เจาะลึกความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน ในปี 2026 ที่สะท้อนการปะทะกันระหว่างแนวคิดสัจนิยมทางรัฐศาสตร์กับการพยายามรักษาระบบพหุภาคีของโลก
สถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางพุ่งสูงขึ้นถึงขีดสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2026 เมื่อทางการอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอและเงื่อนไขสำคัญสองประการเพื่อนำไปสู่การยุติความขัดแย้ง โดยข้อแรกคือการเรียกร้องให้มีการยุติสงครามอย่างเบ็ดเสร็จในทุกพื้นที่ของภูมิภาค ซึ่งครอบคลุมถึงการหยุดยิงและการยุติการสู้รบของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา รวมถึงกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน โดยอิหร่านเน้นย้ำว่าการหยุดยิงชั่วคราวไม่ใช่คำตอบ แต่ต้องเป็นการยุติสงครามอย่างถาวร ส่วนข้อที่สองคือการเรียกร้องให้มีการคืนทรัพย์สินทั้งหมดที่ถูกสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรยึดไป ซึ่งทางรัฐบาลอิหร่านยืนยันว่าข้อเรียกร้องเหล่านี้เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลและเป็นสิทธิที่อิหร่านควรได้รับ อย่างไรก็ตาม โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกมาปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวในทันที โดยระบุว่าเงื่อนไขเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ซึ่งท่าทีดังกล่าวตอกย้ำให้เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐฯ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการล้มล้างระบอบการปกครองของอิหร่าน และจะเดินหน้าใช้มาตรการกดดันต่อไปจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ ในขณะเดียวกัน อิสราเอลยังคงยึดมั่นในยุทธศาสตร์เดิมคือการขยายดินแดนและครอบครองพื้นที่ปาเลสไตน์ เพื่อสถาปนารัฐอิสราเอลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่มีรัฐปาเลสไตน์ ซึ่งเป็นทิศทางที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและไม่เปลี่ยนแปลง หากวิเคราะห์สถานการณ์นี้ผ่านมุมมองของนักปรัชญาและนักรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สายสัจนิยม หรือ Realism จะพบว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือภาพสะท้อนของ กฎแห่งป่า หรือ Law of the Jungle ซึ่งเป็นแนวคิดที่มองว่าโลกเปรียบเสมือนป่าที่ไร้ระเบียบกติกาสากล (Anarchy) โดยที่ตัวแสดงหรือประเทศต่างๆ มีอำนาจและอิทธิพลไม่เท่ากัน ประเทศมหาอำนาจย่อมมีอำนาจเหนือประเทศที่เล็กกว่าหรืออ่อนแอกว่า ประวัติศาสตร์โลกเป็นประจักษ์พยานว่าเมืองที่เข้มแข็งมักเข้าครอบครองเมืองที่อ่อนแอ และอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มักทำลายอาณาจักรที่ด้อยกว่า ซึ่งปรากฏการณ์นี้ยังคงเกิดขึ้นแม้ในศตวรรษที่ 21 โดยหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงจีนและกลุ่มนาโตในยุโรป ต่างมีความกังวลว่าหากความขัดแย้งในอิหร่านจบลงด้วยการใช้กำลังทหารหรือการบีบบังคับฝ่ายเดียวอย่างเบ็ดเสร็จ สิ่งนี้จะกลายเป็น บรรทัดฐานใหม่ ของระเบียบโลก ซึ่งจะทำลายระบบกฎหมายระหว่างประเทศที่เคยยึดถือกันมา และนำโลกไปสู่สภาวะที่วุ่นวายยิ่งขึ้น เนื่องจากขาดกลไกการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาติผู้รักสันติทั่วโลกเกรงกลัวมากที่สุด ในช่วงเดือนเมษายน ปี 2026 ขณะที่ไฟสงครามกำลังโหมกระหน่ำ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้ออกมาเตือนว่าโลกไม่ควรเสี่ยงที่จะกลับไปสู่ กฎแห่งป่า และต้องร่วมกันรักษาหลักนิติธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด โดยไม่ควรเลือกใช้กฎหมายเฉพาะเมื่อตนเองได้รับประโยชน์เท่านั้น แต่ต้องส่งเสริม ระบบพหุภาคี เพื่อให้เกิดความสมดุลของอำนาจ ในเวลาใกล้เคียงกัน จอร์เจีย เมโลนี นายกรัฐมนตรีอิตาลี ได้สร้างความประหลาดใจด้วยการประกาศว่า การเป็นพันธมิตรไม่ได้หมายความว่าต้องไม่มีเส้นต้องห้าม