วิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ Bitcoin กับแรงกดดันจากสภาพคล่องโลกและปัจจัยลบทางภูมิรัฐศาสตร์

สำรวจปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ราคา Bitcoin ปรับตัวลดลง โดยเน้นการวิเคราะห์อัตราส่วน M2 ปริมาณเงินไหลออกจากกองทุน Spot ETF และดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนในสหรัฐฯ พร้อมประเมินแนวโน้มการสร้างฐานราคาในอนาคต
สถานการณ์ของตลาด Bitcoin ในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างหนัก โดยราคาได้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ ระหว่าง 59,000 ถึง 63,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะที่ขาดแรงขับเคลื่อนในฝั่งขาขึ้นอย่างชัดเจน หากพิจารณาถึงปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจระดับมหภาค สิ่งที่นักวิเคราะห์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโลก หรือที่เรียกว่า M2 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญถึงสภาพคล่องที่มีอยู่ในระบบ โดยปัจจุบันอัตราส่วนระหว่างมูลค่าตลาดของ Bitcoin เทียบกับ M2 อยู่ที่ระดับ 0.
94% แม้ว่าตัวเลขนี้จะดูเหมือนอยู่ในระดับที่ต่ำ แต่เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลทางสถิติในอดีต พบว่าราคา Bitcoin มักจะยังไม่สามารถกลับตัวเป็นขาขึ้นได้อย่างแท้จริงจนกว่าอัตราส่วนนี้จะย่อตัวลงไปสู่โซนสีน้ำเงินเข้ม ซึ่งเป็นจุดที่แสดงถึงระดับราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมากและเป็นจุดเริ่มต้นของการสะสมพลังเพื่อปรับตัวขึ้นรอบใหม่ ในทางกลับกัน หากอัตราส่วนนี้พุ่งสูงขึ้นไปแตะระดับ 2% จะเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าตลาดเข้าสู่ภาวะร้อนแรงเกินไปและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการปรับฐานอย่างรุนแรง ปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบโดยตรงและรุนแรงที่สุดในขณะนี้มาจากฝั่งนักลงทุนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้เล่นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อทิศทางราคาโลก ข้อมูลระบุว่ามีการถอนเงินออกจากกองทุน Spot Bitcoin ETF อย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญ โดยมียอดเงินไหลออกสะสมรวมแล้วกว่า 5,568 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เหตุการณ์นี้ส่งผลให้ราคา Bitcoin ที่เคยพุ่งขึ้นไปแตะระดับเกือบ 80,000 ดอลลาร์ ต้องร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ 62,089 ดอลลาร์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาดัชนี Coinbase Premium Index ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดความแตกต่างของราคาระหว่างกระดานเทรดในสหรัฐฯ กับกระดานเทรดอื่นๆ ทั่วโลก พบว่าตัวเลขได้ร่วงลงมาอยู่ที่ระดับติดลบ 0.07 ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่ากังวลอย่างยิ่ง เนื่องจากบ่งบอกว่าความต้องการซื้อจากนักลงทุนชาวอเมริกันลดลงอย่างมาก และยอมซื้อในราคาที่ต่ำกว่าตลาดโลก หรือในบางกรณีคือการเร่งเทขายออกมาเพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งหากดัชนีนี้ยังคงติดลบต่อเนื่อง อาจนำไปสู่แรงกดดันด้านราคาที่รุนแรงยิ่งขึ้นในระยะสั้น อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังคือปริมาณ Bitcoin สำรองที่ถูกโอนกลับเข้ามายังกระดานเทรดแบบส่วนกลาง หรือ Centralized Exchanges โดยพบว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 2.37 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 2.41 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นของปริมาณเหรียญราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระบบเทรดนี้ เป็นสัญญาณทางจิตวิทยาที่บ่งบอกว่าผู้ถือครองเหรียญมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นมากขึ้น ซึ่งสร้างแรงกดดันในฝั่งอุปทานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควบคู่ไปกับปัจจัยภายนอกอย่างความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น สถานการณ์ความขัดแย้งระดับโลกเช่นนี้มักทำให้นักลงทุนเกิดอาการตื่นตระหนกและเลือกที่จะลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง หรือ Risk-Off เพื่อย้ายเงินทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงกว่า เช่น ทองคำ หรือเงินสด จนกว่าสถานการณ์ทางการเมืองโลกจะมีความชัดเจน จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสภาพคล่อง M2 การไหลออกของเงินจาก ETF ปริมาณเหรียญบนกระดานเทรด และปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ จะเห็นได้ว่าในขณะนี้ตลาด Bitcoin ยังขาดปัจจัยบวกที่จะเข้ามาช่วยหนุนให้ราคาดีดตัวกลับขึ้นไปได้อย่างแข็งแกร่ง การที่แรงซื้อจากฝั่งสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ในสหรัฐฯ เริ่มแผ่วลง ประกอบกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก ทำให้ภาพรวมของตลาดอยู่ในสภาวะเปราะบาง กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักลงทุนในเวลานี้คือการใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุด หลีกเลี่ยงการรีบเร่งเข้าซื้อเพียงเพราะเห็นว่าราคาลดลงมามาก แต่ควรชะลอการลงทุนและรอคอยให้ราคาเริ่มสร้างฐานที่มั่นคงในโซนต่ำสุดที่แท้จริง ซึ่งควรจะสอดคล้องกับสัญญาณจากอัตราส่วน M2 ที่ลงไปถึงจุดต่ำสุดตามสถิติ การรอคอยจังหวะที่เหมาะสมและการติดตามข้อมูลเชิงปริมาณอย่างใกล้ชิดจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนมากกว่าในระยะยา
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