วิเคราะห์ปมยกเลิก MOU 44: เตือนรัฐบาล-กองทัพเรือยับยั้งชั่งใจ

บทวิเคราะห์โดย สุรชาติ บำรุงสุข ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของการยกเลิก MOU 44 ระหว่างไทยและกัมพูชา และเตือนให้รัฐบาลและกองทัพเรือใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการ
บทวิเคราะห์โดย สุรชาติ บำรุงสุข ชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนและอันตรายของการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี 2544 หรือ MOU 44 ระหว่างไทยและกัมพูชา โดยเตือนรัฐบาลและกองทัพเรือให้ใช้ความระมัดระวังและยับยั้งชั่งใจในการดำเนินการ เนื่องจากอาจนำไปสู่ปัญหาความมั่นคงในระยะยาวได้ ผู้เขียนระบุว่ากลุ่ม ชาตินิยม สุดโต่งได้เรียกร้องให้ยกเลิก MOU 43 และ MOU 44 มาอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างว่าบันทึกเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ข้อเรียกร้องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ และเคยเกิดขึ้นมาแล้วในการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปราสาทพระวิหารในปี 2551 รัฐบาลในอดีตเคยประกาศยกเลิก MOU 44 มาแล้ว แต่ก็ถูกยกเลิกไปในภายหลัง และ MOU 44 ก็ยังคงมีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ยุครัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน กลุ่มขวาเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิก MOU อีกครั้ง และสถานการณ์นี้ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐบาลภูมิใจไทยซึ่งพยายามนำเสนอภาพลักษณ์ของรัฐบาลอนุรักษ์นิยม ได้ตอบรับกระแส ชาตินิยม และมีนโยบายหลักในการยกเลิก MOU ทั้งสองฉบับ ซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหาเสียง กลุ่มอนุรักษ์นิยมสุดโต่งเชื่อว่า MOU ไม่เป็นประโยชน์ต่อไทย โดยละเลยข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และกฎหมายระหว่างประเทศ ความเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมสุดโต่งแทบจะไม่ได้รับการพิจารณาจากรัฐบาล และกองทัพบางส่วนอาจต้องดำเนินการตามกระแส ชาตินิยม ที่ถูกสร้างขึ้น ประเด็นสำคัญอยู่ที่ MOU 44 และท่าทีของกองทัพเรือ ซึ่งดูเหมือนจะสอดคล้องกับกระแส ชาตินิยม ของรัฐบาล โดยมีการแสดงความคิดเห็นจากผู้บัญชาการและโฆษกของกองทัพเรือ รัฐคู่ภาคีจะดำเนินการแก้ไขปัญหาภายใต้กรอบของ กฎหมายทะเล ( UNCLOS , 1982) ซึ่งทั้งรัฐบาลและกองทัพเรือได้ประกาศไว้ ทำให้เกิดคำถามว่าคณะทำงาน MOU 44 ในอดีตละเลยหรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายทะเล หรือไม่ ผู้เขียนตั้งข้อสงสัยว่าผู้นำทางการเมืองและทหารระดับสูงมีความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายทะเล จริงหรือไม่ โดยยกตัวอย่าง ศ.
ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และ พล. ร. อ.
ถนอม เจริญลาภ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเล ผู้เขียนยืนยันว่าสาระสำคัญของ MOU ไม่ขัดแย้งกับ UNCLOS และการยกเลิก MOU เพื่อปฏิบัติตาม UNCLOS เป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล เนื่องจาก MOU 44 ถูกจัดทำขึ้นภายใต้กรอบของ UNCLOS อยู่แล้ว ผู้เขียนขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้ความยับยั้งชั่งใจในการตัดสินใ
MOU 44 ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ชาตินิยม กฎหมายทะเล UNCLOS
มติ สมช.ยกเลิก MOU 44 ใช้กลไก UNCLOS แทน ชงครม.เร็วที่สุดนายกฯ เผย ที่ประชุม สมช.เห็นชอบยกเลิก MOU 44 เหตุไร้ความคืบหน้า และหันใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) แทน กระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอ ครม.โดยเร็ว ขณะ
สมช. ตั้ง ผอ.ข่าวกรอง นำทีมสันติสุขใต้ ดึงมาเลเซียร่วมแก้ปัญหาสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แต่งตั้งผู้อำนวยการข่าวกรองเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ โดยมีมาเลเซียร่วมมือในการดับไฟใต้ สกัดอาวุธ และพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน นอกจากนี้ยังมีการยกเลิก MOU 44 และกลับไปใช้ UNCLOS
เปิด 3 เหตุผล หลังสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีมติยกเลิก MOU 44โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจง 3 เหตุผล ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีมติยกเลิก MOU 44 ยันสร้างความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา
'อนุทิน' ไฟเขียวตั้งทีมสันติสุขชุดใหม่ เดินหน้ายกเลิก MOU 44นายกฯ นั่งหัวโต๊ะ สมช. เห็นชอบ 'ผอ.ข่าวกรอง' นำทีมคุยสันติสุขชายแดนใต้ พร้อมเคาะยกเลิก MOU 44 หลังใช้มา 25 ปีไร้ผล เตรียมเสนอ ครม. ทันที
อดีตนักการทูตเตือนอย่าฉีก MOU 44 เสี่ยงเสียผลประโยชน์พลังงานในอ่าวไทยนายสรศักดิ์ ผันแย้ม อดีตนักการทูต ชี้ว่าการบอกเลิก MOU 44 อาจทำให้ไทยเสียโอกาสเข้าถึงแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย และควรใช้กลไก JTC บีบกัมพูชาปรับเส้นฐานให้สอดคล้องกับ UNCLOS
รัฐบาลเตรียมใช้ UNCLOS แทน MOU 44 ในการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชารัฐบาลอนุทินเตรียมยกเลิก MOU 44 และใช้กลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล (UNCLOS) ในการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชา ซึ่งคาดว่าจะทำให้ไทยได้เปรียบในการเจรจามากขึ้น เนื่องจากกัมพูชายังไม่ได้ให้สัตยาบัน UNCLOS
