วิเคราะห์วิกฤตการณ์โลก น้ำมันร่วงหนักรับข่าวดีสหรัฐ-อิหร่าน จ่อสงบศึก พร้อมจับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐพุ่งเกินคาด

สรุปสถานการณ์การเงินโลกที่ผันผวน ราคาน้ำมันดิ่งกว่า 7% จากความหวังในข้อตกลง MOU 14 ข้อระหว่างสหรัฐและอิหร่าน พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลจ้างงานภาคเอกชน ADP ที่เติบโตแข็งแกร่งกว่าคาดการณ์ และทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ในสภาวะการลงทุนที่เต็มไปด้วยความผันผวนของตลาดการเงินโลกในช่วงนี้ นักลงทุนและผู้ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจต่างให้ความสนใจกับตัวเลขดัชนีชี้วัดสำคัญอย่างใกล้ชิด โดยล่าสุดข้อมูล ณ เวลา 22.13 น.
ตามเวลาในประเทศไทย พบว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญถึงแนวโน้มดอกเบี้ยและเศรษฐกิจในระยะกลาง ได้ปรับตัวอยู่ที่ระดับ 4.356% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ซึ่งสะท้อนมุมมองระยะยาวของนักลงทุน ได้ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 4.944% ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังของตลาดที่มีต่อทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ และการประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลักของโลก ประเด็นที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับตลาดพลังงานอย่างรุนแรงในวันนี้คือการดิ่งลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ซึ่งปรับตัวลดลงมากกว่า 7% หลังจากมีรายงานข่าวที่สร้างความหวังให้กับประชาคมโลกเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน โดยทาง Axios ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ชั้นนำของสหรัฐฯ ได้เปิดเผยข้อมูลโดยอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐฯ และแหล่งข่าวที่ได้รับข้อมูลเชิงลึกว่า ทางทำเนียบขาวมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าสหรัฐฯ กำลังก้าวเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่าน ซึ่งข้อตกลงนี้จะอยู่ในรูปแบบของบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่มีความยาวเพียง 1 หน้ากระดาษ แต่ประกอบด้วยข้อกำหนดสำคัญจำนวน 14 ข้อ เพื่อเป้าหมายในการยุติสงครามและสร้างกรอบการทำงานเบื้องต้นสำหรับการเจรจาในรายละเอียดเรื่องโครงการนิวเคลียร์ที่มีความซับซ้อนต่อไป ซึ่งทางสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าจะได้รับคำตอบจากทางรัฐบาลอิหร่านภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงข้างหน้า แหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่านี่คือช่วงเวลาที่ทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดในการตกลงกันได้มากที่สุด นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความตึงเครียดรุนแรงจนถึงขั้นมีการโจมตีอิหร่านโดยสหรัฐและอิสราเอลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC โดยระบุว่าทางอิหร่านกำลังอยู่ในขั้นตอนการประเมินข้อเสนอแผนสันติภาพทั้ง 14 ข้ออย่างละเอียดถี่ถ้วน อย่างไรก็ตาม ทางทำเนียบขาวยังคงสงวนท่าทีและไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้ ทางด้านข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ มีรายงานที่น่าสนใจจาก ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ หรือ ADP ซึ่งเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนประจำเดือนเมษายน พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานถึง 109,000 ตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2568 และเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่เหล่านักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 84,000 ตำแหน่ง และเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมที่เพิ่มขึ้นเพียง 61,000 ตำแหน่ง จะเห็นได้ว่าตลาดแรงงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ มีสัญญาณของการฟื้นตัวที่ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลด้านค่าจ้างจาก ADP ยังระบุว่าตัวเลขค่าจ้างเฉลี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้น 4.4% ในเดือนเมษายนเมื่อเทียบรายปี แม้ว่าจะลดลงเล็กน้อยจากระดับ 4.5% ในเดือนมีนาคม แต่ระดับการเพิ่มขึ้นนี้ยังคงเป็นปัจจัยที่ธนาคารกลางสหรัฐต้องเฝ้าระวังในแง่ของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากค่าจ้าง อย่างไรก็ตาม ตลาดการเงินยังคงอยู่ในสภาวะเฝ้าระวังและจับตามองตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะมีการประกาศในวันศุกร์นี้ ซึ่งถือเป็นดัชนีชี้วัดที่ทรงอิทธิพลที่สุดต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานในเดือนเมษายนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 73,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นการชะลอตัวลงอย่างมากหากเทียบกับเดือนมีนาคมที่พุ่งสูงถึง 178,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานถูกคาดการณ์ว่าจะทรงตัวอยู่ที่ระดับ 4.3% ความย้อนแย้งระหว่างตัวเลขของ ADP ที่ออกมาแข็งแกร่งกับตัวเลขคาดการณ์ของภาครัฐที่ดูอ่อนแรงลง ทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงสถานะที่แท้จริงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ว่ากำลังอยู่ในช่วงชะลอตัวอย่างนุ่มนวลหรือกำลังเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างบางประการ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทูตระหว่างสหรัฐ-อิหร่าน ราคาน้ำมัน และข้อมูลตลาดแรงงาน จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของพอร์ตการลงทุนทั่วโลกในระยะอันใกล้นี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
น้ำมันดิบ สหรัฐ-อิหร่าน การจ้างงานสหรัฐ พันธบัตรรัฐบาล เศรษฐกิจมหภาค
