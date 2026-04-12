วีระพงษ์ ประภา ลาออกจากรองหัวหน้า ปชป. รับตำแหน่งผู้แทนการค้าไทย เจรจา FTA ไทย-อียู

นายวีระพงษ์ ประภา ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้แทนการค้าไทย ภายใต้การดูแลของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ซึ่งมีภารกิจหลักในการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพยุโรป
นาย วีระพงษ์ ประภา ได้ยื่นหนังสือ ลาออก จากตำแหน่งรองหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ แล้ว เพื่อเข้าร่วมทีมงานของนาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในตำแหน่ง ผู้แทนการค้าไทย ซึ่งมีภารกิจหลักในการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี ( FTA ) ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป การตัดสินใจ ลาออก ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีกระแสข่าวการทาบทามนายวีระพงษ์ไปร่วมงานดังกล่าว โดยการ ลาออก มีผลทันที\เนื้อหาในหนังสือ ลาออก ของนายวีระพงษ์
ระบุถึงการหารือกับผู้ใหญ่ในพรรคอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการได้รับทาบทามให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนการค้าไทย ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์กำลังทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งนี้ นายวีระพงษ์และผู้ใหญ่ในพรรคเห็นพ้องกันว่า หากภารกิจนี้ประสบความสำเร็จจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาล อย่างไรก็ตาม นายวีระพงษ์พิจารณาแล้วเห็นว่าบทบาทการทำงานในตำแหน่งผู้แทนการค้าไทยอาจไม่สอดคล้องกับบทบาทรองหัวหน้าพรรค ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาล ด้วยเหตุนี้เขาจึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ\แม้จะเปลี่ยนบทบาทไป นายวีระพงษ์ยังคงยืนยันในอุดมการณ์เดิมที่เคยยึดมั่นมาตั้งแต่เข้าร่วมพรรคประชาธิปัตย์ นั่นคือการยกระดับเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ผ่านนโยบายเศรษฐกิจและการต่างประเทศที่ทันสมัย ตอบโจทย์ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ในโอกาสนี้ นายวีระพงษ์ได้กล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ในพรรคที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองหัวหน้าพรรคด้วยดีเสมอมา การลาออกของนายวีระพงษ์ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในแวดวงการเมืองไทย สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของข้อตกลง FTA ไทย-อียู และบทบาทของบุคลากรที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจของประเท
