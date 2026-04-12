วีระพงษ์ ประภา ลาออกจากประชาธิปัตย์ รับตำแหน่งผู้แทนการค้าไทย: ประเด็นร้อนแรงในวงการเมือง

📆4/12/2026 12:20 PM
📰Thansettakij
นายวีระพงษ์ ประภา อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สร้างความฮือฮาด้วยการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ

ข่าวที่สร้างความฮือฮาและเป็นประเด็นร้อนแรงในแวดวง การเมือง ไทยในช่วงเวลานี้ คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของ นาย วีระพงษ์ ประภา อดีตรองหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ ผู้ซึ่งได้ตัดสินใจครั้งสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพภายในพรรคอย่างมาก นายวีระพงษ์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะนัก การเมือง ที่มีวิสัยทัศน์และมีประสบการณ์ด้าน เศรษฐกิจ ได้ตัดสินใจก้าวข้ามบทบาทเดิมของตนเองเพื่อรับภารกิจสำคัญในการเป็น ผู้แทนการค้าไทย ภายใต้การดูแลของรัฐบาล

ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญยิ่งในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง การตัดสินใจครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่หลากหลาย ทั้งจากภายในพรรคประชาธิปัตย์เอง และจากกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง และผลกระทบต่อบทบาทของพรรคในฐานะฝ่ายค้าน\นายวีระพงษ์ ประภา มีประวัติการศึกษาที่โดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากประเทศนิวซีแลนด์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 2 ใบ จาก London School of Economics (LSE) และ University of Cambridge ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก ประสบการณ์และความรู้ความสามารถของนายวีระพงษ์ ทำให้เขาเป็นที่ยอมรับในแวดวงเศรษฐกิจและการเมือง การตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อรับตำแหน่งผู้แทนการค้าไทย สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเจรจาการค้าเพื่อรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ นายวีระพงษ์ยังมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรระหว่างประเทศที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยทำงานเกี่ยวกับการบริหารโครงการด้านความยั่งยืน ทั้งในด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย\การตัดสินใจของนายวีระพงษ์ที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้แทนการค้าไทย มีผลให้เขาต้องลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 และเข้ารับตำแหน่งใหม่ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งต้องติดตามผลกระทบในระยะยาวต่อไป นอกจากนี้ นายวีระพงษ์ยังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อชั้นนำหลายแห่ง เพื่ออธิบายถึงเหตุผลในการตัดสินใจครั้งนี้ และเปิดเผยวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการทำงานในตำแหน่งใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง โดยรวมแล้ว กรณีของนายวีระพงษ์ ประภานี้ เป็นประเด็นที่น่าสนใจและควรค่าแก่การติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญหลายประการ ทั้งในเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเท

