วิเคราะห์การเมืองไทย: รัฐบาลใหม่กับเกมเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง

เจาะลึกสถานการณ์การเมืองไทยหลังการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ วิเคราะห์บทบาทของพรรคการเมืองต่างๆ และกลยุทธ์ในการเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า
ข่าว “เขย่าขวด” สุดสัปดาห์นี้ เป็นอันเรียบร้อย คณะรัฐมนตรี (ครม.
) “หนู 1” หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ รายชื่อเรียบร้อยแล้ว มากันครบตามโควตา ที่เฉิดฉายพอขายได้ก็คงเป็น “คนนอก” ที่มีดีกรีปูมประวัติครบเครื่อง นอกนั้นก็เป็นเครือข่ายของพรรคการเมืองต่างๆ ที่สนับสนุนรัฐบาลและซื้อใจบรรดาที่จะเข้ามาร่วมงานกับ “ภูมิใจไทย” ก็เป็นอย่างนี้แหละการเมืองไทยไม่ว่าพรรคไหนเป็นแกนนำรัฐบาลก็ต้องรองพื้นเสริมใยเหล็กเพื่ออนาคตข้างหน้า ไม่ได้คิดหวังจะเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างที่คุยอวดเอาดีกัน เสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วจะแถลงนโยบายต่อสภาฯ เพื่อเข้าบริหารประเทศได้ตามกติกา มีกำหนดการแล้ว 25 กันยายน 2568 จะได้ทำงานกันเสียที เพราะรอเวลาแต่งตั้งอยู่หลายวันกว่าจะเข้าที่เข้าทาง จนกองเชียร์ใจไม่ค่อยดี เกรงว่าจะล่มปากอ่าวเสียก่อน ว่าไปแล้วในสนามการเมืองที่เป็นจริง ณ วันนี้ ดูเหมือนจะมองข้ามช็อตไปถึงสนามเลือกตั้งกันแล้ว เนื่องจากเหลือเวลาอีกไม่มากนัก หากไม่มีอะไรทำให้ตื่นเต้น การ “ยุบสภา” ตามสัญญาน่าจะเป็นเดือนมกราคม 2569 ครบ 120 วัน คือ 4 เดือนที่ตกลงกันไว้ บรรยากาศจึงอลวนไปที่การโยกย้ายสังกัดของนักการเมืองและการแต่งตั้งบุคลากรในพรรคเพื่อสู้ศึกเลือกตั้ง\“เพื่อไทย” ที่สถานการณ์ในพรรคไม่ค่อยจะดีนัก เนื่องจากมีปัญหาหลายอย่าง การเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นเดิมพันสำคัญที่จะชี้อนาคตข้างหน้า! หลังจาก “หญิงอ้อ” โดดลงมาเป็นแม่ทัพเต็มตัว สถานการณ์เริ่มดีขึ้น เพราะอาการไหลออกไม่เกิดขึ้นอย่างที่คาดการณ์กัน แต่ปัญหาคือจะหาจุดขายอย่างไร? จะเอาใครมาชูโรง “ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์” บุตรเขยเจ้าของพรรค สามี “พินทองทา ชินวัตร” จึงถูกชูขึ้นมาเพื่อให้เข้าสู่สนามการเมือง “แคนดิเดต” นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งแหละ...ถือเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขไว้วางใจได้ สั่งได้ มีดีกรีพอสมควร\“ภูมิใจไทย” วันนี้ หัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีกุมอำนาจรัฐ ก็ต้องหวังที่จะไปต่อตามสูตร 4+4 เริ่มสยายปีกมีนักการเมืองภาคใต้ที่มาจาก “รวมไทยสร้างชาติ” เข้ามาสมทบ และกลุ่มการเมืองอื่นๆ หวังจะได้ ส.ส. จากใต้ราว 30 คน ดูจากรูปการณ์แล้วมีความเป็นไปได้ จากนั้นก็ต้องสร้างแรงจูงใจด้านนโยบายให้คนกรุงเทพฯ เทคะแนนให้ จึงจะสามารถชนะเลือกตั้งได้ เพราะภาคอีสาน เหนือ กลาง พอมีฐานเก่าอยู่! ที่สำคัญคือช่วงนี้ก่อน “ยุบสภา” จะต้องสำแดงให้ผู้คนได้เห็นว่า “ภูมิใจไทย” นั้นทำได้ จึงจะก้าวไปถึงจุดที่ต้องการ “อนุทิน ชาญวีรกูล” จะสอบผ่านหรือไม่ก็ตรงนี้แหละ... “ประชาชน” ที่เลือกตั้งครั้งที่แล้วมาที่ 1 ก็หวังว่าจะทำได้อีก ดูท่าทีแล้วดูจะมีความมั่นใจสูงว่าจะทำได้ แต่พรรคนี้มาตามกระแส ถ้ากระแสดีก็ผ่านทะลุได้ แต่ถ้ากระแส “วูบ” ก็คงไปต่อลำบาก! ลิขิต จงสกุล คลิกอ่านคอลัมน์ “สับรางวันอาทิตย์” เพิ่มเติ
การเมืองไทย รัฐบาล เลือกตั้ง ภูมิใจไทย เพื่อไทย อนุทิน ชาญวีรกูล