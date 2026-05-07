วิเคราะห์วิกฤตพลังงานโลกและสถานะน้ำมันสำรองของไทยท่ามกลางความผันผวนของอิหร่าน

เจาะลึกการเจรจาระหว่างอิหร่านเพื่อความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซ ผลกระทบต่อราคาน้ำมันโลก พร้อมเปิดข้อมูลน้ำมันสำรองของไทยที่มีเพียงพอใช้กว่า 109 วัน และการเปรียบเทียบราคาน้ำมันกับกลุ่มอาเซียน
สถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงเป็นจุดสนใจหลักของนักลงทุนและผู้ติดตามตลาดพลังงานทั่วโลก โดยในขณะนี้ทางการของประเทศ อิหร่าน กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอที่สำคัญ ซึ่งคาดว่าจะมีการให้คำตอบอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้ โดยสาระสำคัญของข้อเสนอนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเปิดทางให้การเดินเรือขนส่งพลังงานผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กลับมามีความปลอดภัยและมีความมั่นคงอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องความเป็นไปได้ในการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่ถูกบังคับใช้กับ อิหร่าน มาอย่างยาวนาน ซึ่งหากข้อตกลงนี้บรรลุผลสำเร็จ จะส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างมหาศาลต่อห่วงโซ่อุปทานน้ำมันดิบโลก ลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการขนส่ง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตลาดพลังงานในระยะยาว โดยในช่วงที่ผ่านมา ทิศทาง ราคาน้ำมัน ดิบทั้งในตลาด WTI และ Brent ได้มีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงจากกระแสข่าวในเชิงบวกนี้ ก่อนที่จะเริ่มมีการดีดตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยและเคลื่อนไหวในลักษณะผันผวน เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงเลือกที่จะดำเนินกลยุทธ์รอดูความชัดเจนของข้อตกลงอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริงและมีความยั่งยืนเพียงใด สำหรับความมั่นคงทางพลังงานภายในประเทศไทยนั้น จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 พบว่าประเทศไทยมีความสามารถในการบริหารจัดการ น้ำมันสำรอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีปริมาณ น้ำมันสำรอง เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศรวมทั้งสิ้นประมาณ 109 วัน ซึ่งตัวเลขนี้ถือเป็นหลักประกันสำคัญที่จะช่วยลดผลกระทบหากเกิดวิกฤตการณ์พลังงานในระดับโลก โดยสามารถแบ่งโครงสร้างของ น้ำมันสำรอง ออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ น้ำมันสำรอง ตามกฎหมายที่มีปริมาณเพียงพอสำหรับ 25 วัน น้ำมันสำรอง เพื่อการค้าที่จัดเตรียมไว้ 28 วัน น้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางเรือซึ่งมีปริมาณครอบคลุมการใช้ 37 วัน และน้ำมันที่ได้รับการยืนยันในการจัดหาเรียบร้อยแล้วอีก 19 วัน การกระจายตัวของแหล่งสำรองน้ำมันในลักษณะนี้ช่วยให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือกับความผันผวนของราคาและปริมาณน้ำมันในตลาดโลกได้อย่างยืดหยุ่น และสร้างความมั่นใจให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่งว่าจะมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก ในส่วนของราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชน ในปัจจุบันราคายังคงมีเสถียรภาพและไม่มีการปรับเปลี่ยน โดย ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ยังคงอยู่ที่ 40.80 บาทต่อลิตร และดีเซล B20 อยู่ที่ 33.80 บาทต่อลิตร สำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลนั้น ราคาแก๊สโซฮอล 95 อยู่ที่ 43.30 บาท แก๊สโซฮอล 91 อยู่ที่ 42.93 บาท และแก๊สโซฮอล E20 อยู่ที่ 36.30 บาทต่อลิตร ซึ่งระดับราคานี้สะท้อนถึงการบริหารจัดการโครงสร้างราคาภายในประเทศเพื่อบรรเทาภาระของผู้บริโภคท่ามกลางความผันผวนของราคาตลาดโลก เมื่อนำ ราคาน้ำมัน ขายปลีกของประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน จะเห็นได้ว่าราคาพลังงานในไทยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับหลายประเทศ โดย ราคาน้ำมัน เบนซินของไทยซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 43.30 บาทนั้น ต่ำกว่าราคาในประเทศฟิลิปปินส์ สปป.
ลาว กัมพูชา เมียนมา และสิงคโปร์ ซึ่งมีช่วงราคาตั้งแต่อยู่ที่ 44.97 บาท ไปจนถึงสูงสุดถึง 88.15 บาทต่อลิตร ในขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลของไทยที่ 40.80 บาทต่อลิตร ก็ยังคงต่ำกว่าราคาในมาเลเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สปป.
