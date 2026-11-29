วีเออาร์ยืนยันไม่จุดโทษ แมนฯ ซิตี้ กรณีเยอเคเรสเสียมือในอาร์เซนอลเสมอ
วีเออาร์ยืนยันการตัดสินใจไม่จุดโทษ แมนฯ ซิตี้ ในจังหวะวิกตอร์ เยอเคเรส เสียมือ โดยระบุว่ามือแนบลำตัว เกมอาร์เซนอลเสมอแมนฯ ซิตี้ 2-2 เมื่อวันที่ 29 พ.ย.
การแข่งขันศึก พรีเมียร์ลีก เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2026 ระหว่าง อาร์เซนอล พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ จบลงด้วยการเสมอ 2-2 หลังจากจบเกมมีข้อถกเถียงเรื่องการตัดสินของ วีเออาร์ ในจังหวะที่กองหน้า แมนเชสเตอร์ ซิตี้ อย่าง วิคเตอร์ เยอเคเรส อาจเสียมือในเขตโทษ ซึ่งสุดท้ายเจ้าหน้าที่ VAR ยืนยันไม่ให้เป็นจุดโทษ
รายละเอียดจังหวะเสียมือในนาทีสุดท้าย
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่ 90+6 ของครึ่งหลัง ขณะที่ยอสโก กวาร์ดิโอล กองหน้า แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กำลังพยายามเข้าโหม่งลูกบอลในกรอบเขตโทษ อย่างไรก็ตาม ลูกบอลดังกล่าวได้ปะทะเข้าที่มือซ้ายของ วิคเตอร์ เยอเคเรส อย่างชัดเจน จนทำให้ผู้ตัดสินในสนาม จอห์น บรูกส์ ถือว่าน่าจะเป็นจุดโทษให้กับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้Also readแมนยูตกเป็นรองจากปัญหาจุดโทษและความผิดพลาดส่วนตัว ขณะที่สปอร์ติ้งตีเสมอ2-2
แม้ว่าจังหวะดังกล่าวจะเป็นโอกาสทองในการตัดสินให้ แมนฯ ซิตี้ ได้เปรียบ แต่ผู้ตัดสิน จอห์น บรูกส์ ได้พิจารณาแล้วตัดสินใจไม่ให้จุดโทษ โดยอ้างเหตุผลว่าถึงแม้บอลจะโดนมือ แต่ไม่คิดว่าเป็นการตั้งใจทำแฮนด์บอล ซึ่งการตัดสินใจนี้ได้นำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของ VAR อย่างละเอียดตามกฎระเบียบ
บทสนทนาภายในห้อง VAR
ทาง พรีเมียร์ แมตช์ เซ็นเตอร์ ซึ่งทำหน้าที่เผยแพร่คำตัดสินและกระบวนการตัดสินใจของผู้ตัดสินและ VAR ในพรีเมียร์ลีก ได้เปิดเผยบทสนทนาภายในห้อง VAR ระหว่างผู้ตัดสิน จอห์น บรูกส์ และ ดาร์เรน อิงแลนด์ ผู้ตรวจสอบ VAR ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในการตัดสินใจครั้งนี้
จอห์น บรูกส์ ผู้ตัดสินในสนาม ได้เสนอความเห็นกับ ดาร์เรน อิงแลนด์ ว่า "บอลอาจจะโดนมือ แต่ผมไม่คิดว่าเป็นการตั้งใจ" ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามในการหาเจตนาของผู้กระทำ แต่ ดาร์เรน อิงแลนด์ ได้ท้วงติงและชี้แจงด้วยข้อความสั้นๆ ว่า "เป็นมือซ้าย มือซ้าย ซึ่งแนบอยู่กับลำตัว" เพื่อเน้นย้ำว่าตำแหน่งมือไม่ใช่การยื่นออกนอกตัว
การอ้างอิงว่า "มือซ้ายแนบกับลำตัว" ของ ดาร์เรน อิงแลนด์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การตัดสินของ จอห์น บรูกส์ ยังคงอยู่ โดยกฎของพรีเมียร์ลีกกำหนดว่าการเสียมือจะถือเป็นความผิดก็ต่อเมื่อนั้นแขนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เป็นธรรมชาติหรือยื่นออกนอกตัวเพื่อเพิ่มขนาดร่างกาย ซึ่งในกรณีนี้มือซ้ายของเยอเคเรสอยู่ในตำแหน่งแนบชิดลำตัว
ผลกระทบและบทสรุปของเกม
การยืนยันของ VAR ทำให้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไม่สามารถได้โอกาสยิงจุดโทษในนาทีสุดท้ายของเกม ซึ่งถือเป็นจังหวะชี้ขาดเกมที่จะเปลี่ยนผลได้จากการเสมอเป็นการชนะ แต่ในที่สุดทั้ง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ อาร์เซนอล ต้องพอใจกับคะแนนเสมอ 2-2 ในเกมนี้
ผลลัพธ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงการตีความกฎ VAR ที่เข้มงวดเรื่องตำแหน่งแขนและมือ ซึ่งแม้ว่าลูกบอลจะปะทะมือก็ตาม แต่หากแขนอยู่ในตำแหน่งปกติแนบกับลำตัว จะไม่ถือเป็นการฟาวล์ ซึ่งนี่คือมาตรฐานที่ VAR ใช้ในการตัดสินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกอย่างต่อเนื่อง
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