วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและภาพรวมตลาดทุนประจำเดือนเมษายน 2569 สัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนและการยกระดับความเชื่อมั่นจากสถาบันระดับโลก

เจาะลึกการปรับเพิ่มแนวโน้มอันดับเครดิตของประเทศไทยโดยมูดี้ส์ พร้อมวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดัชนี SET Index การไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติ และปัจจัยกดดันด้านเงินเฟ้อที่ส่งผลต่อตลาดทุนในระดับสากล
ภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและขีดความสามารถในการรองรับแรงกระแทกจากปัจจัยภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ นอกจากนี้ เสถียรภาพทางการคลังที่มั่นคงและการมีฐานะการเงินระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง ยังเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งปัจจัยบวกเหล่านี้สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากการที่สถาบันจัดอันดับเครดิตระดับโลกอย่าง มูดี้ส์ ได้ตัดสินใจปรับเพิ่มแนวโน้มอันดับเครดิตของประเทศไทยจากระดับเชิงลบ ขึ้นสู่ระดับมีเสถียรภาพ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยืนยันถึงความเชื่อมั่นในระเบียบวินัยทางการเงินของภาครัฐ แต่ยังส่งสัญญาณบวกไปยังนักลงทุนทั่วโลกให้หันกลับมามองโอกาสใน การลงทุน ในประเทศไทยมากขึ้น อีกทั้งประมาณการกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้ายังมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าภาคธุรกิจของไทยเริ่มมีการปรับตัวและสามารถสร้างผลกำไรได้ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ของตลาดทุน ณ สิ้นเดือนเมษายน พ.
ศ. 2569 พบว่าดัชนี SET Index ปิดที่ระดับ 1,493.69 จุด ซึ่งหากเปรียบเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้าจะพบว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.15 และหากเทียบกับสิ้นปี 2568 จะเห็นการเติบโตที่ก้าวกระโดดถึงร้อยละ 18.58 ซึ่งทิศทางการเคลื่อนไหวนี้เป็นไปในแนวทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการลดลงของความตึงเครียดในพื้นที่ตะวันออกกลาง ซึ่งช่วยคลี่คลายความกังวลของนักลงทุนและส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงกลับมาคึกคักอีกครั้ง ในส่วนของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวมของตลาด SET และ mai อยู่ที่ 58,688 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 48.88 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื่อพิจารณาสถิติในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2569 พบว่ามูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวมอยู่ที่ 63,646 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.45 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่โดดเด่นและสามารถปรับตัวได้ดีกว่าดัชนีรวม ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มทรัพยากร นอกจากนี้ ตลาดยังมีการขยายตัวด้วยการรับบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียน คือ บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ UNIX ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนในหลากหลายเซกเตอร์ ในด้านพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติ แม้ว่าในเดือนเมษายน 2569 จะมีการขายสุทธิเป็นจำนวน 2,513 ล้านบาท แต่เมื่อมองภาพรวมตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนเมษายน กลับพบว่าผู้ลงทุนต่างชาติยังคงมียอดซื้อสุทธิสูงถึง 16,638 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในระยะยาวนักลงทุนต่างชาติยังคงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยผู้ลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดที่ร้อยละ 54.43 ของมูลค่าการซื้อขายรวม ตามมาด้วยผู้ลงทุนรายย่อยในประเทศร้อยละ 31.68 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศร้อยละ 7.53 และบริษัทหลักทรัพย์ร้อยละ 6.37 อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากราคาพลังงานที่ทรงตัวในระดับสูงและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อการตัดสินใจดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักทั่วโลก ซึ่งอาจส่งผลต่อกระแสเงินทุนไหลเข้าและออกในอนาคต สำหรับข้อมูลด้านมูลค่าพื้นฐาน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2569 ค่า Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ที่ระดับ 15.16 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียที่ระดับ 12.96 เท่า ในขณะที่ค่า Historical P/E อยู่ที่ระดับ 17.05 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชียที่ระดับ 17.31 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตในอนาคตของกำไรบริษัทจดทะเบียนไทยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต ส่วนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พบว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 383,982 สัญญา ลดลงร้อยละ 46.22 จากเดือนก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ SET50 Index Futures และ Single Stock Futures อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2569 ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวมยังคงอยู่ที่ 561,575 สัญญา ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและการเก็งกำไรในตลาดล่วงหน้ายังคงได้รับความนิยมจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนของตลาดทุ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เศรษฐกิจไทย มูดี้ส์ การลงทุน SET Index