ลาว เมียนมา และสิงคโปร์ ซึ่งมีราคาขายปลีกอยู่ในช่วง 44.12 บาท ถึง 116.69 บาทต่อลิตร ความแตกต่างของราคานี้เกิดจากนโยบายการบริหารจัดการด้านภาษีและการอุดหนุนราคาของแต่ละประเทศ ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบในเชิงต้นทุนการขนส่งและการผลิตในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงต้องติดตามสถานการณ์การเมืองโลกอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะความขัดแย้งในตะวันออกกลางสามารถส่งผลกระทบต่อต้นทุนการนำเข้าพลังงานได้อย่างรวดเร็วและรุนแร
น้ำมันสำรอง อิหร่าน ราคาน้ำมัน ช่องแคบฮอร์มุซ พลังงานอาเซียน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ตร.สัตหีบเชื่อโจรชิงทอง 109 บาทคนในพื้นที่ รู้ทางหนี วางแผนมาอย่างดีตำรวจ สภ.สัตหีบ เร่งติดตามตัวโจรชิงทองคำ 109 บาท ดูวงจรปิดพบขี่ จยย.ยามาฮ่า รุ่นฟีโอเร่ สีแดง หนีไปทางถนนสุขุมวิท เชื่อเป็นคนในพื้นที่ เพราะรู้ทางหนีอย่างชำนาญ และมีการเตรียมการวางแผนมาดี...
Read more »
ตร.สัตหีบรวบแล้วโจรชิงทอง หลังหนีซุกบ้านแฟนที่พิจิตร ได้คืนครบ 109 บาทตร.สัตหีบ โชว์ผลงานขอหมายจับตามรวบโจรชิงทอง 109 บาท ห้างทองสุพัตราเยาวราช หลังขี่ จยย.หนีไป สืบจนรู้ไปกบดานที่บ้านแฟนสาวใน จ.พิจิตร สารภาพอ้างจะเอาไปใช้หนี้ ส่วนของกลางทั้งหมดได้คืนครบ....
Read more »
ตร.ชลบุรี คุมตัวผู้ต้องหาทำแผนปล้นร้านทองสัตหีบ รับหาเงินใช้หนี้พนันตำรวจชลบุรี นำตัวผู้ต้องหาปล้นร้านทองสัตหีบ เมื่อ 2 วันก่อนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ หลังตามจับได้พร้อมของกลางทองคำรูปพรรณน้ำหนัก 109 บาท ขณะหนีไปกบดานในจังหวัดพิจิตร
Read more »
ตูน ไม่ได้วิ่ง! ทีมงานมูลนิธิก้าวคนละก้าว ชี้แจงแค่ชวนคนที่รักการวิ่ง วิ่งเพื่อเก็บไมล์ที่บ้านตูน บอดี้สแลม เจอดราม่าหนักกับโครงการวิ่งการกุศล ก้าวเพื่อน้องปีที่ 2 ชวนวิ่ง 109 กิโลเมตร มอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็ก 109 คน ขณะที่ พี่ตูนวิ่งทําไม ทะยานขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ถูกวิจารณ์สนั่น ล่าสุด ทีมงานมูลนิธิก้าวคนละก้าว ชี้แจง โครงการนี้ไม่ได้ให้ตูนวิ่ง แต่ชวนคนที่รักการวิ่งวิ่งเพื่อเก็บไมล์
Read more »
บิ๊กโจ๊ก ประธานเททองหล่อพระหทัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อิริยาบถทรงหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณภิงคาร ขนาดความสูง 109 เมตรบิ๊กโจ๊ก ประธานเททองหล่อพระหทัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อิริยาบถทรงหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณภิงคาร ขนาดความสูง 109 เมตร และพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอิริยาบถทรงหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณภิงคารขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นฐานลานอิสรภาพ 109 วันนี้ (9 เมษายน 2566) เวลา 16.30 น.
Read more »
'ซิกเซอร์ส'คว้าชัยสามนัดรวดลุ้นเข้าเพลย์ออฟศึกเอ็นบีเอฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส บุกชนะ ไมอามี่ ฮีต 109-105 คะแนน คว้าชัยเป็นนัดที่สามติดต่อกัน โดย ซิกเซอร์ส ที่อยู่อันดับ 8 ในสายตะวันออก ยังมีลุ้นเข้ารอบเพลย์ออฟ ซึ่งจะเอา 6 อันดับแรกของแต่ละสาย ขณะที่ ดัลลัส แมฟเวอร์ริกส์ ทีมอันดับห้าสายตะวันตก เปิดบ้านถล่ม แอตแลนต้า ฮอว์กส์ 109-95 คะแนน ในการแข่งขันบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ฤดูกาล 2023/2024...
Read more »