และไม่ได้หมายความว่าอิตาลีต้องยอมเป็นประเทศบริวารหรืออยู่ภายใต้อำนาจปกครองของสหรัฐฯ ซึ่งท่าทีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อิตาลีแสดงความไม่เห็นด้วยกับสงครามในอิหร่านและท่าทีของทรัมป์ที่มีต่อสมเด็จพระสันตะปาปา Leo XIV นักวิเคราะห์มองว่านี่คือผลสะท้อนจากกระแสการเมืองภายในอิตาลีที่ประชาชนไม่เห็นด้วยกับนโยบายของทรัมป์ และเป็นสัญญาณสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงความถดถอยของอิทธิพลสหรัฐฯ ในยุโรป ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าติดตามอย่างยิ่งเมื่อพันธมิตรนาโตเริ่มแสดงความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น สงครามอิหร่าน ในปี 2026 นี้ จึงไม่ใช่เพียงเหตุการณ์บังเอิญ แต่เป็นการดำเนินตามแผนการเชิงยุทธศาสตร์ที่ถูกวางไว้เป็นขั้นเป็นตอนโดยสหรัฐฯ และอิสราเอล ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานเกือบครึ่งศตวรรษ ความพยายามของอิหร่านในการตั้งเงื่อนไขเพื่อสันติภาพถาวรและการสร้างกลไกรับประกันความปลอดภัยจึงเป็นทางออกเดียวที่จะหยุดยั้งวงจรการโจมตีได้ ทว่าในความเป็นจริง รัฐบาลของทรัมป์ยังคงตีกรอบการเจรจาเพียงแค่การหยุดยิงชั่วคราวเพื่อขยายเวลาหารือ ซึ่งสร้างคำถามถึงความน่าเชื่อถือของผู้นำสหรัฐฯ ในสายตาชาวโลก นอกจากนี้ การที่รัฐบาลทรัมป์และนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอล แสดงท่าทีไม่สนใจกฎบัตรสหประชาชาติ และเน้นการใช้การข่มขู่ การใช้กำลัง และการคว่ำบาตรเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ ยิ่งทำให้โลกตกอยู่ในสภาวะปั่นป่วน สงครามครั้งนี้จึงกลายเป็นการขับเคี่ยวครั้งสำคัญระหว่างสหรัฐฯ ที่พยายามรักษาความเป็นเจ้าโลกกับกลุ่มประเทศที่ต้องการหยุดยั้งพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระเบียบโลกแบบพหุภาคีที่ไม่มีใครสามารถใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเหนือผู้อื่นได้อีกต่อไ.
สถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางพุ่งสูงขึ้นถึงขีดสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2026 เมื่อทางการอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอและเงื่อนไขสำคัญสองประการเพื่อนำไปสู่การยุติความขัดแย้ง โดยข้อแรกคือการเรียกร้องให้มีการยุติสงครามอย่างเบ็ดเสร็จในทุกพื้นที่ของภูมิภาค ซึ่งครอบคลุมถึงการหยุดยิงและการยุติการสู้รบของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา รวมถึงกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน โดยอิหร่านเน้นย้ำว่าการหยุดยิงชั่วคราวไม่ใช่คำตอบ แต่ต้องเป็นการยุติสงครามอย่างถาวร ส่วนข้อที่สองคือการเรียกร้องให้มีการคืนทรัพย์สินทั้งหมดที่ถูกสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรยึดไป ซึ่งทางรัฐบาลอิหร่านยืนยันว่าข้อเรียกร้องเหล่านี้เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลและเป็นสิทธิที่อิหร่านควรได้รับ อย่างไรก็ตาม โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกมาปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวในทันที โดยระบุว่าเงื่อนไขเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ซึ่งท่าทีดังกล่าวตอกย้ำให้เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐฯ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการล้มล้างระบอบการปกครองของอิหร่าน และจะเดินหน้าใช้มาตรการกดดันต่อไปจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ ในขณะเดียวกัน อิสราเอลยังคงยึดมั่นในยุทธศาสตร์เดิมคือการขยายดินแดนและครอบครองพื้นที่ปาเลสไตน์ เพื่อสถาปนารัฐอิสราเอลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่มีรัฐปาเลสไตน์ ซึ่งเป็นทิศทางที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและไม่เปลี่ยนแปลง หากวิเคราะห์สถานการณ์นี้ผ่านมุมมองของนักปรัชญาและนักรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสายสัจนิยม