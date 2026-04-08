วิเคราะห์ผลงานผู้เล่น: เกมที่ไม่น่าประทับใจและความพ่ายแพ้ที่ต้องแก้ไข

สรุปผลงานของผู้เล่นในเกมล่าสุด วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และภาพรวมของทีม พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
ได้รับอิสระในการขึ้นเกมรุกในตำแหน่งวิงแบ็กซ้าย แต่ผลงานกลับไม่เป็นไปตามความคาดหวัง จุดที่น่าชื่นชมที่สุดคงเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นและความทุ่มเทเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ยังต้องพัฒนาศักยภาพในภาพรวมต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่าง 'เปแอสเช' ในเกมนี้ นอกจากนี้ ยังต้องเผชิญกับโชคร้าย เมื่อจังหวะการยิงประตูของ เดซิเร่ ดูเอ้ ดันไปแฉลบขาของเขาเข้าประตูตัวเองอย่างน่าเสียดาย การยืนห่าง ควิชา ควารัตสเคเลีย เพียงเล็กน้อยก็นำไปสู่การเสียประตูที่สอง
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลการแข่งขันโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาพรวมของเกมนี้จึงเป็นบทเรียนราคาแพงที่ต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป\อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ โชว์ฟอร์มได้ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างมาก การครองบอลที่ไม่ดี และไม่สามารถสร้างสรรค์โอกาสในการทำประตูได้เลย นอกจากนี้ ยังมีจังหวะการโหม่งที่ไม่ดีจนเกือบสร้างความเสียหายให้กับทีม อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อดีอยู่บ้างคือสามารถตัดเกมสวนกลับของ 'เปแอสเช' ได้บ้าง แต่ผลงานโดยรวมนั้นน่าผิดหวังอย่างยิ่ง การครองบอลที่นานเกินไปทำให้ทีมเสียจังหวะในการเล่น ไม่สามารถสร้างอิมแพ็คต่อเกมได้เลย และไม่มีจังหวะการทะลุเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายให้เห็น ผลงานในเกมนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเกมที่ไม่น่าจดจำของเขา โดมินิค โซโบซไล เล่นไม่ออก ไม่สามารถสร้างเกมได้ บทบาทการเป็นเพลย์เมกเกอร์ทำได้น่าผิดหวังที่สุด ไม่มีอะไรน่าจดจำในแมตช์นี้เลย มีจังหวะเล่นบอลพลาดแบบไม่ระวังอยู่บ้าง ในขณะที่กองหน้าชาวฝรั่งเศสก็ขาดความนิ่งในการจบสกอร์เมื่อได้รับโอกาส ผลงานโดยรวมของทีมในเกมนี้จึงน่าผิดหวังอย่างยิ่ง\การเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นในนาทีที่ 78 และ 79 นั้น แม้จะมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเกม แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างผลกระทบได้อย่างที่ควรจะเป็น แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน (มิลอส เคอร์เคซ ลงสนามในนาทีที่ 78) ได้รับโอกาสลงเล่นในช่วงท้ายเกม แต่ก็ไม่มีผลงานที่โดดเด่นอะไร โกดี้ คักโป (ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ลงสนามในนาทีที่ 78) ฟอร์มการเล่นยังไม่เข้าที่เข้าทาง อเล็กซานเดอร์ อีซัค (อูโก้ เอกิต้เก้ ลงสนามในนาทีที่ 79) แม้จะมีส่วนร่วมกับเกมบ้าง แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้ เคอร์ติส โจนส์ (โดมินิค โซโบซไล ลงสนามในนาทีที่ 79) พยายามที่จะสร้างสรรค์เกม แต่ก็ยังไม่สามารถทำได้ตามความคาดหวัง เทรย์ ไนโอนี่ (เจเรมี่ ฟริมปิง ลงสนามในนาทีที่ 90+1) ลงเล่นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ และไม่สามารถสร้างผลงานได้เลย ภาพรวมของเกมนี้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับปรุงแท็คติก และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้สามารถรับมือกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาค
