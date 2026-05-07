วิเคราะห์กลยุทธ์นายกฯอนุทินและทีมเดอะแบกกับการขับเคลื่อนภารกิจระดับชาติ

เจาะลึกการทำงานของทีมบริหารชุดพิเศษที่ต้องรับภาระหนักทั้งด้านการทูต การเงิน และโครงการเมกะโปรเจกต์แลนด์บริดจ์ ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองและแรงกดดันจากมหาอำนาจโลก
การบริหารงานของนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล ในห้วงเวลาที่ประเทศต้องเผชิญกับโจทย์ที่ซับซ้อนและท้าทายในหลายมิติ สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การบริหารที่เน้นการพึ่งพาบุคลากรระดับมืออาชีพหรือที่เรียกกันว่า เดอะแบก เพื่อเข้ามาช่วยขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนของรัฐบาลให้เดินหน้าไปได้ โดยเฉพาะในด้านการต่างประเทศที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญระดับสูง ซึ่งรองนายกฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกฯ และ รมว.
ต่างประเทศ ได้กลายเป็นหัวหอกสำคัญในการเดินสายเจรจาเชิงรุกไปทั่วทุกสารทิศ ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาจัดหาปุ๋ยจากหลายประเทศเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง หรือแม้กระทั่งการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความยินดีกับรัฐบาลใหม่ของเมียนมา ซึ่งการเคลื่อนไหวเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการทูตตามปกติ แต่เป็นการดำเนินกลยุทธ์เพื่อถ่วงดุลอำนาจระหว่างมหาอำนาจโลกและแสวงหาลู่ทางทางการค้าเพื่อเติมเต็มทรัพยากรที่จำเป็น เช่น พลังงานและปุ๋ย เพื่อแบ่งเบาภาระของรองนายกฯ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.
พาณิชย์ ที่เน้นการบริหารจัดการภายในและการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อสมัยใหม่ ทำให้ภาพรวมของการต่างประเทศและการค้าของไทยมีทั้งส่วนที่เน้นความฉูดฉาดและส่วนที่ทำงานอย่างเงียบเชียบแต่ทรงพลัง ในส่วนของมิติทางเศรษฐกิจและการเงิน ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และ รมว.
คลัง ได้กลายเป็นที่ไว้วางใจอย่างสูงของนายกฯ อนุทิน ในฐานะขุนคลังมือหนึ่งที่สามารถนำทฤษฎีมาปรับใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างเฉียบคม ล่าสุดกับการผลักดัน พ. ร. ก. กู้เงินจำนวน 4 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดย ดร.
เอกนิติ ได้รับหน้าที่หลักในการชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้สาธารณชนเข้าใจถึงความจำเป็นในการกู้เงินครั้งนี้ โดยอธิบายว่าแม้ตัวเลขหนี้สาธารณะจะขยับเข้าใกล้กรอบเพดาน แต่ในสภาวะที่ประเทศต้องเผชิญกับแรงกระแทกจากสงครามโลกที่ส่งผลต่อต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพของประชาชน การใช้งบประมาณกลางที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป จึงจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสองส่วน คือ 2 แสนล้านบาทแรกใช้ในโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนโดยตรง และอีก 2 แสนล้านบาทใช้ในการปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศในระยะยาว อย่างไรก็ตาม แผนการนี้ไม่ได้ราบรื่นนัก เนื่องจากพรรคฝ่ายค้านทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชน ได้แสดงความกังวลถึงความคุ้มค่าและวินัยทางการเงินการคลัง โดยมองว่าเป็นการใช้กระสุนเปลืองเกินไปในขณะที่วิกฤตอาจลากยาว จนนำไปสู่การรวมตัวยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตีความว่าการออก พ.
ร. ก. กู้เงินในครั้งนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนจริงหรือไม่ ซึ่งผลการตัดสินจะเป็นตัวกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในก้าวต่อไป นอกจากภารกิจด้านการเงินแล้ว ดร.
เอกนิติ ยังต้องรับหน้าที่แบกรับเผือกร้อนลูกใหญ่ที่สุดในขณะนี้ นั่นคือโครงการแลนด์บริดจ์ที่มีมูลค่าการลงทุนมหาศาลถึง 1 ล้านล้านบาท ซึ่งเดิมทีอยู่ในความดูแลของนายกฯ พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.
คมนาคม แต่เนื่องจากกระแสการคัดค้านที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น นายกฯ อนุทิน จึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์โดยแต่งตั้งให้ ดร.
เอกนิติ เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการนี้แทน โดยขีดเส้นตายให้สรุปผลภายใน 3 เดือน เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านว่าโครงการนี้จะสามารถยกระดับประเทศไทยให้เป็น ฮับโลจิสติกส์ ของโลกได้จริงหรือไม่ หรือจะเป็นเพียงการสร้างภาพฝันที่ต้องแลกด้วยต้นทุนที่สูงเกินไป สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือมิติทางภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคง ซึ่งมีความเสี่ยงว่าโครงการนี้อาจกลายเป็นการ ชักศึกเข้าบ้าน โดยดึงให้ประเทศไทยเข้าไปเป็นศูนย์กลางความขัดแย้งของมหาอำนาจโลกที่พยายามแย่งชิงเส้นทางเดินเรือ ดังนั้น ทีมศึกษาที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจาก สมช.
จึงต้องทำงานอย่างหนักในการเอกซเรย์ทุกรายละเอียด เพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุดส่งถึงมือผู้นำในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่า แลนด์บริดจ์จะเป็นทางรอดที่เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส หรือจะกลายเป็นมหาวิกฤติที่ทิ้งภาระไว้ให้คนรุ่นหลังในอนาค