หรือ Realism จะพบว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือภาพสะท้อนของ กฎแห่งป่า หรือ Law of the Jungle ซึ่งเป็นแนวคิดที่มองว่าโลกเปรียบเสมือนป่าที่ไร้ระเบียบกติกาสากล (Anarchy) โดยที่ตัวแสดงหรือประเทศต่างๆ มีอำนาจและอิทธิพลไม่เท่ากัน ประเทศมหาอำนาจย่อมมีอำนาจเหนือประเทศที่เล็กกว่าหรืออ่อนแอกว่า ประวัติศาสตร์โลกเป็นประจักษ์พยานว่าเมืองที่เข้มแข็งมักเข้าครอบครองเมืองที่อ่อนแอ และอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มักทำลายอาณาจักรที่ด้อยกว่า ซึ่งปรากฏการณ์นี้ยังคงเกิดขึ้นแม้ในศตวรรษที่ 21 โดยหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงจีนและกลุ่มนาโตในยุโรป ต่างมีความกังวลว่าหากความขัดแย้งในอิหร่านจบลงด้วยการใช้กำลังทหารหรือการบีบบังคับฝ่ายเดียวอย่างเบ็ดเสร็จ สิ่งนี้จะกลายเป็น บรรทัดฐานใหม่ ของระเบียบโลก ซึ่งจะทำลายระบบกฎหมายระหว่างประเทศที่เคยยึดถือกันมา และนำโลกไปสู่สภาวะที่วุ่นวายยิ่งขึ้น เนื่องจากขาดกลไกการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาติผู้รักสันติทั่วโลกเกรงกลัวมากที่สุด ในช่วงเดือนเมษายน ปี 2026 ขณะที่ไฟสงครามกำลังโหมกระหน่ำ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้ออกมาเตือนว่าโลกไม่ควรเสี่ยงที่จะกลับไปสู่กฎแห่งป่า และต้องร่วมกันรักษาหลักนิติธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด โดยไม่ควรเลือกใช้กฎหมายเฉพาะเมื่อตนเองได้รับประโยชน์เท่านั้น แต่ต้องส่งเสริมระบบพหุภาคีเพื่อให้เกิดความสมดุลของอำนาจ ในเวลาใกล้เคียงกัน จอร์เจีย เมโลนี นายกรัฐมนตรีอิตาลี ได้สร้างความประหลาดใจด้วยการประกาศว่า การเป็นพันธมิตรไม่ได้หมายความว่าต้องไม่มีเส้นต้องห้าม และไม่ได้หมายความว่าอิตาลีต้องยอมเป็นประเทศบริวารหรืออยู่ภายใต้อำนาจปกครองของสหรัฐฯ ซึ่งท่าทีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อิตาลีแสดงความไม่เห็นด้วยกับสงครามในอิหร่านและท่าทีของทรัมป์ที่มีต่อสมเด็จพระสันตะปาปา Leo XIV นักวิเคราะห์มองว่านี่คือผลสะท้อนจากกระแสการเมืองภายในอิตาลีที่ประชาชนไม่เห็นด้วยกับนโยบายของทรัมป์ และเป็นสัญญาณสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงความถดถอยของอิทธิพลสหรัฐฯ ในยุโรป ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าติดตามอย่างยิ่งเมื่อพันธมิตรนาโตเริ่มแสดงความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น สงครามอิหร่านในปี 2026 นี้ จึงไม่ใช่เพียงเหตุการณ์บังเอิญ แต่เป็นการดำเนินตามแผนการเชิงยุทธศาสตร์ที่ถูกวางไว้เป็นขั้นเป็นตอนโดยสหรัฐฯ และอิสราเอล ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานเกือบครึ่งศตวรรษ ความพยายามของอิหร่านในการตั้งเงื่อนไขเพื่อสันติภาพถาวรและการสร้างกลไกรับประกันความปลอดภัยจึงเป็นทางออกเดียวที่จะหยุดยั้งวงจรการโจมตีได้ ทว่าในความเป็นจริง รัฐบาลของทรัมป์ยังคงตีกรอบการเจรจาเพียงแค่การหยุดยิงชั่วคราวเพื่อขยายเวลาหารือ ซึ่งสร้างคำถามถึงความน่าเชื่อถือของผู้นำสหรัฐฯ ในสายตาชาวโลก นอกจากนี้ การที่รัฐบาลทรัมป์และนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอล แสดงท่าทีไม่สนใจกฎบัตรสหประชาชาติ และเน้นการใช้การข่มขู่ การใช้กำลัง และการคว่ำบาตรเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ ยิ่งทำให้โลกตกอยู่ในสภาวะปั่นป่วน สงครามครั้งนี้จึงกลายเป็นการขับเคี่ยวครั้งสำคัญระหว่างสหรัฐฯ ที่พยายามรักษาความเป็นเจ้าโลกกับกลุ่มประเทศที่ต้องการหยุดยั้งพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระเบียบโลกแบบพหุภาคีที่ไม่มีใครสามารถใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเหนือผู้อื่นได้อีกต่อไ
สงครามอิหร่าน โดนัลด์ ทรัมป์ กฎแห่งป่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระบบพหุภาคี
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