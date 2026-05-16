วิเคราะห์เจาะลึกผลการดำเนินงานและกลยุทธ์การปรับตัวของกลุ่มธุรกิจซีพี ปี 2569: จากความท้าทายของ CPF สู่การเติบโตของ CPALL CPAXT และ TRUE

สรุปภาพรวมผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 ของบริษัทในเครือซีพี โดย CPF เผชิญแรงกดดันจากราคาตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่ CPALL และ CPAXT โดดเด่นด้วยกลยุทธ์ค้าปลีกดิจิทัลและสินค้าพร้อมทาน ส่วน TRUE ทำกำไรก้าวกระโดดจากการควบรวมกิจการและการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 แสดงให้เห็นถึงสภาวะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเริ่มจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ซึ่งเป็นหัวหอกด้าน เกษตรอุตสาหกรรม และอาหาร ที่ต้องเผชิญกับมรสุมทางเศรษฐกิจและความท้าทายครั้งสำคัญ ส่งผลให้รายได้ในไตรมาสแรกอยู่ที่ 136,697 ล้านบาท ลดลง 5 เปอร์เซ็นต์ และมีกำไรสุทธิลดลงอย่างน่าตกใจถึง 43 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียง 4,874 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากปัจจัยกดดันด้านราคาสินค้าในหลายประเทศที่ CPF เข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศสูงถึง 65 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะในตลาดเวียดนามซึ่งเป็นตลาดสำคัญอันดับสองรองจากประเทศไทย และมีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 18 เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวม อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของนักวิเคราะห์คาดว่า ผลประกอบการ ในไตรมาสที่ 2 จะมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นแบบไตรมาสต่อไตรมาส เนื่องจากการปรับตัวขึ้นของราคาหมูและไก่ในประเทศไทยในช่วงเดือนเมษายน แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งในครึ่งปีหลัง แต่ด้วยความแข็งแกร่งของธุรกิจอาหารต้นน้ำในช่วงวิกฤต ทำให้นักวิเคราะห์ยังคงคำแนะนำให้ซื้อโดยให้ราคาเป้าหมายที่ 25 บาท ในขณะที่ธุรกิจค้าปลีกกลับแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งและโดดเด่น โดยเฉพาะทางด้าน CP ALL ที่บริหารจัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งปัจจุบันมีสาขารวมทั่วประเทศสูงถึง 16,084 สาขา สามารถสร้างรายได้รวมกว่า 2.
67 แสนล้านบาท และมีกำไรสุทธิพุ่งสูงขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ แตะระดับ 9,118 ล้านบาท ปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากบริการ 7-Eleven Delivery และกลุ่มสินค้าอาหารพร้อมทาน หรือ Ready to Eat เช่น หมูทอดบูลโกกิ รวมถึงการร่วมมือกับแบรนด์ดังอย่าง Sizzler และการรุกตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและเครื่องดื่มคลายร้อน นอกจากนี้ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทได้รับอานิสงส์อย่างมากจากเทศกาลสงกรานต์ที่มีนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคออกมาจับจ่ายใช้สอยมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจต่อภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าขนส่งที่ผันผวนตามราคาน้ำมันและค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงได้นำมาตรการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเข้มงวดมาใช้ เช่น การปรับปรุงเส้นทางการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อลดจำนวนเที่ยวในการวิ่ง และการประหยัดพลังงานภายในร้านด้วยการปิดป้ายไฟบางส่วนในช่วงกลางคืน โดยตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมให้สอดคล้องกับ GDP ของประเทศที่ประมาณ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ทางด้าน บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXT ซึ่งครอบคลุมทั้งแม็คโครและโลตัส ได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้าน Retail Tech ของอาเซียนอย่างชัดเจน โดยมียอดขายผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 27.6 เปอร์เซ็นต์ และส่งผลให้แพลตฟอร์ม Makro PRO ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Grocery E-Commerce อันดับ 1 ของประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่สองจาก Euromonitor International นอกจากนี้การเข้าซื้อกิจการ Lucky Frozen ในประเทศมาเลเซีย ยังเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจฟูดเซอร์วิสในระดับภูมิภาค ซึ่ง CPAXT มีแผนที่จะขยายการลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพสูงต่อไป พร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีและบริการใหม่ๆ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการค้าปลีกในระยะยาว ปิดท้ายด้วยความสำเร็จที่น่าทึ่งของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ที่รายงานกำไรสุทธิพุ่งสูงขึ้นถึง 303 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 6,588 ล้านบาท ซึ่งเป็นการทำกำไรต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5 ผลลัพธ์ที่ก้าวกระโดดนี้เป็นผลโดยตรงจากการควบรวมกิจการที่สร้าง Synergy ในการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการขยายฐานลูกค้ามือถือได้ถึง 48.1 ล้านเลขหมาย โดยมีผู้ใช้งาน 5G เพิ่มขึ้นเป็น 18.4 ล้านราย สำหรับกลยุทธ์ในปี 2569 TRUE ยังคงตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ที่ 2-3 เปอร์เซ็นต์ และ EBITDA ที่ 7-9 เปอร์เซ็นต์ โดยวางงบลงทุนไว้สูงถึง 25,000-27,000 ล้านบาท ซึ่งเน้นหนักไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรศัพท์มือถือเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ ตามด้วยด้านออนไลน์และไอที เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและธุรกิจแบบ B2B ได้อย่างครบวงจร แม้ว่าในไตรมาสที่ 2 จะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ แต่ด้วยฐานรากที่แข็งแกร่งหลังการควบรวม ทำให้ TRUE มีความพร้อมในการรับมือและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาค
ผลประกอบการ หุ้นกลุ่มซีพี ค้าปลีกสมัยใหม่ เกษตรอุตสาหกรรม โทรคมนาคม
