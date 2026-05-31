วิเคราะห์จุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา สมัยรัตนโกสินทร์

📆5/31/2026 8:50 AM
เจาะลึก 4 จุดเปลี่ยนสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ส่งผลต่อดินแดนและความสัมพันธ์ระหว่างสยามและกัมพูชา พร้อมวิเคราะห์ประเด็นทางวัฒนธรรมและอิทธิพลทางการเมือง

การวิเคราะห์จุดเปลี่ยนสำคัญทาง ประวัติศาสตร์ ระหว่างสยามและกัมพูชาในสมัย รัตนโกสินทร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 เหตุการณ์หลัก เริ่มต้นจากสมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการที่สยามแผ่อิทธิพลและได้เขมรเป็นเมืองขึ้น โดยเฉพาะการเข้าปกครองโดยตรงในพื้นที่ทางตะวันตกของกัมพูชา ได้แก่ เมืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจอย่างมาก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เกิดจุดเปลี่ยนที่สำคัญยิ่งเมื่อกัมพูชาตัดสินใจทำสัญญากับฝรั่งเศสในปี พ.

ศ. 2406 ในขณะเดียวกันก็ได้ทำ 'สนธิสัญญาลับ' กับสยามในปีเดียวกัน จนกระทั่งในปี พ.

ศ. 2410 ฝรั่งเศสและสยามได้บรรลุข้อตกลงร่วมกัน โดยสยามยอมสละสิทธิเหนือ 'กัมพูชาส่วนนอก' แต่ยังคงรักษาอำนาจการปกครองเหนือพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณเอาไว้ ทำให้สถานะของกัมพูชาส่วนนอกกลายเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจในภูมิภาคครั้งสำคัญ แรงจูงใจของฝรั่งเศสในการเข้ามามีบทบาทในกัมพูชาและเวียดนามนั้น มีความเกี่ยวเนื่องกับความต้องการขยายอำนาจและแสวงหาเส้นทางการค้าเพื่อเข้าสู่ประเทศจีน โดยฝรั่งเศสมองว่าแม่น้ำโขงซึ่งไหลผ่านกัมพูชาและเวียดนามลงสู่ทะเลจีนใต้ เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่จะนำพาพวกเขาเข้าสู่จีนตอนใต้ได้ หากเปรียบเทียบกับบริบทการเมืองโลกในสมัยนั้น การที่อังกฤษใช้ฝิ่นเป็นสินค้าเพื่อเปิดตลาดในจีนจนนำไปสู่สงครามฝิ่นในสมัยรัชกาลที่ 3 และ 4 ก็สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของมหาอำนาจตะวันตกในการใช้กลยุทธ์ทางเศรษฐกิจและกำลังทหารเพื่อสร้างความได้เปรียบ ต่อมาภายหลังสนธิสัญญาปี พ.

ศ. 2450 สยามได้ตัดสินใจยกเมืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ ให้แก่กัมพูชาภายใต้การดูแลของฝรั่งเศส เหตุการณ์นี้ส่งผลให้เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองคนสุดท้าย ปฏิเสธที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสและนำผู้คนอพยพกลับมายังสยาม โดยเริ่มตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดปราจีนบุรีก่อนจะย้ายเข้าสู่กรุงเทพมหานคร และได้รับพระราชทานนามสกุล 'อภัยวงศ์' ในสมัยรัชกาลที่ 6 ในด้านมิติทางวัฒนธรรมและความเชื่อ มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ 'ความทรงจำทางประวัติศาสตร์' ที่ถูกส่งต่อผ่านสื่อ เช่น ภาพยนตร์เรื่องสุริโยไท ที่นำเสนอตัวละคร 'พระยาละแวก' ในฐานะผู้ทรยศที่ลอบโจมตีอยุธยาในยามศึกสงคราม ซึ่งสร้างภาพจำให้คนไทยมองว่าชาวเขมรขาดความซื่อสัตย์ ทั้งที่ในความเป็นจริง 'พระยาละแวก' เป็นชื่อตำแหน่งที่มีผู้ดำรงตำแหน่งหลายท่าน ไม่ใช่บุคคลเพียงคนเดียว นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่อง 'การขโมยองค์ความรู้' ที่ฝั่งกัมพูชามองว่าสยามนำตำราหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระโค ไป ซึ่งเปรียบได้กับการที่คนไทยเชื่อว่าพม่าเผาทำลายตำราสำคัญในสมัยเสียกรุงครั้งที่ 2 จนทำให้ความรู้เรื่องอยุธยาสูญหายไป ความเชื่อเหล่านี้สะท้อนถึงการแย่งชิงความชอบธรรมทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญคือคติความเชื่อเรื่อง 'จักรพรรดิราช' ซึ่งปรากฏชัดในการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่กรุงธนบุรี เนื่องจากพระแก้วมรกตเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ตามคติพุทธและฮินดูจากอินเดีย ผู้ซึ่งมีรัตนะ 7 ประการ ได้แก่ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว มณีแก้ว นางแก้ว ขุนคลังแก้ว และขุนพลแก้ว นอกจากนี้ยังมีการนำศิลปะเขมรมาปรับใช้ในสถาปัตยกรรมไทย เช่น การรื้อปราสาทหลังเล็กจากปราสาทตาพรหมในเสียมราฐ เพื่อนำมาตั้งที่วัดปทุมวนารามและเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมในลวดลายศิลปะเขมรที่นำมาดัดแปลงเข้ากับความเป็นไทย ในท้ายที่สุด ประวัติศาสตร์เหล่านี้มักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยผู้นำของทั้งสองประเทศ เพื่อสร้างกระแสชาตินิยมและเบนความสนใจของประชาชนออกจากปัญหาภายในประเทศ ซึ่งเป็นรูปแบบการใช้อำนาจที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ในทางการเมืองระดับสาก

ประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา รัตนโกสินทร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จักรพรรดิราช ชาตินิยม

 

