วีบูลล์ ยันโปร่งใส ปัดข่าวโหว่ KYC จี้โพสต์ทูเดย์ลบ

บล.วีบูลล์ ส่งหนังสือถึงโพสต์ทูเดย์ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าว "แอปเทรดหุ้น Webull: ช่องโหว่เส้นทางฟอกเงินมืดพันล้าน" ยันกระบวนการ KYC สอดคล้องกฎหมาย ไม่เคยรับเงินลูกค้าโดยตรง และแยกทรัพย์สินชัดเจน พร้อมขอให้ยุติการเผยแพร่และลบข่าวที่สร้างความเข้าใจผิด
นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท หลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บล.
วีบูลล์ ได้ดำเนินการส่งหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการบริษัท โพสต์ทูเดย์ จำกัด เพื่อขอให้ยุติการเผยแพร่และดำเนินการลบข่าวที่ถูกกล่าวอ้างว่าก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสาธารณชนอย่างร้ายแรง โดยมีจุดประสงค์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของบริษัทให้กระจ่าง เหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากวันที่ 13 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา บริษัท โพสต์ทูเดย์ ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารภายใต้หัวข้อ "แอปเทรดหุ้น Webull : ช่องโหว่เส้นทางฟอกเงินมืดพันล้าน" โดยในเนื้อหาได้มีการกล่าวถึง Webull หรือ บล.วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงแอปพลิเคชันเทรดหุ้น Webull ด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่สาธารณชนในหลายประเด็น ส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก บล.วีบูลล์ ได้ให้คำชี้แจงในประเด็นสำคัญหลายข้อเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดดังกล่าว ดังนี้: ประการแรก บริษัทขอยืนยันว่า ไม่เคยมีการยอมรับต่อพนักงานสอบสวนว่ากระบวนการ Know Your Customer (KYC) ของบริษัทมีช่องโหว่อย่างรุนแรง จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า บริษัทมีกระบวนการ KYC ที่มีความสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รวมถึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 20 และกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 อย่างเคร่งครัด ดังนั้น บริษัทมิได้มีการกระทำละเมิดใดๆ ต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประการที่สอง บริษัทปฏิเสธว่าไม่ได้มีการรับฝากเงินจากลูกค้าเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงโดยไม่ผ่านระบบธนาคาร บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการเงินของลูกค้าอย่างโปร่งใสและปลอดภัย โดยจะมีการแยกทรัพย์สินของลูกค้าประเภทเงินด้วยวิธีการฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ภายใต้บัญชีของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของลูกค้าโดยเฉพาะ และได้กำหนดให้การฝากเงินของลูกค้าทุกครั้งต้องดำเนินการผ่านระบบธนาคารเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างชัดเจน ประการที่สาม บริษัทได้ดำเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าด้วยความเอาใจใส่และเคร่งครัด โดยมีการแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของบริษัทอย่างชัดเจนและเป็นระบบ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ดอกเบี้ยสำหรับเงินของลูกค้าที่พักรอการลงทุนในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติปกติของธุรกิจหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดไว้ กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวทางโพสต์ทูเดย์นั้น สืบเนื่องมาจากบทความข่าวที่พยายามชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ของระบบ KYC ในกระบวนการสอบสวนเพื่อปราบปรามการฟอกเงินของตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช โดยมีพยานบุคคลตามที่ปรากฏในรายการข่าว 3 มิติ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ได้ยอมรับกับชุดจับกุมของตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวได้มีการลงไว้ในรายงานบทความของ Webull ตามที่อ้างอิงมา บล.วีบูลล์ ย้ำว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทุกประการ และมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยและความโปร่งใสในการให้บริการแก่ลูกค้า ดังนั้น บริษัทจึงขอให้โพสต์ทูเดย์พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และขอให้ดำเนินการยุติการเผยแพร่ข่าวสารดังกล่าว พร้อมทั้งดำเนินการลบข่าวที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดออกจากระบบโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัทและต่อความเชื่อมั่นของสาธารณช
วีบูลล์ Webull โพสต์ทูเดย์ KYC ฟอกเงิน บล.วีบูลล์ หลักทรัพย์
