARITY Act ในวันที่ 4 ก.
ค. 2569 แต่เป้าหมายดังกล่าวถูกมองว่าเร็วเกินไป กำหนดการที่เป็นจริงมากกว่าคือช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม 2569 โดยวุฒิสภาจะเริ่มพิจารณากฎหมายฉบับนี้อีกครั้งในวันที่ 3 มิ. ย.
ซึ่งอาจมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ CFTC และปรับปรุงบางส่วนของกฎหมาย GENIUS Act ควบคู่ไปด้วย ก่อนหน้านี้ Siam
