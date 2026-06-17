วิเคราะห์ปมร้อนการโยกย้ายด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สะท้อนสงครามตัวแทนและโครงสร้างอำนาจในกระทรวงมหาดไทย

เจาะลึกเบื้องหลังการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ ซึ่งถูกมองว่าเป็นการวัดพลังระหว่างกลุ่มอำนาจทางการเมืองสีแดงและสีน้ำเงินภายในกระทรวงมหาดไทย
เหตุการณ์การโยกย้ายตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและรวดเร็วอย่างยิ่ง ได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งในแวดวงการเมืองและระบบราชการไทย เนื่องจากภูเก็ตไม่ได้เป็นเพียงจังหวัดหนึ่ง แต่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลก การเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำในระดับสูงของจังหวัดจึงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการในพื้นที่เป็นอย่างมาก ประเด็นที่สร้างความตกตะลึงให้กับสังคมมากที่สุดคือความเร็วในการออกคำสั่ง ซึ่งดูเหมือนจะขัดแย้งกับคำพูดของผู้นำระดับสูงใน กระทรวงมหาดไทย เพียงชั่วข้ามคืน โดยก่อนหน้าที่มติคณะรัฐมนตรีจะมีผลบังคับใช้เพียงวันเดียว นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ได้เคยกล่าวในที่ประชุมเพื่อปกป้องนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร หรือที่รู้จักกันในชื่อ ผู้ว่าฯ เซมเบ้ โดยตั้งคำถามในเชิงว่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีความสามารถหรืออำนาจในการขู่ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้อย่างไร ซึ่งคำพูดดังกล่าวทำให้หลายคนเชื่อว่าตำแหน่งของผู้ว่าฯ ภูเก็ตในขณะนั้นมีความมั่นคง แต่ทว่าในเช้าวันรุ่งขึ้น กลับปรากฏคำสั่งโยกย้ายนายนิรัตน์ให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัด กระทรวงมหาดไทย ทันที ความพลิกผันนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าแท้จริงแล้วมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และคำพูดในที่ประชุมอาจเป็นเพียงฉากหน้าเพื่อลดแรงกระแทกก่อนการประกาศอย่างเป็นทางการ นายศักดา นพสิทธิ์ นักวิเคราะห์การเมืองผู้เชี่ยวชาญ ได้ออกมาให้ทัศนะว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของความขัดแย้งส่วนบุคคลระหว่างผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดภูเก็ต แต่เป็นภาพสะท้อนของความซับซ้อนในโครงสร้างอำนาจและการเมืองระดับชาติที่ลงมาเล่นในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีผลประโยชน์มหาศาลอย่างจังหวัดภูเก็ต การวิเคราะห์ในเชิงลึกชี้ให้เห็นว่านี่คือการต่อสู้ระหว่างขั้วอำนาจทางการเมือง โดยมีการเปรียบเปรยถึงกลุ่ม สีแดง ซึ่งถูกมองว่ามีความใกล้ชิดกับนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร และกลุ่ม สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มอำนาจที่ทรงอิทธิพลภายใน กระทรวงมหาดไทย และมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพรรคการเมืองบางพรรค การโยกย้ายครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นการวัดพลังและเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงการจัดระเบียบอำนาจใหม่ใน กระทรวงมหาดไทย ว่าใครคือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจที่แท้จริง และกลุ่มใดที่มีอิทธิพลเหนือกว่าในการกำหนดทิศทางการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การที่คำสั่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในลักษณะที่ถูกเรียกว่า สั่งวันนี้ เสร็จเมื่อวาน แสดงให้เห็นถึงการประสานงานที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในระดับนโยบาย ซึ่งข้ามขั้นตอนความล่าช้าตามปกติของระบบราชการระดับ 10 ที่มักจะมีกระบวนการพิจารณาที่ซับซ้อนและใช้เวลานานกว่านี้ นอกจากมิติทางการเมืองแล้ว เหตุการณ์นี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบราชการไทย ที่ซึ่งตำแหน่งสำคัญในระดับจังหวัดอาจกลายเป็นเบี้ยในกระดานการเมืองระดับชาติ การที่ข้าราชการระดับสูงถูกโยกย้ายอย่างรวดเร็วตามกระแสลมทางการเมือง ย่อมส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของข้าราชการในพื้นที่ รวมถึงความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายพัฒนาจังหวัดภูเก็ต