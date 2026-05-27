วีรชัย มั่นสินธร วาง 3 ยุทธศาสตร์ ปลดล็อก SME ไทย สู่ New S-Curve

นายวีรชัย มั่นสินธร ประธาน SMI และรองประธาน ส.อ.ท. ประกาศ 3 ภารกิจหลัก ยกระดับ SME ไทย เข้าถึงทุน ลดต้นทุน และเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมอนาคต มุ่งเน้น Food Hub, Health Care Hub และ Service & Tourism
นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.
อ. ท.
) วาระปี 2569-2572 ได้ประกาศวิสัยทัศน์ในการยกระดับขีดความสามารถของ SME ไทยให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและปรับตัวสู่อุตสาหกรรมอนาคต โดยชู 3 ภารกิจสำคัญเพื่อผลักดันผู้ประกอบการไทยให้เปลี่ยนผ่านจากธุรกิจการผลิตดั้งเดิมที่กำลังเผชิญภาวะถดถอย สู่กลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพสูงที่มีความต้องการในตลาดโลก นายวีรชัยกล่าวว่า ปัจจุบันภาค SME ไทยไม่ได้เผชิญเพียงวิกฤตชั่วคราว แต่กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้าง ทั้งจากการแข่งขันด้านราคากับสินค้านำเข้าต้นทุนต่ำ และข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม ส่งผลให้ธุรกิจจำนวนมากติดข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและพลาดโอกาสเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูง (New S-Curve) ดังนั้น ทางรอดของ SME ไทยคือการยกระดับขีดความสามารถผ่านการเชื่อมโยงแหล่งทุนที่เหมาะสม การลดต้นทุนแฝงในกระบวนการทำงาน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง โดยเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจที่กำลังถดถอยไปสู่ตลาดแห่งอนาคตที่ตอบโจทย์ความต้องการของโลก ภารกิจแรกคือการยกระดับการเข้าถึงทุนและลดต้นทุนแฝง โดยเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมผลักดันมาตรการ One-Stop Service เพื่อลดขั้นตอนและกฎระเบียบที่เป็นภาระทางการเงิน ภารกิจที่สองคือการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตผ่านการแบ่งปันทรัพยากร ส่งเสริมโมเดล Shared Resources ให้ SME ร่วมแชร์ข้อมูลดิจิทัล เทคโนโลยี และบุคลากร สร้างความได้เปรียบทางการตลาด และปรับตัวจากธุรกิจที่สู้ด้วยราคาสู่ธุรกิจที่สร้างความแตกต่าง ภารกิจที่สามคือการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยยกระดับ SME จากกลุ่มธุรกิจที่อิ่มตัวหรือถดถอย สู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพการเติบโตสูงและมีความต้องการระดับโลก ใช้จุดแข็งด้านวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยเป็นตัวนำ สร้างความแตกต่าง มุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจที่กำลังเป็นที่ต้องการสูง อาทิ Food Hub (ครัวของโลก), Health Care Hub (อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์) และ Service & Tourism (อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว) เปลี่ยนผ่านจากผู้ผลิตที่ต้องสู้ด้วยราคา ไปสู่ธุรกิจที่มีมูลค่าสูงและมีความยั่งยืนในระยะยาว หัวใจสำคัญของการทำงานในวาระนี้ไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่คือการปรับโครงสร้างธุรกิจให้เท่าทันโลก นายวีรชัยมุ่งมั่นที่จะนำพา SME ไทยก้าวข้ามข้อจำกัดเดิม ๆ สู่โอกาสใหม่ที่มีมูลค่า โดย SMI พร้อมด้วยสภาอุตสาหกรรมฯ จะทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีโลก ปัจจุบัน นายวีรชัย มั่นสินธร นอกจากดำรงตำแหน่งประธาน SMI และรองประธาน ส.
อ. ท.
วาระปี 2569-2572 แล้ว ยังเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPAK โดยมีบทบาทในการผลักดันการยกระดับขีดความสามารถและการเปลี่ยนผ่านของ SME ไทยสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับ SME การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับนักลงทุน และการผลักดันนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น การผลิตอาหารแปรรูป อุปกรณ์การแพทย์ และบริการด้านสุขภาพ ทั้งนี้ นายวีรชัยเน้นย้ำว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงินจะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อน SME ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับประเท
SME การเข้าถึงทุน อุตสาหกรรมเป้าหมาย การปรับโครงสร้าง ความร่วมมือ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
‘พ.ต.อ.ทวี’ หนุน SME ชายแดนใต้ ก่อนเปิดวงคุยผลักดันสิทธิ ‘ไรเดอร์’‘พ.ต.อ.ทวี’ หนุน SME ชายแดนใต้ ก่อนเปิดวงคุยผลักดันสิทธิ ‘ไรเดอร์’
Read more »
KOSÉ เปิดตัว SEKKISEI BLUE คอลเล็กชันบำรุงผิวใหม่ที่ถ่ายทอดแนวคิด ผิวพรรณ ร่างกาย และจิตใจ เข้าไว้ด้วยกันKOSÉ ประเทศไทย เปิดตัว SEKKISEI BLUE The New Aromatic Body Care Collection ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายใหม่ล่าสุด ชูคอนเซปต์ Meditation in every
Read more »
ทีทีบี เปิดผลสำรวจ “SME Insight 2026” พบ 5 จุดล็อกสำคัญฉุดรั้งการเติบโต พร้อมเดินหน้าเป็น Growth Navigator ยกระดับศักยภาพ SMEทีทีบีเปิดเผยผลการสำรวจ “SME Insight 2026” สะท้อนภาพผู้ประกอบการไทยในปีแห่งความท้าทายว่า ถึงแม้ SME ส่วนใหญ่จะเร่งปรับตัวในหลายด้าน ทั้งด้านดิจิทัล การวางแผนธุรกิจ และประยุกต์ใช้ AI แต่ยังไม่สามารถ “ปลดล็อกไปสู่การเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ” ได้ ธนาคารจึงเดินหน้าสู่การเป็น “Growth Navigator” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างครบวงจร ทั้งด้านเงินทุน...
Read more »
“เป๊ก-แนท” ร่วมหนุน Faith-Based Tourism สู่สากลเมืองพัทยา ร่วมกับ มูลนิธิไบร์ทโรแมนซ์ เปิดมิติใหม่ครั้งแรกในไทย!แถลงข่าวเตรียมความพร้อมโปรเจกต์ยักษ์ “New Life Festival 2026”คู่รัก “เป๊ก-แนท” ร่วมหนุน Faith-Based Tourism สู่สากล 4 กรกฎาคมนี้
Read more »
ทางรอด SMEs ไทย: ปลดล็อกทุน ลดต้นทุน One-Stop Service สู่ New S-Curveเสนอแนวทางยกระดับ SMEs ไทยผ่านการเข้าถึงแหล่งทุนต้นทุนต่ำ ลดต้นทุนแฝง และลดขั้นตอนกฎระเบียบด้วย One-Stop Service ผลักดันสู่เป้าหมายอนาคต เช่น Food Hub, Health Care Hub และการท่องเที่ยว
Read more »
เศรษฐกิจไทย ต้นปี 69 โรงงานใหญ่ขยายตัวพุ่ง แต่ SME ส่งสัญญาณปิดตัวสูงสุดในรอบ 10 ไตรมาสเศรษฐกิจไทย ต้นปี 2569 เผชิญกับภาวะความแตกต่างอย่างสุดขั้ว ระหว่างการเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กับการชะลอตัวของธุรกิจขนาดเล็ก
Read more »