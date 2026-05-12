วิเคราะห์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดผสมผสานท่ามกลางวิกฤตเงินเฟ้อและสงครามสหรัฐ-อิหร่าน

เจาะลึกสาเหตุที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดลบ หลังเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งสูงเกินคาดจากปัญหาราคาน้ำมัน และการจับตามองการเปลี่ยนตัวประธานเฟดรวมถึงการประชุมสุดยอดสหรัฐ-จีน
บรรยากาศการลงทุนใน ตลาดหุ้นนิวยอร์ก เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความผันผวนอย่างรุนแรงและทิศทางที่แยกออกจากกันของดัชนีหลัก โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์สามารถปิดในแดนบวกได้อย่างหวุดหวิด โดยปิดที่ระดับ 49,760.56 จุด เพิ่มขึ้น 56.09 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 0.11 ในขณะที่ดัชนี S&P500 และดัชนี Nasdaq กลับปิดตัวลดลง โดย S&P500 ปิดที่ 7,400.96 จุด ลดลง 11.88 จุด หรือลดลงร้อยละ 0.16 และ Nasdaq ปิดที่ 26,088.20 จุด ร่วงลงถึง 185.92 จุด หรือลดลงร้อยละ 0.71 สาเหตุหลักที่กดดันตลาดในครั้งนี้มาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI จากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อที่สำคัญ โดยพบว่าในเดือนเมษายนปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบรายปี ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.
ศ. 2566 และที่สำคัญคือสูงกว่าที่เหล่านักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 3.7 หลังจากที่ในเดือนมีนาคมขยับขึ้นเพียงร้อยละ 3.3 เท่านั้น การพุ่งสูงขึ้นของเงินเฟ้อในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบโดยตรงจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซอันเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งทำให้เกิดภาวะชะงักงันของอุปทานน้ำมันดิบในตลาดโลก ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและกลายเป็นตัวขับเคลื่อนให้เงินเฟ้อดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลว่าหากสงครามยืดเยื้อออกไป จะยิ่งทำให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นและลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีนี้ ซึ่งข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME บ่งชี้ว่าตลาดเริ่มให้น้ำหนักมากขึ้นถึงร้อยละ 30.5 ว่าเฟดอาจจะตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกร้อยละ 0.25 ในการประชุมเดือนธันวาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวันจันทร์ที่ระบุไว้เพียงร้อยละ 21.5 ในด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจภายในธนาคารกลางสหรัฐฯ วุฒิสภาสหรัฐฯ ได้มีมติเห็นชอบให้คุณเควิน วอร์ช เข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกของคณะกรรมการผู้ว่าการเฟด ด้วยคะแนนเสียง 51 ต่อ 45 และมีแนวโน้มที่จะจัดการประชุมอีกครั้งเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เขาขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเฟดแทนที่เจอโรม พาวเวล ซึ่งกำลังจะหมดวาระลงในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคมนี้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่ากังวลคือนักวิเคราะห์จาก InfraCap ได้ให้มุมมองว่า แม้ว่าคุณวอร์ชอาจจะมีความต้องการที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ด้วยตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงเช่นนี้ เขาอาจไม่สามารถดำเนินการปรับลดดอกเบี้ยได้ในทางปฏิบัติ เนื่องจากเงินเฟ้อไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัวลงตราบใดที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังไม่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเรื่องนี้ผูกโยงโดยตรงกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ดำเนินต่อเนื่องมาเข้าสู่สัปดาห์ที่ 11 แล้ว โดยที่ยังไม่มีวี่แววว่าจะหาข้อยุติได้ในเร็ววันนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาเตือนอย่างชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงที่มีอยู่ในขณะนี้มีความเปราะบางอย่างยิ่ง พร้อมทั้งปฏิเสธข้อเสนอของทางอิหร่านที่เรียกร้องให้สหรัฐฯ ชดเชยความเสียหายจากสงคราม ยอมรับอำนาจอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซ ยุติการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ และปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้เป็นประเด็นที่สหรัฐฯ ไม่สามารถยอมรับได้ ทำให้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยลบที่กดดันตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง หากพิจารณาการเคลื่อนไหวของหุ้นรายกลุ่มในดัชนี S&P500 จะพบว่าหุ้นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยและกลุ่มเทคโนโลยีได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 1.06 และร้อยละ 1 ตามลำดับ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ในทางกลับกัน หุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคกลับปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น โดยพุ่งขึ้นร้อยละ 1.93 และร้อยละ 1.56 ตามลำดับ โดยเฉพาะหุ้น Humana ที่ทะยานขึ้นถึงร้อยละ 7.7 หลังจากที่ Bernstein ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นขึ้นถึงร้อยละ 36 ขณะที่หุ้น GameStop ร่วงลงร้อยละ 3.5 หลังจากที่ eBay ปฏิเสธข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการมูลค่า 5.6 หมื่นล้านดอลลาร์ และมีหุ้น Zebra Technologies ผู้ผลิตเครื่องสแกนบาร์โค้ดที่พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงถึงร้อยละ 11.4 จากการปรับเพิ่มคาดการณ์ยอดขายรายปีที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ นักลงทุนทั่วโลกกำลังมุ่งความสนใจไปที่การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง ในวันที่ 14-15 พฤษภาคมนี้ โดยวาระการหารือจะครอบคลุมเรื่องสำคัญหลายประการ ตั้งแต่การคลี่คลายปัญหาภาษีศุลกากร การพิจารณาความช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐฯ ต่อไต้หวัน ตลอดจนความเป็นไปได้ที่จีนจะก้าวเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงการขยายความร่วมมือในข้อตกลงการค้าแร่หายาก ซึ่งผลลัพธ์จากการประชุมครั้งนี้อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพลิกฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดหุ้นได้อีกครั้