การใช้อำนาจในลักษณะนี้ทำให้เกิดคำถามถึงหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของภาครัฐ หากการโยกย้ายไม่ได้ยึดตามผลงานหรือความเหมาะสมในเชิงการบริหาร แต่ยึดตามความพึงพอใจของกลุ่มอำนาจ หรือการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ระบบราชการย่อมสูญเสียความเป็นกลางและกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างสมบูรณ์แบบ สิ่งนี้ยังแสดงให้เห็นว่าอำนาจภายใน กระทรวงมหาดไทย ไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่รัฐมนตรีเพียงคนเดียว แต่มีกลุ่มอิทธิพลหลายกลุ่มที่คอยขับเคลื่อนและต่อรองผลประโยชน์อยู่เบื้องหลัง ซึ่งความขัดแย้งที่แสดงออกมาในรูปแบบของ การโยกย้ายข้าราชการ เช่นนี้ จะทำให้เกิดสภาวะเกียร์ว่างในระบบราชการ เนื่องจากข้าราชการจะเริ่มระมัดระวังตัวและไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องสำคัญเพราะเกรงว่าจะกระทบต่อความสัมพันธ์กับกลุ่มอำนาจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในท้ายที่สุด กรณีการโยกย้ายผู้ว่าฯ ภูเก็ตจะเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้สังคมได้เห็นว่า การบริหารราชการส่วนภูมิภาคในปัจจุบันผูกติดอยู่กับความสัมพันธ์ทางการเมืองอย่างแยกไม่ออก การที่จังหวัดเศรษฐกิจสำคัญถูกใช้เป็นพื้นที่ทดลองอำนาจหรือพื้นที่ชิงไหวชิงพริบทางการเมือง อาจนำไปสู่ความไม่แน่นอนในการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาว ประชาชนและนักลงทุนในจังหวัดภูเก็ตต่างเฝ้ามองว่า ผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนจะสามารถบริหารงานได้อย่างอิสระและเป็นกลาง หรือจะเป็นเพียงตัวแทนของขั้วอำนาจใดขั้วอำนาจหนึ่ง ซึ่งหากเป็นอย่างหลัง การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอาจจะถูกขับเคลื่อนด้วยวาระทางการเมืองมากกว่าความต้องการที่แท้จริงของคนในท้องถิ่น ดังนั้น การปฏิรูประบบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงให้มีความชัดเจน โปร่งใส และปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลและ กระทรวงมหาดไทย ควรพิจารณา เพื่อให้ระบบราชการกลับมาเป็นที่พึ่งของประชาชนและขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องตกเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางอำนาจของกลุ่มการเมืองใดกลุ่มหนึ่งอีกต่อไ.
เหตุการณ์การโยกย้ายตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและรวดเร็วอย่างยิ่ง ได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งในแวดวงการเมืองและระบบราชการไทย เนื่องจากภูเก็ตไม่ได้เป็นเพียงจังหวัดหนึ่ง แต่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลก การเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำในระดับสูงของจังหวัดจึงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการในพื้นที่เป็นอย่างมาก ประเด็นที่สร้างความตกตะลึงให้กับสังคมมากที่สุดคือความเร็วในการออกคำสั่ง ซึ่งดูเหมือนจะขัดแย้งกับคำพูดของผู้นำระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยเพียงชั่วข้ามคืน โดยก่อนหน้าที่มติคณะรัฐมนตรีจะมีผลบังคับใช้เพียงวันเดียว นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เคยกล่าวในที่ประชุมเพื่อปกป้องนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร หรือที่รู้จักกันในชื่อ ผู้ว่าฯ เซมเบ้ โดยตั้งคำถามในเชิงว่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีความสามารถหรืออำนาจในการขู่ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้อย่างไร ซึ่งคำพูดดังกล่าวทำให้หลายคนเชื่อว่าตำแหน่งของผู้ว่าฯ ภูเก็ตในขณะนั้นมีความมั่นคง แต่ทว่าในเช้าวันรุ่งขึ้น กลับปรากฏคำสั่งโยกย้ายนายนิรัตน์ให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยทันที ความพลิกผันนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าแท้จริงแล้วมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และคำพูดในที่ประชุมอาจเป็นเพียงฉากหน้าเพื่อลดแรงกระแทกก่อนการประกาศอย่างเป็นทางการ นายศักดา นพสิทธิ์ นักวิเคราะห์การเมืองผู้เชี่ยวชาญ ได้ออกมาให้ทัศนะว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของความขัดแย้งส่วนบุคคลระหว่างผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดภูเก็ต