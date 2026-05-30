วิเคราะห์ทิศทางการเมืองไทยกับการผงาดของระบอบสีน้ำเงินและการตอบโต้ของพรรคประชาชน
📆5/30/2026 5:19 PM
📰thaipost
เจาะลึกกลยุทธ์ของนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ที่กลับมาเน้นการโจมตีโครงสร้างอำนาจรัฐและระบอบสีน้ำเงิน เพื่อทวงคืนความเป็นผู้นำฝ่ายค้านและสะท้อนปัญหาการแทรกแซงองค์กรอิสระ

ในห้วงเวลาปัจจุบัน เราเริ่มเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ พรรคประชาชน โดยเฉพาะท่าทีของนาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.

บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรค ที่ดูเหมือนจะพยายามนำพรรคกลับมาเดินบนเส้นทางเดิมที่เคยสร้างความสำเร็จในอดีต นั่นคือการกล้าแตะต้องเรื่องที่เป็นโครงสร้างใหญ่ของประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง การเริ่มต้นกลับมาเคลื่อนไหวในลักษณะนี้เห็นได้ชัดจากการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ภาพขององคมนตรีที่เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการ โดยนายณัฐพงษ์ระบุว่าการกระทำดังกล่าวอาจขัดต่อหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกจากนี้ยังมีการใช้โอกาสในวาระครบรอบการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เพื่อชี้ให้เห็นว่า แม้ในปัจจุบันจะไม่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช.

ทำหน้าที่ปกครองประเทศอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ในความเป็นจริง ประเทศไทยยังคงถูกครอบงำด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่า ระบอบสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นเครือข่ายอำนาจที่แผ่ขยายและควบคุมกลไกสำคัญ ทั้งในสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และลามไปถึงองค์กรอิสระต่างๆ โดยนายณัฐพงษ์ได้ระบุอย่างตรงไปตรงมาว่า พรรคภูมิใจไทยทำหน้าที่เสมือนเป็นเอเยนต์สีน้ำเงินที่คอยขยายอิทธิพลเพื่อควบคุมอำนาจรัฐ โดยเฉพาะการมีบทบาทนำในวุฒิสภา ซึ่งส่งผลให้การคานอำนาจในระบอบประชาธิปไตยเกิดความบิดเบี้ยว การกลับมาใช้แนวทางเดินแรงเช่นนี้ ถูกวิเคราะห์ว่าเป็นการพยายามทวงคืนตัวตนและความเป็นผู้นำในการต่อสู้ทางการเมืองของพรรคประชาชน หลังจากที่ก่อนหน้านี้บทบาทของพรรคดูจะดร็อปลงไปอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในมิติของการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ซึ่งเคยเป็นจุดเด่นที่สุดของพรรคก้าวไกลในอดีต ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ แม้จะมีจำนวนเสียงในสภาผู้แทนราษฎรเพียง 21 เสียง แต่กลับใช้ความเก๋าเกมและความเชี่ยวชาญทางการเมืองชิงจังหวะนำหน้าพรรคประชาชนในหลายเรื่อง เช่น การยื่นร่างพระราชกำหนดกู้เงิน 4 แสนล้านบาทต่อศาลรัฐธรรมนูญ และการมุ่งตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงาน ทำให้พรรคประชาชนตกอยู่ในสภาวะเสียศูนย์และถูกลดทอนความโดดเด่นในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน ดังนั้น การหยิบยกเรื่องระบอบสีน้ำเงินขึ้นมาพูดจึงไม่ใช่เพียงการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทั่วไป แต่เป็นการสร้างวาทกรรมทางการเมืองเพื่อดึงมวลชนและสร้างจุดยืนที่ชัดเจนว่าพรรคประชาชนยังคงเป็นหัวหอกหลักในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมของสังคมไทย ซึ่งเป็นโมเดลเดียวกับที่เคยสร้างชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ เมื่อพิจารณาถึงความน่ากลัวของ ระบอบสีน้ำเงิน ตามมุมมองของฝ่ายค้าน พบว่ามีความคล้ายคลึงกับระบอบอำนาจนิยมในอดีต ไม่ว่าจะเป็นระบอบทักษิณหรือระบอบ คสช.

ที่มีการวางเครือข่ายบุคคลที่ใกล้ชิดเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกำจัดศัตรูทางการเมือง ตัวอย่างที่ถูกหยิบยกมาโจมตีอย่างหนักคือกรณีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป. ป. ช.

ที่มีการตีตกข้อกล่าวหาเรื่องการถือหุ้นของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว สิ่งนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยในสังคมว่าองค์กรอิสระยังคงมีความเป็นอิสระจริงหรือไม่ หรือกลายเป็นเพียงเครื่องมือของเครือข่ายสีน้ำเงินไปเสียแล้ว อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสอนให้รู้ว่าอำนาจที่เบ็ดเสร็จมักจะมาพร้อมกับระเบิดเวลา ดังเช่นกรณีที่ศาลสั่งจำคุกอดีตกรรมการ ป.

ป. ช.

ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการไม่เปิดเผยข้อมูลนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่า ต่อให้มีอำนาจล้นฟ้าในวันนี้ แต่หากใช้อำนาจในทางที่ผิดหรือขัดต่อความรู้สึกของประชาชนอย่างรุนแรง ระบบถ่วงดุลทางกฎหมายและกระแสสังคมจะกลับมาเช็กบิลในวันที่อำนาจนั้นเสื่อมถอยลง ในอีกด้านหนึ่ง ความมั่นคงของรัฐบาลภายใต้การนำของระบอบสีน้ำเงินกำลังถูกท้าทายด้วยวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของประชาชน แม้จะมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าผ่านการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 4 แสนล้านบาท และโครงการไทยช่วยไทยพลัส ซึ่งได้รับเสียงตอบรับในระยะสั้น แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการบรรเทาอาการเบื้องต้นเท่านั้น ประชาชนยังคงคาดหวังการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นและราคาน้ำมันที่ผันผวน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต หากรัฐบาลไม่สามารถสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมและยังปล่อยให้มีการแทรกแซงการใช้อำนาจในองค์กรอิสระอย่างต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นของประชาชนจะลดน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งจะกลายเป็นช่องว่างให้ฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนสามารถป้อนข้อมูลและสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมในการต่อต้านระบอบสีน้ำเงินได้สำเร็จ เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับระบอบอำนาจนิยมในอดีตที่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ต่อพลังของประชาชนที่ถูกปลุกให้ตื่นรู้ในที่สุ