แต่เป็นภาพสะท้อนของความซับซ้อนในโครงสร้างอำนาจและการเมืองระดับชาติที่ลงมาเล่นในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีผลประโยชน์มหาศาลอย่างจังหวัดภูเก็ต การวิเคราะห์ในเชิงลึกชี้ให้เห็นว่านี่คือการต่อสู้ระหว่างขั้วอำนาจทางการเมือง โดยมีการเปรียบเปรยถึงกลุ่ม สีแดง ซึ่งถูกมองว่ามีความใกล้ชิดกับนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร และกลุ่ม สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มอำนาจที่ทรงอิทธิพลภายในกระทรวงมหาดไทยและมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพรรคการเมืองบางพรรค การโยกย้ายครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นการวัดพลังและเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงการจัดระเบียบอำนาจใหม่ในกระทรวงมหาดไทย ว่าใครคือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจที่แท้จริง และกลุ่มใดที่มีอิทธิพลเหนือกว่าในการกำหนดทิศทางการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การที่คำสั่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในลักษณะที่ถูกเรียกว่า สั่งวันนี้ เสร็จเมื่อวาน แสดงให้เห็นถึงการประสานงานที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในระดับนโยบาย ซึ่งข้ามขั้นตอนความล่าช้าตามปกติของระบบราชการระดับ 10 ที่มักจะมีกระบวนการพิจารณาที่ซับซ้อนและใช้เวลานานกว่านี้ นอกจากมิติทางการเมืองแล้ว เหตุการณ์นี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบราชการไทย ที่ซึ่งตำแหน่งสำคัญในระดับจังหวัดอาจกลายเป็นเบี้ยในกระดานการเมืองระดับชาติ การที่ข้าราชการระดับสูงถูกโยกย้ายอย่างรวดเร็วตามกระแสลมทางการเมือง ย่อมส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของข้าราชการในพื้นที่ รวมถึงความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายพัฒนาจังหวัดภูเก็ต การใช้อำนาจในลักษณะนี้ทำให้เกิดคำถามถึงหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของภาครัฐ หากการโยกย้ายไม่ได้ยึดตามผลงานหรือความเหมาะสมในเชิงการบริหาร แต่ยึดตามความพึงพอใจของกลุ่มอำนาจ หรือการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ระบบราชการย่อมสูญเสียความเป็นกลางและกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างสมบูรณ์แบบ สิ่งนี้ยังแสดงให้เห็นว่าอำนาจภายในกระทรวงมหาดไทยไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่รัฐมนตรีเพียงคนเดียว แต่มีกลุ่มอิทธิพลหลายกลุ่มที่คอยขับเคลื่อนและต่อรองผลประโยชน์อยู่เบื้องหลัง ซึ่งความขัดแย้งที่แสดงออกมาในรูปแบบของการโยกย้ายข้าราชการเช่นนี้ จะทำให้เกิดสภาวะเกียร์ว่างในระบบราชการ เนื่องจากข้าราชการจะเริ่มระมัดระวังตัวและไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องสำคัญเพราะเกรงว่าจะกระทบต่อความสัมพันธ์กับกลุ่มอำนาจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในท้ายที่สุด กรณีการโยกย้ายผู้ว่าฯ ภูเก็ตจะเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้สังคมได้เห็นว่า การบริหารราชการส่วนภูมิภาคในปัจจุบันผูกติดอยู่กับความสัมพันธ์ทางการเมืองอย่างแยกไม่ออก การที่จังหวัดเศรษฐกิจสำคัญถูกใช้เป็นพื้นที่ทดลองอำนาจหรือพื้นที่ชิงไหวชิงพริบทางการเมือง อาจนำไปสู่ความไม่แน่นอนในการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาว ประชาชนและนักลงทุนในจังหวัดภูเก็ตต่างเฝ้ามองว่า ผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนจะสามารถบริหารงานได้อย่างอิสระและเป็นกลาง หรือจะเป็นเพียงตัวแทนของขั้วอำนาจใดขั้วอำนาจหนึ่ง ซึ่งหากเป็นอย่างหลัง การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอาจจะถูกขับเคลื่อนด้วยวาระทางการเมืองมากกว่าความต้องการที่แท้จริงของคนในท้องถิ่น ดังนั้น การปฏิรูประบบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงให้มีความชัดเจน โปร่งใส และปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยควรพิจารณา เพื่อให้ระบบราชการกลับมาเป็นที่พึ่งของประชาชนและขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องตกเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางอำนาจของกลุ่มการเมืองใดกลุ่มหนึ่งอีกต่อไ
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย การเมืองไทย การโยกย้ายข้าราชการ อำนาจรัฐ